Sylvana Simons: ‘Dé witte man bestaat niet’

Nog anderhalve maand tot de verkiezingen. Gaat het lekker met BIJ1?

‘Laat ik het zo zeggen, we voeren een campagne die anders is dan anders. Met de lockdown kunnen we niet de zaaltjes in. Daarom voeren we acties in de buitenlucht, zoals vorig jaar in Amsterdam voor de daklozen die tijdens deze coronacrisis echt helemaal in de kou staan. En onlangs nog deden we als enige landelijke partij mee met de demonstratie tegen het opkomend fascisme in Nederland – en eigenlijk overal.’

Het opkomende fascisme in Nederland? Wordt de Tweede Kamer straks ook bestormd door gewapende fascisten?

‘Dat hoeven ze niet, want ze zijn er namelijk al jaren vertegenwoordigd door partijen als de PVV en de FvD die openlijk pleiten voor het etnisch zuiveren van Nederland en Europa, non-stop fake nieuws verspreiden en altijd en overal achter groepen blijven staan die fysiek politiek geweld gebruiken. Het is niet onschuldig. Iedereen heeft vorig jaar kunnen zien hoe tractoren provinciehuizen belegerden en binnenreden, hoe politici geïntimideerd worden met huisbezoeken. Het is niet onschuldig. De uitspraken, de politieke programma’s, de daden – alles ademt fascisme – en je hoeft je ook geen enkele illusie te maken over wat er gaat gebeuren in Nederland als dit soort partijen ooit werkelijk aan de macht komen. Dus kijk uit wat je doet met je zogenaamde proteststem tegen de politieke elite. Als je op de PVV en FvD stemt krijg je er fascisten voor terug.’

Stemmen arme witte mensen ook niet rechts omdat ze in de steek zijn gelaten door links? Wat doen jullie voor die mensen? Je hoort BIJ1 nooit over de witte onderklasse.

‘Je hoort ons over armoede en solidariteit. Witte en zwarte mensen zitten in hetzelfde schuitje, armoede selecteert niet op kleur. Groepen worden tegen elkaar uitgespeeld. Angst voor ‘de ander’ is een onmisbaar instrument voor kapitalistische uitbuiting. En zo veroorzaken racisme en vreemdelingenhaat niet alleen armoede onder niet-witte mensen, maar ook onder witte mensen die niet met een gouden lepel in hun mond zijn geboren. En de partijen die altijd wijzen naar “de ander”, zoals de PVV en FvD, stemmen altijd braaf mee met rechtse partijen. Haten op links en ondertussen doen ze niks voor armen en kwetsbaren in de samenleving.’

Eigen schuld dikke bult?

‘Kijk, veel mensen denken dat we bij BIJ1 tegen witte mensen zijn, of speciaal nog tegen witte mannen. Maar dat is helemaal niet zo. Dé witte man bestaat niet. Maar we leven in een wereld die al eeuwen doet alsof dat wel zo is. Die doet alsof alle witte mannen, als puntje bij paaltje komt, maar één echte vijand hebben, de niet-witte man of vrouw. Maar vaak is de grootste vijand van de witte man, een andere witte man. Eentje die hem de loopgraven instuurt of uitbuit in de fabriek. Die de opleiding van zijn kinderen langzaam onbetaalbaar maakt. Die ervoor zorgt dat hij zijn halve inkomen kwijt is aan een huis. Die hem een nul-urencontract geeft, terwijl aandeelhouders en directeuren naar huis gaan met volle zakken, onder het motto: “omdat het nu eenmaal zo gaat in de wereld”. Nee, het zijn keuzes, waarvan wij zeggen: dat doen we voortaan anders.’

