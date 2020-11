Sport

‘Sneijder is een ongelooflijk weerbaar ventje’

Hij schreef met Sneijder het meest succesvolle sportboek van 2020. Kees Jansma (73) over inzet en talent, over zijn zwak voor Louis van Gaal en over uit de hand gelopen pokerwedstrijdjes. ‘50.000 euro verliezen met een kaartspelletje; dat begrijpt echt niemand.’