RUMAG: ‘Wij. Zijn. Geen. Boeven.’

Hoe zat het ook alweer? Bijna 15.000 volgers van het Twitteraccount @Rumagnietstelen ondersteunen het item dat het satirische nieuwsprogramma Zondag met Lubach (VPRO) eind maart de wereld in slingert. Strekking van het verhaal: RUMAG pikt teksten van anderen, vertaalt ze vervolgens naar het Nederlands en drukt deze op t-shirts, mokken en stickers. Ook zouden ze binnenlopen met plagiaat-merchandise door dezelfde producten tegen hogere prijzen te verkopen op het moment dat er een goed doel mee gemoeid is, zoals begin dit jaar met de corona-benefietactie voor het Rode Kruis. Het item van Lubach werd miljoenen keren bekeken.

RUMAG’s Danny Membre trekt nu het boetekleed aan, maar zegt tegelijk dat het item van Lubach ongenuanceerd was. ‘Het is niet zo dat we alleen maar quotes pakken om deze op T-shirts te zetten en we er verder niet meer naar kijken. Veel dingen die wij met onze beste wil zelf bedachten, bleken vaak al te bestaan. Zo simpel is het. Als ik jou vraag nu een quote te verzinnen, dan is de kans groot dat deze ergens, op wat voor manier dan ook, al te vinden is.’

Het item dat Arjen en zijn redactie die week hadden voorbereid, werd zonder medeweten van RUMAG uitgezonden op televisie. De shock was daarmee voor Danny en zijn medewerkers des te groter. ‘Dat neem ik Arjen en zijn team ook wel kwalijk. Er is totaal geen wederhoor gepleegd, wat mij toch wel anders naar zijn programma doet kijken. Ik heb veel respect voor de goede manier waarop zijn show dikwijls in elkaar zit, maar dat wij niet eens om een reactie zijn gevraagd is natuurlijk ernstig. Ik zal de laatste zijn die zegt dat RUMAG niet ook regelmatig een grote bek heeft en soms over het randje gaat, maar met deze werkwijze maak je gewoon een bedrijf kapot. Sommige collega’s op kantoor de dag erna konden hun tranen dan ook niet bedwingen. Deze klap voelde als onrechtvaardig en het maakte me boos.’

