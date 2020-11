Misdaad

The Godfather in Canada

De film Mafia Inc. kan sinds vorige maand worden bekeken op digitale platforms als Pathé Thuis. Het speelt zich af in de onderwereld van Montreal en is deels gebaseerd op ware gebeurtenissen. Volgens misdaadkenners is dat logisch, want de maffia is in Canada bijna net zo machtig als in Italië en de werkelijkheid vaak vreemder dan fictie.