Wie denkt Ron Jeremy wel dat hij is?

Waar wordt Ron Jeremy van beschuldigd?

In juni werd de naaiende neukerd al aangeklaagd voor de verkrachting van drie vrouwen en de aanranding van een vierde vrouw. Daardoor voelden andere slachtoffers geen remmingen meer om ook naar de politie te stappen om een boekje open te doen over de ontoelaatbare uitspattingen van ’s werelds bekendste en meest productieve pornoster. Onlangs kwam daar nog een nieuwe kwestie bij. Een mevrouw die al 25 jaar bevriend zegt te zijn met de Amerikaanse flikflooier, claimt dat hij haar in een hotelkamer tegen de muur heeft gedrukt, in haar borsten heeft geknepen en probeerde haar te dwingen om hem te betasten. Ze zegt dat ze zich los heeft gewurmd, heeft geschreeuwd en is ontsnapt aan zijn grijpgrage en seksbeluste handjes. Hoewel vele duizenden vrouwen een kleverig broekje krijgen bij de gedachte dat ze ‘het’ eens met dit pornofenomeen zouden mogen doen, is de lol er natuurlijk gauw af als meneer zijn pieleman inzet op ongewenste momenten.

Ik heb zeker vrouwen vastgepakt de afgelopen jaren, maar dat gebeurde andersom net zo goed

En nu? Hoeft er nooit meer een zak tissues naast onze laptops te liggen?

Dat Jeremy nog nieuwe films maakt, lijkt uitgesloten. De man die sinds de jaren 70 in meer dan tweeduizend films speelde, was al een tijdje niet meer zo actief met zijn 25 centimeter pompende joekel, maar regisseerde nog wel geregeld. Sinds deze zomer zit hij in de cel. In totaal wordt hij nu van elf verkrachtingen, acht aanrandingen en zestien overige zedendelicten beschuldigd. Zijn vermeende slachtoffers waren tussen de 15 en 54 jaar oud. Als hij voor alle aanklachten wordt veroordeeld, kan hij 330 jaar cel krijgen. Die is wel uitgeneukt, denken we zomaar. En dus zijn wij uitgerukt. De tissues kunnen in de kast blijven.

Wat vindt Ron Jeremy van zichzelf?

‘Ik heb zeker vrouwen vastgepakt de afgelopen jaren, maar dat gebeurde andersom net zo goed.’

Hij is een mega superster, maar alles rondom deze man is raar. Hij viel in slaap tijdens mijn interview voor Jensen USA

Wat vinden wij van Ron Jeremy?

Van een wereldberoemde vrijer naar een leven zonder vrijheid; met zoveel aanklachten zal hij de eerste paar honderd jaar wel vast blijven zitten. Dat wordt zeepjes rapen...

KIM HOLLAND ex-pornstar

‘Hij speelde in 2200 video’s, dus aan seks geen gebrek. Hij is geen knappe man en

is met al dat haar op zijn rug niet de frisse, mooie gast die je verwacht in een pornofilm. Toch is hij een legende in de Amerikaanse pornowereld. Als ex-pornoster wordt hij nog steeds overal gevraagd om te vertellen over zijn vak; hij is in 2012 ook bij ons geweest op een erotiekbeurs in Utrecht. Ik zag aan veel bezoekers, ook vrouwen, dat ze hem héél interessant vonden. Als iemand zoveel aandacht en aanzien krijgt, kan diegene ook gaan denken dat hij alles maar mag. Op die beurs zag ik dat hij bij sommige modellen handtastelijk probeerde te zijn. Hij deed zich niet voor als een kerel met wie je een normaal gesprek kon hebben; alles was gericht op seks. Ik heb hem destijds geïnterviewd voor Aktueel; hij probeerde het gesprek voortdurend seksistisch te maken. Maar ik ben een sterke vrouw, dus bij mij werkte zijn trucje niet.’

Hij probeerde handtastelijk te zijn

RON BOSZHARD naamgenoot & presentator

‘Behalve zijn vettige krulhaar en pornosnor weet ik niks van hem. Er staat me iets van bij dat het allemaal vrij gedateerd materiaal was toch? Hij was een van de eersten volgens mij, veel mensen zullen vroeger stiekem naar hem hebben gekeken. Of ik zijn werk had kunnen doen? Dat denk ik niet. Het is een kunstvorm, het lijkt me erg lastig met al die mensen eromheen. Dat hij nu wordt verdacht van aanranding verbaast me; je zou zeggen dat zijn zaakje op deze leeftijd en na zoveel actie wel zo’n beetje versleten is. Ik kan me best voorstellen dat vrouwen hem interessant vinden vanwege zijn status, maar als een dame “nee” zegt, is het nee. Dan moet hij er met zijn poten vanaf blijven.’

Je zou zeggen dat zijn zaakje wel versleten is

RON JANS naamgenoot & trainer

‘Behalve onze voornamen zijn ook onze initialen gelijk. Maar verder heb ik weinig raakvlakken met hem. Je wilt weten of de regel “geen seks voor de wedstrijd” echt door trainers wordt gehanteerd? Ik kan niet voor alle coaches spreken, maar ikzelf heb me er nooit aan gewaagd om dat met mijn spelers te bespreken. Ik weet ook niet of het onderzocht en aangetoond is. Verder kan ik jullie met dit onderwerp niet helpen; ik stap nu het veld op met mijn spelers!’

We hebben dezelfde initialen

RON TOBER naamgenoot & zanger

‘In alle eerlijkheid zeg ik je: ik weet niet eens wie hij is. Ik ben ook niet zijn doelgroep; ik ben 75 jaar, wat verwacht je? Ik ben ook helemaal niet zo opgevoed, met die pornotoestanden. Maar wacht even: is dat niet die lelijke man? Gedrongen postuur, kaal van voren, vettig krullend matje? Hij was in het nieuws; best vreemd dat je als pornoster iemand gaat aanranden. Het trucje dat pornoacteurs op een filmset moeten doen, is iets heel anders dan mijn vak. Ik denk niet dat ik ’m voor de camera omhoog krijg, haha. ’

ROLF TANGEL collega

‘Dat hij vrouwen aanrandt, kan ik niet verklaren. Het lijkt mij dat hij genoeg aanbod heeft. Ik ken een paar Nederlandse vrouwen met wie hij het heeft gedaan, dat zijn geen lelijkerds. Zelf is hij geen knapperd, maar daar gaat het ook niet om; ik heb liever seks met gezellige vrouwen dan met hele knappe wijfies die arrogant zijn. Waarschijnlijk is Jeremy dus een gezellige vent. Het is vooral zijn naam die ertoe doet, hij heeft porno op de kaart gezet. In deze branche móet je als actrice een keer door hem zijn genomen. Hij heeft het nu verkloot, zijn naam heeft hij te grabbel gegooid. Jammer, want hij is een legende. Het is een lul door wat hij heeft gedaan, maar ik denk niet dat hij qua films en status wordt ingehaald door een ander. Een van de eerste pornootjes die ik keek, daar zat hij in. Hij is bekend geworden doordat hij zichzelf kan zuigen. Met dat trucje is hij doorgebroken. Of ik ook zo lenig ben? Nee man, ik ben al blij als ik m’n veters kan strikken.’