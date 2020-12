Wie denkt Martien Meiland wel dat hij is?

Kippenvel van afgrijzen of grijnzen van genot: waarom roept Martien Meiland zulke heftige emoties op bij mensen?

Deze horecameneer, onder de aandacht gekomen door Ik Vertrek en bekend geworden door Chateau Meiland, beschikt over een aantal bijzondere eigenschappen. Zo blijkt de getrouwde man met twee volwassen dochters toch liever naast een heerlijk heerschap wakker te worden. Maar scheiden van zijn vrouw Erica gaat hem te ver. En dus woont het gehele gebroken gezin nu samen in een nieuw gekochte villa in Hengelo. Martien is excentriek, joviaal, uitbundig, eerlijk, dwars, nukkig, vrolijk en chagrijnig: zelden hebben we zo’n kleurrijk personage voorbij zien komen in een realityserie.

Ondanks de honderdduizenden fans, zijn er ook een paar mensen boos?

Nadège, de Franse huishoudster die in het chateau hielp om de bed & breakfast een beetje appetijtelijk en schoon te houden, werd door de familie ontslagen, tot groot verdriet van de Française. Een potje ongegeneerd moddergooien in de media volgde. Nadège beweerde dat haar oud-werkgevers ongevoelig zijn en bovendien achter de schermen behoorlijk minder gezellig dan hoe ze in Chateau Meiland overkomen. Ook voormalig huisvriendin Caroline is boos. In de door Jan Dijkgraaf geschreven biografie blijkt dat het oorlog is geweest tussen Martien en Caroline. Er schijnt zelfs een bloederige vechtpartij te zijn geweest tussen Caroline en Meiland-dochter Maxime. Een van de redenen voor de ruzie zou een geldkwestie zijn.

‘Het gaat niet goed met me. Ik snap niet waarom ze dit zo hebben gedaan. Volgens mij ben ik overspannen

Wat vindt Martien Meiland van zichzelf ?

‘Van anderen hoor ik dat ze me apart en bijzonder vinden, terwijl ik mezelf nou juist heel gewoon vind.’

Wat vinden wij van Martien Meiland?

Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder.

JAN DIJKGRAAF biograaf

‘Martien is een onafhankelijk mens. Hij kiest voor zijn gezin en voor zichzelf en heeft schijt aan wat anderen van hem vinden. Misschien komt dat mede omdat hij in zijn jeugd is gepest en later teleurstellingen heeft moeten meemaken, zowel zakelijk als privé. Hij heeft lak aan wat anderen daarvan denken en daarmee onderscheidt hij zich van de massa. Op tv vind je hem vanwege zijn uitgesproken persoonlijkheid óf geweldig óf helemaal niks. Hij zegt álles wat voor zijn bek komt, dat is zijn karakter. Z’n voormalige huisvriendin Caroline, die op financieel gebied een Rupsjenooitgenoeg bleek en maar om geld bleef vragen, spaart hij niet. Wie hem één keer heeft genaaid, kan doodvallen. Verder is het natuurlijk een kluns wat betreft dingen zelf doen in het kasteel, dat heeft enorm gescoord. Het boek dat ik met en over hem heb geschreven, loopt als een malle. We geven het zelf uit en hebben er inmiddels 170.000 laten drukken. Op bol.com gaat de strijd om de nummer één-positie tussen Martien en het boek van Barack Obama. Moet je nagaan, dat is toch bizar! Of ik er miljonair van word? Dan moeten we er rond de 250.000 verkopen. Maar hou hetermaaropdatikereen prima pensioen aan overhou.’

FAJAH LOURENS medekandidaat Ranking the Stars

‘Ik vind hem authentiek en leuk. Het is ongelooflijk hoe iemand zó zichzelf kan zijn; een mooi persoon en grappig. Achter de schermen bij Ranking the Stars had ik geen contact met hem. Vooraf kende ik hem niet, ik kijk nooit tv. Dan valt het best rauw op je dak als je met zó iemand in zo’n show zit. Ik dacht eerst de hele tijd: dit is niet echt, dit kan niet. Maar hij is dus wel echt. Ik moet erom lachen hoe hij is; er zijn zoveel mensen nep, daar hebben we er al genoeg van.’

MARTIJN KONING bijna naamgenoot

‘Bij mijn bol.com-account heb ik ooit per ongeluk “Martien” ingevuld en dat krijg ik nu nog steeds te zien als ik wat bestel. Martien Meiland vind ik een soort papegaai gekruist met een Velociraptor. De handjes van die lopende dino, dat zijn net de wapperende handjes van Meiland. Die man is wel heel eigen, heel authentiek. Sommige dingen zal hij wat overdrijven, maar volgens mij is hij verder wel redelijk echt. Ik vind hem een interessante gast. Dat zijn biografie zo goed loopt, baart me wel zorgen: het gaat niet goed met de literatuur in Nederland, haha. Waarom zoveel mensen het willen lezen, begrijp ik net zomin als waarom men gebruikt wc-papier van Kim Kardashian wil hebben. Ikzelf zou het in elk geval níet lezen. Chateau Meiland heb ik niet gekeken; de beslommeringen in zo’n kasteel boeien me weinig.’

CAROLINE VAN EEDEN voormalige huisvriendin

‘Als het over Martien Meiland gaat, stoppen we dit gesprek gelijk. Zonde van mijn energie. Het is moeilijk om respectvol te zwijgen als je hoort en leest wat er allemaal gezegd wordt. Dit gaat over mij persoonlijk en raakt mij dan ook, er zijn altijd twee kanten van het verhaal. Ik kies ervoor om dit privé te houden en respectvol te blijven. Dat is mijn keuze en hier blijf ik bij. Ik wens de familie Meiland alle goeds toe, ik richt me op de toekomst. ’

GERARD EKDOM radioman

‘Bij Ekdom in de Morgen op Radio 10 hebben we het Martien Meiland-soundboard. Dat zijn uitspraken van hem die je op commando kunt indrukken tijdens de uitzending. De manier van praten, zijn doen en laten: zo iemand is uniek, ik wou dat ik die man verzonnen had. Wat wel jammer is: hij weet dat inmiddels ook. Het eerste seizoen Chateau Meiland was fantastisch. Het tweede seizoen vond ik ook nog wel leuk, maar bij het laatste seizoen ben ik een beetje afgehaakt.’