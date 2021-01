‘Hou rekening met elkaar, maar accepteer in een vrij land geen avondklok’

Op moment van schrijven is het debat over de avondklok net begonnen en de uitkomst nog onzeker: in november was een grote Kamermeerderheid – inclusief D66 – tegen deze rigoreuze maatregel. D66 is al gedraaid, andere partijen hebben bezoeken en verzoeken van Rutte gekregen om in te stemmen met de vrijheidsbeperking.

Als de avondklok wordt ingevoerd, test de VVD de limieten van de bereidwilligheid. Voorstanders zijn van mening dat de regering nu eindelijk naar voren kijkt, met name richting nieuwe, meer besmettelijke varianten van het virus, en daar bijtijds op handelt voordat het virus opnieuw ‘opliert’, zoals Rutte dat altijd noemt. Het dak repareren als het droog is, dus.

Best wat voor te zeggen, want het afgelopen jaar zagen we vooral een regering achter voldongen feiten aanlopen of simpelweg, zoals bij de tweede golf, te laat handelen. Ook het vaccinbeleid is dramatisch. Minister Hugo de Jonge verkondigde in de laatste persconferentie veel te trots dat er ‘al honderdduizend mensen’ zijn gevaccineerd. Nou nou, poe hé. Dat is iets meer dan zesduizend per dag. In Israël heeft de volledige bevolking vóór maart al twee vaccinaties gehad.

Zo bezien voelt een avondklok als een noodgreep en niet eentje die direct tot resultaat zal leiden. Het zal vooral goedwillende mensen tegenstaan. Je zit al thuis te werken, je kan sowieso nauwelijks ergens heen en de overgrote meerderheid doet geen thuisfeestjes of groepsdiners, laat staan illegale raves in fietstunnels. Willen de demissionaire coronapremier en die vaccinverzuimer op het zorgministerie al die brave burgers en meegaande mensen echt nog hun frisse neus afpakken, een van de laatste verzetjes na wéér een dag brakke Zoom-sessies en doodvermoeiend thuisonderwijs tijdens grauwe winterdagen?

De maatregel is bedoeld om de ernst te onderstrepen, maar werd aangekondigd met talloze uitzonderingen voor diverse beroepsgroepen. Met name de doorgang van de talkshows kon alvast – niet geheel onbegrijpelijk – op grote hoon rekenen. We kunnen best ff zonder Martijn Koning, de zoveelste BN’er met een lingerielijn in coronanood of een tv-presentator die aan tafel bij andere tv-presentatoren vertelt over wat voor televisie hij binnenkort gaat presenteren.

Een avondklok is een vorm van vrijheidsberoving die niet redelijkerwijs in verhouding staat tot de virusverspreiding. Mensen die zich nu al niet aan de regels houden en gewoon doorfeesten, zullen zich echt niet laten afschrikken door een avondklok in een land waar helemaal niets succesvol gehandhaafd wordt totdat het Museumplein volloopt met koffiedrinkers en de lange arm van de lokale driehoek besluit om als overcompensatie in verschroeide aarde-modus te gaan. Het feestje begint gewoon wat eerder en loopt verplicht langer door. Win/win, de rekening is voor de brave borst die binnenblijft.

Hou rekening met elkaar en met het virus, maar accepteer in een vrij land geen avondklok.