‘Ik veranderde langzaam in een duister monster’

Stefano Keizers (33) is overal: in Ranking the Stars en Het Perfecte Plaatje, in talkshows, op radio, tv en internet. Je zou bijna vergeten dat hij officieel een theatermaker is die Gover Meit heet. Het gaat hem zelf allemaal ook niet in de koude kleren zitten: ‘Deze week houd ik het nog wel vol, maar volgende week ga ik waarschijnlijk dood.’