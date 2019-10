Masturmeer!

De zogenoemde NoFap-beweging bestaat uit mensen die één ding gemeen hebben: ze hebben het orgasme in de ban gedaan. Ze zijn gestopt met masturberen. Partnerseks mag in principe wél, maar klaarkomen is uit den boze.

‘Fappen’ is slang voor aftrekken. De NoFap-club telt 450.000 leden en richt zich vooral op mannen. Maar ook vrouwen sluiten zich aan. De vraag die nu bij je opkomt is vast: why the fuck zou je orgasmes vermijden? Dat is toch doodzonde! Ik ben het met je eens. Maar, de NoFap-liefhebbers geloven heilig dat stoppen met masturberen en klaarkomen zorgt voor superkrachten. Je zou je gelukkiger voelen, zelfverzekerder en socialer zijn, en meer energie hebben. Ehm, wat? Tja. Dit valt wat mij betreft in dezelfde categorie als de uitspraak van de foodies van de Green Happiness – die een tijd terug stof deed opwaaien. Komt ie: ‘Eet geen ei, want dat is de menstruatie van een kip.’ Belachelijk natuurlijk. Maar helaas betekent dit niet dat niemand het gelooft.

Handjes boven de dekens? Ik dacht dat we dat station lang geleden al waren gepasseerd

Uitdaging

Sommige NoFappers zijn bereid zich nóóit meer af te trekken, te vingeren of klaar te komen. Zo behouden ze hun superkrachten tot het einde der tijden. En kunnen ze zich concentreren op hun werk, vrienden en geliefden – zonder steeds te denken aan seks. Anderen zien NoFap niet als lifestyle, maar meer als uitdaging. Zij willen bewijzen dat ze onthouding volhouden. Dat ze ‘controle hebben over hun lijf en behoeftes’. Deze NoFappers stoppen een bepaalde periode. Maar, of ze nou voor even of voor altijd stoppen, stuk voor stuk zijn de leden lyrisch over de voordelen van niet masturberen en klaarkomen. Ik lees online vurige betogen van fans, die hopen anderen te inspireren óók te stoppen. En met succes. De beweging groeit. Dat al deze individuen dezelfde geweldige resultaten boeken, valt simpel te verklaren: het placebo-effect. Na het lezen van alle succesverhalen zou ík zelfs bijna stoppen met zelfbevrediging. Wie wil er nou niet meer levenslust, energie en liefde ervaren? Wie écht gelooft dat hij zelfverzekerder wordt als hij zich niet aftrekt, zal zich zelfverzekerder voelen. Vergelijk het met de sappenhype. Wie gelooft dat je supergezond wordt van detoxen, zal zich hoogstwaarschijnlijk energieker en fitter voelen aan het eind van een sappenkuur – ook al ben je in werkelijkheid uitgehongerd. Eén ding moet ik ze nageven, die NoFappers: discipline hebben ze. Nooit meer met jezelf spelen. Of nog lastiger: seksen zonder orgasme. Mijn god, dat is nogal een uitdaging. Het lijkt me niet dat je seksleven daar beter van wordt. Eerder belabberd, omdat je bijna constant aan je naakte oma of opa moet denken. (Een handig trucje om een orgasme uit te stellen.)

Orgasmekloof

Dus alsjeblieft, lieve mensen. Laat je niet gek maken. Klaarkomen is gezond, normaal en lekker. Zeker vrouwen moeten niet minder klaarkomen, maar juist méér – om zo de orgasmekloof te dichten (zowel tijdens solo- als partnerseks). Vooropgesteld: jij moet natuurlijk lekker zelf weten wat je doet. Als masturberen of klaarkomen niet jouw ding is, fine. Zoveel mensen, zoveel wensen. Maar wat zou het kwalijk zijn als de NoFap-beweging ertoe leidt dat mensen weer gaan geloven dat masturberen niet gezond is. Handjes boven de dekens? Ik dacht dat we dat station lang geleden al waren gepasseerd. Vooral voor jonge mensen is het NoFap- ideeëngoed een ramp. Masturbatie is een belangrijk onderdeel van onze seksuele ontwikkeling. Zo leren we wat we lekker vinden. Oké, in uitzonderingsgevallen is een break geen slecht idee. Ben je verslaafd aan masturberen – met of zonder porno? Zoek dan hulp. Een tijdje stoppen kan helpen. Maar nóóit meer masturberen, of tot een hoogtepunt komen, om superkrachten te krijgen is het slechtste idee van deze eeuw.