‘FvD is geen partij waarin iedereen hetzelfde moet denken’

Even voor de duidelijkheid: het vraaggesprek vond plaats vlak voordat Nanninga met zwangerschapsverlof ging. En dus vóór alle ophef rondom de jongerenafdeling van de partij, waarvan enkele leden elkaar extreemrechtse appjes stuurden. En dus ook voordat Thierry Baudet gisteravond bekendmaakte dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker en partijleider van FvD.

Waar Verdonschot en Nanninga het dan wel over hadden? Bijvoorbeeld over hoe het is om gemeenteraadslid te zijn in de linkse stad Amsterdam: ‘Héérlijk. Echt ideaal om als nieuwe partij oppositie te voeren in zo’n klimaat. Veel andere partijen stellen zich vijandig op. Er liepen andere gemeenteraadsleden mee in demonstraties waar werd opgeroepen mijn partijleider dood te schieten, en waar mijn gezicht op borden stond met een doel erop. Maar inmiddels komen veel van die raadsleden toch tot de verrassende conclusie dat ook de leden van Forum met twee woorden spreken en geen baby’s eten bij het ontbijt.’

En ook over tot wat voor partij FvD in de ogen van Nanninga zou moeten uitgroeien: ‘De kernpunten zijn: heel streng op migratie, een pas op de plaats op dat gebied. Veel minder Europa. En ophouden met ons te schamen voor wie we zijn en waar we vandaan komen, met dat “weg met ons”. Verder zie ik een partij voor me waarin plaats is voor meerdere flanken, van libertarisch tot conservatief, inclusief de spanning die daar bij hoort.’

