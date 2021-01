‘Een crematie kan echt warmer’

Geluksvogel of ploeteraar

Frank: ‘Ik geloof dat geluk voor een groot deel maakbaar is. Je kunt het afdwingen door hard te werken en heel erg te streven naar wat je wilt bereiken. Als ik mensen spreek over mijn werk, dan zeggen ze vaak dat ik geluk heb gehad. Maar ik ben geen zondagskind. Ik heb er hard voor moeten ploeteren. En dat betaalt zich dan op een bepaalde manier uit.’

Eva: ‘Ik doe mezelf tekort als ik kies voor de geluksvogel, want ik heb heel hard gewerkt om te komen waar ik nu ben. Aan de andere kant heb ik ook gewoon mazzel gehad, want ik ben geboren in Nederland, ik heb lieve ouders en vrienden, ik ben gezond en ik heb de mogelijkheid gehad om te studeren.’

Gimmick of authentiek

Frank: ‘In het begin dachten mensen dat ik een gimmick was, met mijn lange haren, nagellak en alles erop en eraan. Inmiddels is het publiek er wel achter gekomen dat ik écht zo ben. Authentiek dus.’

Eva: ‘Authentiek, zonder twijfel. Er is niks mis met een gimmick, maar op het moment dat iets niet zo mooi is en wel authentiek, zie ik er al gauw de schoonheid van in.’

Paardenstaart of bobline

Frank: ‘Nooit een paardenstaart. Sorry voor alle mensen die ik nu kwets, maar ik vind dat bij vrouwen al niet het allermooiste en bij mannen zelfs superlelijk. Zelf had ik lang-lang-lang haar tot mijn tepels, wat ervoor heeft gezorgd dat mensen beter wisten wie ik was. Daarom heb ik het ook nooit gekortwiekt, maar een tijdje terug was ik er klaar mee. Ik had het al tien jaar en je kunt er niet zoveel mee, behalve los laten hangen of in een knot of staartje doen. Kort knippen, dat zal ik nooit doen. Ik ben gezegend met mooi haar, waar ik nooit afscheid van ga nemen. Maar het is nu wel iets korter, een soort lange bobline, en er zit wat meer model in. Ik vind het wat meer stylish.’

Eva: ‘Ik heb een gedwongen bobline gehad, omdat mijn haar was uitgevallen nadat ik vorig jaar meer dan een maand op een onbewoond eiland had gezeten met Expeditie Robinson. Het was vreselijk, net alsof ik een paar huisdieren had die in de rui waren, maar die heb ik niet. Ik heb mijn haar voor mijn doen heel kort afgeknipt, om het weer gezond te maken. Nu is het weer goed aan het aangroeien en kan ik het weer in een volle paardenstaart dragen. Daar ben ik heel blij mee, dus die bobline zoekt het maar even uit.’

Frank: ‘Ik heb een gouden tand, tatoeages en ik hou van opvallen, maar niet met dure spullen’

Glazen Huis of Vliegveld Twente Evenementenlocatie

Frank: ‘Ik heb in 2016 in het Glazen Huis gezeten. Dat was fantastisch, ook vanwege Tijn en zijn nagellakactie. Heel Europa kwam in beweging, er werd over geschreven in The Guardian, zelfs Geert Wilders liep met nagellak op. Het was politiek en alles overstijgend. Daarom heeft het Glazen Huis voor altijd een plek in mijn hart, maar ik vind The Lifeline het allerleukst. In plaats van een bedevaartsoord te zijn waar mensen naar toekomen, wandelen wij naar de mensen toe. Dat kan dit jaar niet door corona, daarom is gekozen voor Vliegveld Twente Evenementenlocatie als compromis.’

Eva: ‘Ik kijk ernaar uit om voor Serious Request een week lang met Frankie op Vliegveld Twente Evenementenlocatie te gaan samenwonen en vanuit daar radio te maken. Het is niet het media-getrainde antwoord, maar ik heb vorig jaar tijdens The Lifeline mijn knie best wel kapotgelopen, in combinatie met de slijtageslag die Expeditie Robinson al was geweest. We moeten nu wel een loopband op, maar door de zachte ondergrond heb je minder snel kans op blaren en blessures. Ik vind het goed dat we van de nood een deugd hebben gemaakt.’

Mark Rutte of Hugo de Jonge

Frank: ‘Mark Rutte. Ik heb hem een paar keer gesproken, onder meer tijdens de nacht die hij in het Glazen Huis doorbracht als slaapgast. Ik ben het zeker niet altijd met hem eens, maar hij is een gladde man en de Eerste Golf heeft hij best goed aangepakt. Het is een gladde aal, maar dat moet misschien ook wel als baas van Nederland met al die verschillende politieke partijen en meningen.’

Eva: ‘Liefst allebei niet. Maar als ik moet kiezen tussen de paling of de aal, dan ga ik voor de aal. Dat is Rutte. Er is heel wat af te dingen op het coronabeleid van het afgelopen jaar, maar dat maakt hij niet in z’n eentje. Ik vind het knap dat hij zich daar doorheen heeft geslagen. Het bevalt me ook wel dat het partijprogramma van de VVD naar links is opgeschoven, terwijl het CDA zich juist wat rechtser profileert. Ik vind het nogal wat om een poster uit te brengen met aan de ene kant Trump en aan de andere kant Biden en dat het CDA dan zegt: wij zijn het midden.’

Licht aan of licht uit

Frank: ‘Het kan heel intiem zijn om het licht uit te doen, omdat je dan andere zintuigen prikkelt. Maar ik ga toch voor het licht aan.’

Eva: ‘Bij mij thuis is het altijd lichtje aan, kaarsje en gezellig. Als je behoefte hebt aan donker, dan draai je je maar om en doe je je ogen dicht.’

Een baby of een hond

Frank: ‘Een baby. Altijd. Tot drie jaar geleden riep ik altijd: nee, ik wil naar de kroeg als ik dat wil, ik wil op de bonnefooi naar Limburg, ik wil spontaan speciaalbier gaan drinken in de kroeg, ik wil gewoon een werkklus kunnen aannemen als iemand belt. De beperkingen stonden me tegen, maar nu denk ik: het lijkt me heerlijk. Ik zou ooit als het ons gegeven is graag een kindje willen.’

Eva: ‘Dan toch een baby. Dat zeg ik met enige twijfel, omdat ik rationeel gezien niet denk dat de wereld nog heel veel kinderen nodig heeft. Aan de andere kant heeft de wereld ook niet meer honden nodig. Puur voor mezelf kies ik voor een baby, omdat de onvoorwaardelijke liefde voor een kind me ongeëvenaard lijkt. Dat is zo’n bijzondere kracht dat ik dat nog weleens zou willen meemaken.’

Geduldig of kort lontje

Frank: ‘Over het algemeen ben ik de vriendelijkheid zelve. Eva noemt me altijd de GVR of GVF, de Grote Vriendelijke Frank, ook omdat ik langer dan 2 meter ben. Maar ik hou wel van doorpakken en kan het lastig vinden als mensen traag van begrip zijn. Stel dat ik iets uitleg of een grapje maak en mensen begrijpen het maar niet, dan kan ik een kort lontje hebben.’

Eva: ‘Natuurlijk komt de stoom weleens uit mijn oren, maar over het algemeen ben ik geduldig. De beste manier om dat bij jezelf te onderzoeken, is door naar je gedrag in het verkeer te kijken. Ik rij altijd flink door, maar ik zal nooit voorrang pakken waar ik die niet verdien of mensen niet de ruimte geven op een zebrapad.’

Peter van der Vorst of John de Mol

Frank: ‘Ik ken ze allebei niet persoonlijk, maar ik heb bij Peter van der Vorst veel fijnere gevoelens dan bij John de Mol. Die heeft veel successen gehad, maar ik hoor in de media vaak dat hij een soort tiran kan zijn. Peter van der Vorst heeft meer mijn dna.’

Eva: ‘Peter van der Vorst. Ik vind het knap hoe hij vorig jaar heeft gereageerd in de casussen van het seksueel overschrijdend gedrag in The Villa en toen ook kritisch heeft gekeken naar andere realityprogramma’s. Het is een moeilijke taak die hij heeft, om zo’n groot commercieel bedrijf naar hart en geweten te leiden. Iedereen zat toch te kijken of hij zou struikelen of niet. Dat doet hij volgens mij hartstikke dapper en integer.’

Vuurwerkverbod of avondklok

Frank: ‘Het is hypocriet, want ik liep vroeger van 12.00 tot 22.00 uur door de buurt met grondbloemen, babypijltjes, ratelbanden en kanonslagen. Ik stak ook vuilnisbakken in de fik en ik heb vuurwerkbommen gemaakt. Wat ik destijds allemaal fantastisch vond, vind ik nu verschrikkelijk. Wat mij betreft mag het vuurwerkverbod voor altijd blijven. Ik ben in alle opzichten tegen een avondklok, want ik hou van de hort opgaan en een drankje drinken.’

Eva: ‘Ik vind dat iedereen in het leven het recht heeft om te doen wat je goed dunkt, maar in het geval van vuurwerk zijn andere mensen daar het slachtoffer van. Dan heb ik het nog niet eens over de enorme zooi en de doodsangst bij dieren. Zo zielig, jongen. Er zijn alleen maar verliezers als het gaat om vuurwerk, dus weg ermee. Doe gewoon centraal een mooie vuurwerkshow, zoals overal ter wereld.’

Rolex of rijtjeshuis

Frank: ‘Ik geef niks om horloges en heb er ook geen. Dat symbolische en patserige van Rolex – daar hou ik ook niet van. Ik heb een gouden tand, tatoeages en ik hou van opvallen, maar niet met dure spullen. Als dat rijtjeshuis in Amsterdam staat en een tuin heeft – wat qua prijsniveau al bijna ondenkbaar is – dan vind ik het prima.’

Eva: ‘Rijtjeshuis. In een Rolex kun je niet wonen, toch? Het is een beetje dubbel, want ik kan heel erg genieten van mooie kunst aan de muur. Andere mensen krijgen datzelfde gevoel misschien als ze naar hun pols kijken en een Rolex zien, maar ik heb dat totaal niet. Het is een vorm van ijdelheid en status die mij niet interesseert.’

Miljoenenpubliek of draaien wat je wilt

Frank: ‘Ik gun onszelf een miljoenenpubliek, omdat Eva en ik een programma maken dat ik echt heel leuk vind. We zijn pas een half jaar bezig, maar het aantal luisteraars – of de clubleden, zoals wij ze noemen – is aan het groeien en ze zijn heel erg betrokken. Dat vind ik te gek. Als we op deze manier doorgaan, dan hebben we volgens mij bestaansrecht en gaan we ook weer wat aantrekken in de cijfers. Dat kan alleen als we doen wat we willen en draaien wat we willen, dus ik kies voor het laatste.’

Eva: ‘Zonder luisteraars kan ik net zo goed een liedje opzetten in mijn eigen woonkamer, dus ik vind het wel belangrijk hoeveel mensen op ons afstemmen. Maar als een miljoenenpubliek impliceert dat ik nooit meer kan draaien wat ik wil, dan hoef ik dat niet.’

De Meilandjes of Temptation Island

Frank: ‘De Meilandjes. Ik heb het allebei nog nooit gezien, maar ik heb een keer naast Martien gezeten bij Ranking the Stars. Mensen denken dat hij een soort act speelt, maar hij is echt zoals hij is, ook als de camera’s niet draaien. Daar hou ik van.’

Eva: ‘Temptation Island. Ik kijk het met een van mijn beste vriendinnen, wat een heel serieuze tv-aangelegenheid is met voorspellingen, analyses en meningen. Het is daarbij een waardevol programma om met je partner te kijken, omdat je kunt bespreken wat voor jouzelf een grens overgaat en hoe je daarover communiceert. Een waardevolle toevoeging voor de mensheid – al kijkt mijn eigen vriend vooral mee omdat hij heel lief is.’

Botox of een bierbuik

Frank: ‘Ik ben de laatste tijd meer dan ooit met mijn lichaam bezig. Vanmorgen ben ik nog naar de sportschool geweest en ik doe aan hardlopen. Maar ik kies alsnog voor de bierbuik, want ik ga echt niks in mijn gezicht spuiten. En ik hou van bier.’

Eva: ‘Er is niks mee als mensen zichzelf willen verfraaien, maar voor mij zou het betekenen dat ik het gevecht tegen de vergankelijkheid juist verlies, omdat je ook gewoon kunt accepteren dat het zo is. Wat ik ook spannend vind aan botox, is dat je niet weet wat de gevolgen op de lange termijn zijn. En een buikje is prima. We kunnen niet allemaal op de cover van Vogue staan en dat is niet erg.’

Frank van der Lende of Eva Koreman

Frank: ‘Voorheen kon ik in mijn programma altijd alles zelf bepalen, dus in het begin moest ik best wennen aan het duoschap. Vergelijk het maar met een soloartiest die naar een band gaat. Maar het overtreft mijn stoutste dromen, zo leuk is het in de praktijk. Ik had nooit verwacht dat ik er zo blij mee zou zijn, dus ik kies voor Eva Koreman.’

Eva: ‘Ik heb heel lang in mijn eentje een programma gemaakt, maar dit jaar heb ik echt ja gezegd tegen Frank. Daarom zeg ik ook hier, in dit dilemma, ja tegen Frank. Maar dat betekent niet dat ik nee tegen mezelf zeg.’

FvD of PVV

Frank: ‘Voor mijn gevoel is de PVV minder gevaarlijk, omdat ze al langer meedraaien en Geert Wilders niet op z’n achterhoofd is gevallen en soms heldere momenten heeft. Baudet brengt meer risico’s met zich mee, omdat hij zo onberekenbaar is. Doe maar PVV dan, omdat ik voor de vrijheid ben.’

Eva: ‘De PVV, want bij Wilders weet je tenminste waar je aan toe bent. Daar is hij vanaf het moment dat hij uit de VVD stapte helder over geweest. Ik kan er niet achter staan, maar ik ben er ook niet bang voor. Thierry Baudet is ijdel, een machtswellusteling die er puur is voor Thierry Baudet. Daarbij heb ik ernstige twijfels over de plek waar zijn hart en z’n geweten zit.’

Gucci of G-star

Frank: ‘G-Star. Mijn vader heeft lang een kledingzaak gehad, waar voornamelijk G-Star werd verkocht. Levi’s is de bakermat van spijkerbroeken, maar G-Star heeft daar als Nederlands merk ook wel een slag in geslagen. Ik liep er heel graag in, totdat ze shirts gingen verkopen met grote logo’s erop, à la Replay en Diesel. Maar de spijkerbroeken zijn nog steeds mooi. Ik draag er nog elke dag eentje.’

Eva: ‘G-Star. Dat is een stuk stoerder. En betaalbaarder. Zelf draag ik meestal spijkerbroeken van Lee, fijne broeken die lang meegaan.’

Vreemdgaan of bedrogen worden

Frank: ‘Ik ben van de ouderwetse monogame relatie, dus ik zou me vreselijk schuldig voelen als ik vreemdga. Daarbij ben ik de slechtste leugenaar in de wereld, daarom denk ik dat ik nog liever bedrogen word. Ik word liever pijn gedaan dan dat ik iemand anders pijn doe.’

Eva: ‘Ik ben zelf weleens bedrogen en daar ben ik heel goed uitgekomen, dus ik ga voor bedrogen worden. Ik zou toch moeilijker met mezelf kunnen leven als ik degene ben die iemand kwetst.’

Crematorium of feesttent

Frank: ‘Toevallig ben ik het afgelopen jaar twee keer op een begraafplaats geweest. Mijn opa van de ene kant en mijn oma van de andere kant zijn overleden. Daar is geen herhaling van nodig, dus ik ga voor de feesttent.’

Eva: ‘Het crematorium, want dat is een thema waar ik al veel langer mee bezig ben. Inmiddels sta ik op het punt dat ik denk: daar moet ik echt iets mee doen. Dat komt omdat ik op zoveel uitvaarten ben geweest die kil en koud waren en niet dichtbij de persoon stonden waarvan je afscheid neemt. Ik denk dat we nog steeds vasthouden aan rituelen die helemaal niet meer op ons van toepassing zijn. Dat kan echt anders, leuker, warmer, goedkoper en duurzamer. Het lijkt mij mooi om over een paar jaar een eigen crematorium of uitvaartcentrum te hebben. En dan zetten we er gewoon een feesttent naast.’

Eva: ‘Het lijkt mij mooi om over een paar jaar een eigen crematorium te hebben’

Commercieel of artistiek

Frank: ‘Ik ga voor artistiek, maar ik ben niet vies van commercieel. Het Singlefeestje, dat ik in 2016 heb bedacht, begon als een artistiek concept waar werd gedraaid wat ik wilde. Als je dan merkt dat het steeds succesvoller wordt, is het interessant om uit te pluizen waarom het werkt, dat verder uit te venten en het commercieel aan te vliegen. Het is niet zo dat ik alleen maar van ingewikkelde muziek hou. Ik vind het ook gewoon lekker om mee te blèren met Katy Perry of Justin Bieber.’

Eva: ‘Geld verdienen is leuk en je ontkomt er niet aan in deze maatschappij. Het is nu eenmaal een kapitalistisch systeem, daar moet je aan meedoen, tenzij je op een berg gaat wonen en compleet autarkisch gaat leven. Dat is een uiterste dat voor mij nog niet is weggelegd, misschien ooit. Tot die tijd moet ik geld verdienen, maar ik zou dat niet willen doen met dingen die ik niet mooi, waardevol of belangrijk vind. Ik ga daarom voor kunst, want als het goed is, heeft dat een waarde die je niet eens in geld kan uitdrukken.’

Doelenlijst of laat-maar-waaien

Frank: ‘Ik was altijd heel erg bezig met morgen, volgende week en de maand daarop. Meer, groter en ambitieuzer, plannen maken en doelen stellen. Dat is er een beetje af aan het gaan, omdat dit jaar wel heeft aangetoond dat je niet alles kunt plannen. Afgelopen september zou ik bijvoorbeeld gaan trouwen, maar ja, corona. Toen dacht ik: ik kan het wel gaan verzetten naar 2021, maar je weet niet hoe het er dan voorstaat. Ik vind het nog steeds leuk om te dromen, maar ik begin wel op een leeftijd te komen dat je je droom moet gaan proberen te leven. Daar ben ik veel over aan het nadenken, ook omdat mijn vader ziek is en veel vrienden kinderen krijgen.’

Eva: ‘Doelenlijst, al denk ik dat het goed is als ik soms wat minder streng voor mezelf zou zijn. Aan de andere kant moet je er ook iets voor over hebben als je dingen wilt bereiken voor jezelf, maar ook voor anderen en de wereld. Dat komt niet vanzelf, hoe heerlijk me dat ook lijkt.’

NOG EVEN OVER FRANK EN EVA

Eva Koreman (10 juli 1984) begon haar dj-loopbaan bij AmsterdamFM en werkte vanaf 2010 vijf jaar lang bij Qmusic, waar ze diverse avond, nacht- en weekendprogramma’s presenteerde. Sinds 2015 zit ze bij NPO 3FM, waar ze elke werkdag van 16.00 tot 19.00 uur te horen is met Frank van der Lende (13 december 1988). Frank rolde ook via AmsterdamFM naar NPO 3FM, waar hij sinds 2014 verschillende radioprogramma’s maakt. In het kader van 3FM Serious Request 2020 gaan Eva en Frank van vrijdag 18 tot donderdag 24 december in lockdown op de voormalige luchtmachtbasis Twente. De actie staat dit jaar in het teken van de strijd tegen het coronavirus.