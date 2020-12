Ons extra dikke Kerstnummer is nu uit!

Samen met onze fotograaf Joris van Gennip zijn we maandenlang bezig geweest om toestemming te krijgen een reportage te maken op een corona-ic, de frontlinie van onze collectieve strijd tegen het virus. Uiteindelijk bleek één ziekenhuis bereid mee te werken. Joris mocht een nachtdienst bijwonen op de corona-ic van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Het leverde een unieke fotoreportage op die laat zien hoe het eraan toe gaat op de ziekenhuisafdeling die zovelen van ons dit jaar hebben gevreesd.

Een zeer indrukwekkend verhaal is ook dat van de 52-jarige Koen. Een ambulance bracht hem op 27 maart naar het Zaans Medisch Centrum. Weer een week later lag hij op de intensive care en vocht hij voor zijn leven. Het boek Stapt een vrouw in de trein is zijn verhaal over 42 dagen in het ziekenhuis tijdens de eerste coronapiek, verteld aan de hand van de dagelijkse chats van Koen met zijn vrouw Renate en de rest van zijn familie en vrienden.

Interviews heeft ons Kerstnummer ook in overvloed. Met schrijver en AD-columnist Saskia Noort, bijvoorbeeld. En met Matthijs van Heijningen, de regisseur die met De Slag om de Schelde een van de duurste Nederlandse oorlogsfilms ooit heeft gemaakt. En met Viruswaarheid-kopman Willem Engel, die vele kritische noten te kraken heeft over mondkapjes, vaccins en de politieke agenda van het RIVM. Verder hebben we reportages over de impact die het coronavirus heeft gehad in de horeca, op het toerisme, op de seksindustrie en bij de daklozenopvang.

