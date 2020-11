‘Trump heeft nog twee maanden om een puinhoop achter te laten voor Biden’

In januari 2001, toen het team van George W. Bush het Witte Huis betrok, was er wat mis met de toetsenborden. Overal ontbrak de letter ‘W’. Knap onhandig, helemaal als je nieuwe president een naam heeft met juist die W als trotse initiaal. Maar het was niet het enige. De prullenbakken zaten propvol, dingen waren gesloopt, er waren her en der stickers geplakt met: ‘Opsluiten die dief.’

Bush had net een gigantisch spannende verkiezingsrace gewonnen. Na een hertelling van een deel van de stembiljetten had hij uiteindelijk een voorsprong van 537 stemmen in Florida. En daarmee was hij de winnaar. Later bleek dat zijn Democratische tegenstander Al Gore wel had gewonnen als ze de complete staat hadden herteld. Dus vandaar: volgens Democraten had Bush de verkiezingen gestolen.

Dat Bill Clinton de boel als een bende had achtergelaten voor Bush, was een soort studentikoze grap – eentje die duizenden dollars kostte aan nieuwe toetsenborden en andere reparaties. Tegenwoordig wordt het Witte Huis daarom gecontroleerd nadat de vertrekkende regering de deur achter zich dicht trekt.

Maar het is nog steeds mogelijk om een gigantische bende achter te laten. Alleen doe je dat nu niet meer door letters uit toetsenborden te slopen, maar op politiek niveau. Want hoewel een vertrekkende president minder macht heeft in de laatste maanden tot de inauguratie in januari, kan hij nog wel decreten uitvaardigen. En met pen en papier kan je als president een hoop veranderen in dit land.

Oh nee, je dacht toch niet dat Trump gewoon de deur achter zich zou dichttrekken en de sleutels afgeven aan Biden? Het begint er al mee dat de functionaris die het document moet tekenen zodat het team van Biden zich kan voorbereiden, dat simpelweg weigert. Intussen spant het team van Trump rechtszaken over stembusfraude aan in verschillende staten – waarvan het op het moment van schrijven lijkt dat die tamelijk kansloos zijn. Dat Trump maar doorgaat over stembusfraude kan gewoon een tactiek zijn, om ervoor te zorgen dat zijn achterban enthousiast blijft en bij een kleinere vervolgrace voor senaatszetels in Georgia massaal naar de stembus gaat.

Maar wie weet wat Trump nog achter de hand heeft. Mij zal het niets verbazen als hier nog een interessante plotwending komt. Wat er ook achter zit, intussen wordt de polarisatie verder aangewakkerd en daarmee een land onder hoogspanning nog verder op scherp gezet. In Amerika begint men zich in ieder geval te realiseren: die inauguratie op 20 januari ligt nog ver in de toekomst. Trump heeft nog twee maanden om te zorgen dat hij een onmogelijke puinhoop achterlaat voor de volgende president, zowel in het Witte Huis als daarbuiten.

Nee, de minste zorg van Biden is straks of alle knopjes nog wel op de toetsenborden zitten. Er kan echt veel meer stuk.