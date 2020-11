Wie denkt Henny Huisman wel dat hij is?

Waarom hebben ze Henny Huisman weer opgegraven voor dit programma? Er zijn toch wel presentatrices met grotere tieten?

Het gaat er bij deze terugblik op de jaren 90 niet om of er een lekker wijf in beeld is. Natuurlijk, sex sells, maar zo’n programma is dit niet. Hoewel? Uitgerekend deze week is het thema Erotiek aan de beurt. Huisman vertelt in de uitzending van 5 november dat hij het in zijn jeugd moest doen met een balpennetje waarop een pin-up stond afgebeeld. In Een programma over de jaren negentig blikt hij terug op het laatste tijdperk vóór de komst van het internet, toen rukkende pubers hun genotsknots nog moesten melken met behulp van erotische teletekstpagina’s, plaatjes in postordergidsen of pikante kaartspelletjes van de kermis.

Blijft de vraag staan, waarom uitgerekend Huisman, die volgend jaar 70 wordt, deze klus moet klaren.

Huisman is een vakman pur sang die het entertainmentbloed nog altijd door zijn aderen voelt gieren. Hij kan het televisie maken maar moeilijk achter zich laten. En waarom zou hij ook? De nieuwe generatie aan talentloze stoethaspels die we momenteel zien stuntelen op de buis, zich verslikkend in de autocue of wanhopig proberend een zelfbedachte grap te maken, zoals een Nicolette Kluijver, Art Rooijakkers, Yolanthe Cabau of Viktor Brand, is immers weinig hoopgevend. Huisman heeft na veertig jaar ervaring nog niks van zijn alertheid, humor, improvisatietalent en televisiewarmte verloren. Die krasse knar is nog steeds één van de besten!

Wat vindt Henny Huisman van zichzelf ?

Wat vinden wij van Henny Huisman?

Laat de limonade nu maar knallen; met z’n allen zingen wij van harte gefeliciteerd met z’n rentree op teevee.

TINEKE DE NOOIJ winnaar Sterren Playback Show

‘Henny heb ik als drummer nog meegemaakt in de band van Margriet Eshuijs. Hij was een prima muzikant. Als presentator heb ik hem ook zien opkomen. Ik weet nog dat omroepdirecteur Rob Out hem destijds niet aannam bij Veronica. Henny had een bandje opgestuurd met dingen van zichzelf, maar Out vond dat te oubollig voor Veronica. Toen heeft Henny het bij Joop van den Ende geprobeerd en die heeft er doorheen gedrukt dat de KRO met hem aan de slag ging. Daar is hij opgeklommen. Maar dus mede dankzij Van den Ende, die hem groot heeft gemaakt, want Veronica heeft hem afgewezen. Bij Henny heb ik de Sterren Playback Show eens gewonnen als Pavarotti, ik heb er nog een beker van. Hij heeft zijn carrière fantastisch opgebouwd. Als hij Van den Ende niet achter zich had gehad, was het vast allemaal niet zo hard gegaan.’

JACQUES D’ANCONA goede vriend

‘Iemands vaardigheden beoordelen op leeftijd, vind ik grote onzin. Zelf ben ik 83 en tot voor corona bezocht ik als theaterrecensent zo’n honderd voorstellingen per jaar. Henny wordt volgend jaar zeventig, maakt dat van hem een mindere presentator? Dacht het niet. Voor mij telt kwaliteit, energie en dynamiek. Dat zit allemaal in Henny. Zijn sterkte kant is origineel en onderscheidend zijn. Die grote tv-shows in de jaren 90 tilde hij naar een ongekend niveau vanwege zijn verrassende invalshoeken en zijn omgang met mensen. Het is niet sneu of zielig dat Henny leuke dingen op tv wil blijven doen; hij heeft gewoon een onbedwingbare behoefte aan werken. Toen zangeres Do de Surprisehow presenteerde, werd hij een soort sidekick. Dat had hij nóóit moeten doen, het was een degradatie. Een rol die hem niet ligt. Henny moet aanwezig zijn en zich kunnen laten gelden. En dat is beslist geen kwalijke eigenschap.’

KEVIN KRAAN Huismans biograaf

‘Hij neemt geen blad voor de mond, er zit geen schuif op hem en dat levert prachtige verhalen op. Henny zoekt altijd de grap. Ook bij een zwaar onderwerp probeert hij te eindigen met een kwinkslag. Een mindere kant? Hij kan wat rancuneus zijn. Ik was met hem in museum Hilversum waar zijn foto hangt op een expositie. Een kalende man zei tegen Henny dat hij er niet beter uitziet na al die jaren. Waarop Henny antwoordde: “Nee, maar ik heb wel mijn haar nog.” Dat zie je ook in zijn carrière: wie niet in zijn kampje zit of hem aanvalt, kan een sneer verwachten. Ik leer Henny verder kennen als iemand die zich nog oprecht over de wereld kan verwonderen, hij is een beetje een groot kind. Hij heeft een zesde zintuig om aan te voelen wat mensen leuk vinden.’

TINO MARTIN deelnemer Soundmixshow

‘In 2002 werd ik tweede tijdens de laatste editie van de Soundmixshow. Ik was 17, nog onervaren en na mijn deelname wist ik zeker dat ik het zangersvak wilde leren. Henny stond dus zeker aan de vooravond van mijn carrière; zonder de Soundmixshow was ik geen zanger geworden. Inmiddels kennen we elkaar goed; we zijn voor een reportage zelfs samen naar Tenerife geweest. Hij is een leuke vent met wie je verschrikkelijk kan lachen. Ik vind het nog altijd jammer dat zijn tv-carrière zo abrupt ophield en ben blij voor hem dat hij weer terug is op de buis. Ik was én ben een groot fan van

FRANK LA CROIX schoonzoon

‘Jarenlang heb ik Henny overal naar toe gereden en beheerde ik zijn agenda. Het was nooit stil of saai. Hoe je hem op tv ziet, zo is hij in het echt ook: hij is altijd mensen aan het vermaken. Hij is van wieg tot graf een entertainer, zoals zijn moeder zegt. Dat zit hem ook weleens in de weg; hij laat altijd en overal zien dat hij nog zo graag wil.’