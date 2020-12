Nieuwe Revu 49 is nu uit!

‘Ik ben groter dan Justin Bieber.’ Was getekend: Vanilla Ice. Hoe rijk kan je worden van drie kleine woordjes? Rijk, rijk, baby. Exact dertig jaar nadat Vanilla Ice met Ice Ice Baby een ongewenst groot deel van ons leven werd, lacht de rapper uit Florida nog steeds de ballen uit zijn broek. ‘In één klap was ik een fucking fenomeen.’ Nieuwe Revu sprak de 90’s-legende over heel rijk zijn, afpersingen, zelfmoordpogingen en alles er tussenin.

Ook spraken we uitgebreid met natuurfilmer en tijgerkenner Stephen Mills, die in zijn werkzame jaren bij de BBC honderden keren oog in oog stond met het roofdier. Terwijl er steeds minder tijgers in het wild leven, groeit het aantal in gevangenschap explosief. Goed nieuws voor ’s werelds grootste kat? Verre van. Ze worden gefokt voor de illegale handel, gekruist met leeuwen en steeds vaker als huisdier gehouden. En als een tijger één ding niet is, dan is het wel een knuffelbeest, zegt Mills. ‘Mensen die niets van de natuur begrijpen, denken dat het fokken van tijgers goed is voor de wereldwijde tijgerstand.’

Ons grote interview is met Elle van Rijn. De actrice en schrijfster schreef met haar nieuwe roman De Crèche het verhaal van de Joodse crèche tegenover de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. De plek van waaruit vele Joodse kinderen ontsnapten uit de klauwen van de nazi’s. ‘Alle positieve verhalen, waaruit onze moed blijkt, waaruit blijkt dat we elkaar wél steunen, die moeten benadrukt worden.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over carbidschieten en pietenprotesten, bijvoorbeeld. En over een voetbaldwerg in sprookjesland: boven de poolcirkel heeft kleinduimpje zich namelijk ontpopt tot reuzendoder. Het nietige FK Bodø/Glimt is vorige week landskampioen geworden en mag zich warmlopen voor de Champions League. Dankzij keeper Joshua Smits is het ook nog een Noors voetbalsprookje met een Nederlands tintje.

Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

