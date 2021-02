‘Wat die vaccinaties betreft, bakt heel Holland er geen hol van’

Wat betreft vaccineren bungelt Nederland in vergelijking met de rest van Europa ergens helemaal onderaan. Ver voorbij gestreefd door onder meer Polen en Roemenië. Landen waarvan de meeste Nederlanders denken dat er alleen maar aspergestekers en betonvlechters vandaan komen. Gelukkig is Bulgarije hekkensluiter, staan we niet het allerhardst voor lul.

‘Ja, maar onderschat niet wat voor een verschrikkelijk ingewikkelde logistieke operatie het is om een heel land in te enten! Ga er maar aanstaan! Alleen maar kritiek hebben is wel héél makkelijk!’

Vooropgesteld: ik heb nul verstand van logistiek. Gewoon boodschappen voor het avondeten doen is voor mij al een schier onmogelijke opgave. Ga ik naar de Ap voor een recept van Yotam Ottolenghi, kom ik thuis met enkel een doos diepvriesfrikandellen. Dus zou ik het beter doen? Het volk vlotter vaccineren? Zeker weten niet. De puinhoop zou ongetwijfeld vele malen groter zijn dan het potje dat Hugo de Jonge & co er op het moment van maken.

Maar ik hoef ook helemaal geen verstand van logistiek te hebben. Ik heb van zoveel dingen geen verstand. Van taarten bakken, bijvoorbeeld. Maar no problemo, want er bestaan banketbakkers. Die hebben ervoor op school gezeten. Heb ik trek in taart, dan ga ik naar zo’n bakker en dan zeg ik zodra ik aan de beurt ben: ‘Bakker, doet u mij een taart.’ Die man geeft mij een taart, uiteraard in ruil voor geld, ik keer weder op huis aan, zet aldaar aangekomen een kop koffie, snij een stuk taart af en het is hashtag genietings in huize Hormone.

Maar wat nu als blijkt dat die taart niet te vreten is? Dan ga ik ermee terug naar die bakker en zeg: ‘Prutser, wat maak je me nou? Die taart van jou, die smaakt naar hondendrollen!’ Echt niet dat die vent dan zegt: ‘Ja, maar Sjerrie, beste klant, taarten bakken is héél moeilijk, hoor! Als je denkt dat jij het beter kan, dan bak je toch lekker zélf een taart!’

Die volksvaccinatie is natuurlijk geen taart. Taart is lekkere luxe en inenting tegen corona gortdroog broodnodig. Hoe langer OMT, GGD en WieTheFuckNogMeer aankloten, hoe langer wij met z’n allen binnen zitten te chagrijnen over de avondklok, koppie-onder-gaande horeca en de algehele misère van een leven op anderhalve meter afstand. Dus hurry up een beetje, taartenbakkers!

Ik ben echter bang dat ze écht hun opperste best doen. Maar hoe bak je een beetje een behoorlijke taart als de afgelopen tien, vijftien jaar onder het mom van een kleinere overheid je oven en je bakvormen zijn wegbezuinigd? Beknibbelen, daar zijn we de beste in, maar wat die vaccinaties betreft, bakt heel Holland er geen hol van.