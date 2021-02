‘Op hun nieuwszenders vieren ze juichend dat Biden de boeman heeft verjaagd’

Kippenvel. Dat schreef een Amerikaanse journaliste van The New York Times in een tweet tijdens de inauguratie van Joe Biden. Zo blij was ze blijkbaar om deze bejaarde van Democratische kleur het Witte Huis te zien betrekken na vier jaar Trump.

De hoofdredactie was minder blij met haar tweet, en vertelde haar dat ze haar spullen mocht pakken en niet meer terug hoefde te komen. Die hadden geen zin om uitgemaakt te worden voor bevooroordeelde krant vol linkse journalisten. Het was blijkbaar niet de eerste keer dat de journaliste zoiets schreef.

Ter verdediging voerde een vriend van de journaliste op dat zij gewoon blij was dat een stel fascisten met dictatoriale neigingen die hebben geprobeerd met leugens aan de macht te blijven nu eindelijk opgekrast zijn uit het Witte Huis. Daar zit dan ook wel weer wat in. Ik zou Trump geen fascist willen noemen, maar er is geen twijfel over dat hij probeerde een machtsgreep te plegen.

De journaliste was niet het enige pro-Biden-geluid in het Amerikaanse medialandschap. Je hoefde de afgelopen dagen maar CNN aan te zetten om de presentatoren als vlaggetjeswapperende Noord-Koreanen over hun nieuwe Grote Leider te horen praten. Een politiek analist zag in de inauguratie-verlichting de uitgestrekte armen van Biden die Amerika omhelst. Allemachtig. En de Nederlandse talkshows boden weinig soelaas, want ook daar werd Biden door menig gast opgehemeld als de grote verlosser die het land bijeen zou brengen.

Was iedereen dan blij? Nee, één dorpje genaamd Portland bood dapper weerstand tegen de Romeinen. Daar maakt het de linkse demonstranten niet uit dat de ene bejaarde plaats heeft gemaakt voor de andere bejaarde na een door multinationals gesponsorde presidentscampagne. Tijdens de inauguratie van Biden gingen de protesten in het centrum gewoon door, zoals dat al maanden gebeurt.

Het is jammer dat ze de ruiten van restaurants moesten intikken om hun punt te maken, maar het maakte in ieder geval duidelijk dat nog iemand kritisch blijft. Want reken maar dat met Biden alle problemen in het felkapitalistische Amerika niet zomaar opgelost zijn en reken maar dat hij leiding zal geven aan een land dat eigenlijk wordt geregeerd door lobbyisten en de militaire industrie. In het Amerikaanse democratische systeem hebben mensen de illusie van een keuze, terwijl de grote bedrijven hier de lakens uitdelen.

Toen Biden nog vicepresident was onder Obama waren er recordaantallen dronebombardementen, waarbij honderden burgerdoden vielen. Dat veranderde niet onder Trump en reken maar dat het nu onder Biden weer door zal gaan. Maar dat maakt veel Amerikaanse journalisten dezer dagen blijkbaar even niet uit, want hun grote boeman is uit het Witte Huis verjaagd. En dat vierden ze, juichend op hun nieuwszenders.

Kippenvel. Dat krijg je ervan.