Mama casht op OnlyFans

Zomaar een doorsnee woonwijk in een gemiddelde gemeente, ergens in Noord-Holland. Achter de ramen van de keurige rijtjeshuizen spelen opa’s en oma’s met hun kleinkinderen, videobellen jonge professionals met collega’s aan hun eettafels en draaien slapende honden zich nog een keertje om.

Een van deze huizen is ook het hoofdkwartier van Roxy, een rijzende ster in de wereld van selfmade pornoactrices. Veelal met haar gordijnen ‘gewoon lekker open’ bouwt Roxy hier, vanuit alle hoeken van haar woning, eigenhandig haar seksimperium. Zonder cameracrew, geluidsman, regisseur of zelfs tegenspelers, maar gewoon ‘lekker op mezelf, vanuit mijn eigen, vertrouwde omgeving’.

‘De tijd van traditioneel modellenwerk en pornofilms is voorbij,’ schetst Roxy vanuit haar woonkamer. Het is pas 08.00 uur als de knappe blondine alweer inlogt op haar elf verschillende socialmediaprofielen. ‘Soms vergeet ik waar het geld allemaal vandaan komt. Dan denk ik na twee weken: oh ja, daar heb ik ook nog een pagina met hardcore filmpjes.’

Via de welbekende kanalen Instagram, Facebook en Twitter beantwoordt Roxy met vlugge vingers de tientallen berichten van haar veelal mannelijke volgers. Ondubbelzinnige vragen als ‘Heb je over mij gedroomd?’, ‘Wil je op mijn stijve pik zitten, schatje?’ en ‘Mijn vrouw is naar werk, kom je mij lekker afzuigen?’ worden met een grote grijns en speels gemak gecounterd met: ‘Hmmm, ja lekker schatje, kom je naar mij toe?’ en ‘Ik droom altijd over jou, baby’. Een verdieping lager trekt Roxy’s man de jasjes dicht van hun zoon en twee dochtertjes. ‘Dag schat, wij gaan! Succes vandaag!’

Voor een aantal seconden haalt Roxy haar ogen af van een dickpic op haar telefoonscherm. ‘Dag lieverdjes! Mama houdt van jullie!’ Als de deur weer dichtvalt, verschuift Roxy’s vizier direct naar het inlogscherm van haar allergrootste cashcow: OnlyFans.

De hele reportage lees je morgen in Nieuwe Revu 6.