Veilig online shoppen met je creditcard

Bij het online betalen met je creditcard, geef je vaak alleen het creditcardnummer, de verloopdatum en de CVC-code op de achterkant van de kaart door. Deze informatie is allemaal op de kaart zelf te vinden. Er komt vaak geen pincode bij aan te pas. Maar hoe veilig is deze betaalkaart dan?

Veilig betalen

De winkel of een andere partij die de creditcardbetaling accepteert, is degene die verantwoordelijk is voor een veilige manier van betalen met de creditcard. Als een oplichter bijvoorbeeld jouw creditcard gebruikt om een product aan te schaffen, dan draait de partij die de creditcardbetaling heeft geaccepteerd op voor de eventuele schade. Zij dienen namelijk een veilige manier van het controleren van de creditcard te gebruiken. Voor jou als consument hangen hier dus geen risico’s aan vast. Maar wat als jij je creditcard kwijtraakt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verstrekker van de betaalkaart om de kaart te laten blokkeren. Zijn er al betalingen met de kaart gedaan, maar niet door jou? Maak dan aannemelijk dat jij die betalingen niet hebt gedaan. Als je een goede en betrouwbare klant bent, is het vaak geen probleem om je geld terug te krijgen.

Controleer ook regelmatig de afschrijvingen van je creditcard. Zo ben je er snel bij als er door een oplichter een betaling is gedaan. Staat er iets tussen wat jij niet hebt betaald? Geef het dan direct door aan de creditcardverstrekker. Ook dan dien je direct de creditcard te blokkeren.

Creditcards vergelijken

Er zijn veel verschillende creditcardverstrekkers. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een creditcard bij je eigen bank, maar ook bedrijven als De Bijenkorf en ANWB bieden creditcards aan. Wil je weten welke creditcard het best aansluit bij jouw wensen? Vergelijk dan de verschillende creditcards via creditcard top 10 . Je kunt dan ook gelijk de creditcard van jouw wens aanvragen. Wat betreft beveiliging zit er tussen een aantal creditcards een verschil. Mastercard en VISA bijvoorbeeld hebben een extra beveiliging voor de creditcard door een tweetrapsverificatie met een code: ‘3D Secure’. Dit is nog niet verplicht voor online winkels, maar wellicht wordt dit in de toekomst wel een vereiste.

Wat kun je zelf doen om veilig te betalen?

Voor elke betaling geldt, ook als je niet met creditcard betaalt, dat je goed moet opletten. Maar zeker bij het online betalen, is een kleine fout snel gemaakt. Let dus altijd goed op bij het doen van een creditcardbetaling. Volg ook deze tips:

· Zet direct je eigen handtekening op je creditcard.

· Scherm je pincode goed af bij het pinnen en geef deze nooit aan een ander. Ook de bank zelf zal nooit om je pincode vragen.

· Als je bij een betaling je creditcard hebt afgegeven, check of je je eigen creditcard terugkrijgt.

· Controleer bij elke transactie goed of het bedrag en de muntsoort kloppen.

· Shop alleen online bij webshops met een beveiligde internetpagina. Deze herken je aan een slotje bovenin de pagina en de url die begint met ‘https’ in plaats van ‘http’.

· Meld verlies, diefstal of een vermoeden van fraude direct bij de creditcardverstrekker en laat de kaart blokkeren.