Je iPhone kan meer dan je denkt

Heb je de nieuw iPhone al te pakken gekregen? De nieuwste generatie van Apples pronkstuk ligt sinds oktober in de schappen en hij is natuurlijk te vinden op iphone.nl, samen met zijn broertjes Mini, Pro en Max. De hele familie heeft een set unieke features, waar wij een blik op gaan werpen.

Licht-radar-laser? LiDAR!

Ten eerste is er LiDAR. Een systeem dat afstand tot objecten kan meten en nu vooral gebruikt wordt in zelfrijzende auto’s. In de iPhone zorgt het er echter voor dat je camera supersnel scherpgesteld kan worden, maar ook voor andere apps kan het van pas komen. Zo bouwde een Amerikaanse ingenieur hem om tot een apparaat waarmee blinden als het ware kunnen ‘zien’. Wie weet wat er in de toekomst nog mee bereikt gaat worden.

Draagbare telescoop

De camera van deze generatie iPhones is net even een stukje sterker dan die van zijn voorvaderen. In ‘die goeie ouwe tijd’ betekende inzoomen gewoon dat je telefoon het beeld in het midden van je camera pakte en een aantal keer zo groot maakte. Het resultaat: een foto die scherper is dan de parels die je met je ouwe klaptelefoon maakt, maar echt niet op kan boksen tegen het werk van professionele camera’s. In de nieuwe iPhone is dat verhaal heel anders, want daarmee kun je een foto tot 4x vergroten met optische zoom zonder een pixel kwijt te raken. Alsof je een verrekijker voor ogen hebt, maar dan nog makkelijker mee te nemen.

Vastgeplakt

Handig hoor, zo’n draadloze oplader, totdat je telefoon een tikje krijgt en ter aarde stort. Een smartphone laten vallen blijft een dure grap, dus dan is het balen dat een kleine stoot tegen de kast het einde van je telefoon kan betekenen. Bij de nieuwe generatie iPhones is daar echter geen sprake meer van, want Apple heeft een magneet gemonteerd in de rug van hun nieuwe creatie, waardoor de telefoon vast kan plakken aan de nieuwste opladers. Het design-team van Apple heeft ook rekening gehouden met de nieuwe hoesjes, die je met deze magneet makkelijk kunt wisselen. En als je daar allemaal geen interesse in hebt, kun je je telefoon altijd nog als koelkastmagneet gebruiken. Dan maakt het niet uit wat voor oud barrel je in de keuken hebt staan, want met jouw telefoon verander je hem zo in een smart-koelkast.