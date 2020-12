‘Dankzij u is weten mensen meteen waar deze belasting voor dient'

Beste prins Bernhard, U bezit, samen met uw zakenpartners, 349 panden in Amsterdam, zo rekende Het Parool drie jaar geleden uit. In een stad waar het zelfs voor gezinnen met een bovenmodaal inkomen vrijwel niet meer mogelijk is om er een huis te kopen, hebben vastgoedbeleggers en speculanten een funeste invloed op de woningmarkt, omdat ze immers de prijzen opdrijven. Met alle gevolgen van dien. Als bijvoorbeeld een docent met zijn salaris geen woning meer kan betalen in Amsterdam, ontstaan er daarmee ook tekorten en dus problemen in het onderwijs.

In een open brief in Trouw wees toenmalig wethouder Bouwen en Wonen Laurens Ivens er in 2017 op dat ‘vastgoedcowboys’ schandalig veel geld verdienen op de woningmarkt, over de rug van de huidige en toekomstige bevolking. Dit jaar kwam hij er op terug in een interview met dezelfde krant. De wethouder wees op de feiten: ‘Een woning kost nu gemiddeld een half miljoen euro. Een vijfde wordt gekocht door beleggers die die woningen verhuren, omdat daar veel geld mee te verdienen is. Intussen staan 60.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.’

Omdat u zich als typische huisjesmelker niet altijd hield aan de regels van de gemeente, zijn aan uw bedrijven in het verleden zo vaak dwangsommen opgelegd, dat de gemeente Amsterdam u als draaideurprins onderbracht in de ‘aanpak veelplegers’.

In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat nu het voorstel voor een belasting voor pandjesbazen als u. Wie de woningmarkt verziekt, mag ook iets betalen voor het rechttrekken ervan. Een uitstekend idee. Het plan heeft ook een uitstekende naam: de Prins Bernhard Belasting. Vaak hebben mensen geen idee waar een belasting voor dient, nu is dat meteen duidelijk, dankzij u.

Uw reactie was: ‘Ik vind het vreemd dat een politieke partij mijn naam gebruikt in haar programma.’ Uw zakenpartner Menno de Jong dreigde meteen met rechtszaken, want pandjesbazen praten doorgaans immers graag in dreigementen.

Waarom u het ‘vreemd’ vond, kon u niet uitleggen. Ik heb u nooit horen klagen over de naam van het naar uw grootvader vernoemde sympathieke en nuttige Prins Bernhard Cultuurfonds, dus kennelijk is een naamsvermelding alleen ‘vreemd’ wanneer hij mensen attendeert op uw activiteiten als pandjesprins.

Ik vind het voorstel van de PvdA een uitstekende eerste stap naar een nieuw systeem, waarin we altijd duidelijk maken waarom er ergens voor betaald moet worden, waartoe, en vooral: vanwege wie. Betaal elke cent die moet worden betaald aan de broodnodige bescherming van (kroon)getuigen, advocaten en rechters voortaan uit de Taghi Taks of de Holleeder Heffing. En vernoem elke juridische onderbouwing van het komende vaccinatieprogramma naar de nieuwe Willem Engel Wet.