Entertainment

‘Ik had andere plannen dan op een motor­kap liggen’

Dat iedereen altijd maar een mening klaar moet hebben, vindt ze raar. Lauren Verster (40) zelf heeft het liefst geen mening over dingen. Veel liever vertelt ze op haar gloednieuwe platform Wonderhood.nl mooie verhalen. Zoals over haar doodsangsten in ondergrondse tunnels in Parijs.