Wie denkt Frank Masmeijer wel dat hij is?

Masmeijer op vrije voeten? Die hadden ze toch voor negen jaar opgeborgen in de Belgische lik?

Vanwege zijn betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel werd de vroegere quizmaster door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot een celstraf van negen jaar. De presentator van onder meer de Holidayshow heeft bekend een ‘beperkte rol’ te hebben gespeeld bij een poging tot het smokkelen van 467 kilo cocaïne uit Colombia, die werd vervoerd in bananendozen via de haven in Antwerpen. Recent heeft hij vanuit de gevangenis van Beveren een verzoek ingediend om vervroegd vrij te komen. Op 9 februari hoort de voormalige presentator, zanger en horeca-man of hij nog verder moet brommen.

Stel dat hij zijn vrijheid terugkrijgt: wat is dan het plan?

Masmeijer zelf heeft al een duidelijke route uitgestippeld. Tijdens het in elkaar zetten van deze rubriek krijgt hij er lucht van dat we in zijn omgeving aan het roeren zijn en hebben we hem pardoes hoogstpersoonlijk aan de lijn. In een uiterst kalm en vriendelijk gesprek legt hij ons uit dat hij zich geen crimineel voelt, maar slechts iemand die ‘een foutje heeft gemaakt’. Hij hoopt vurig op vrijlating, zodat hij zijn leven weer kan oppakken. Dolgraag wil hij een nieuwe start maken. Masmeijer vertelt ons over zijn nieuwe vriendin en over gesprekken die al gaande zijn voor televisiekansen. Als Revu met een woordgrapje oppert of een cokeprogramma misschien iets voor hem is, of het oude AVRO-concept van Ria Bremers Stuif es in om te bouwen tot Snuif es in, lacht hij met gepaste ingetogenheid. Masmeijer wil zich herpakken en hoopt op realistische wee gaven in de media. Woordspelingen als deze kan hij echter wel waarderen: ‘We zijn allemaal grote jongens, toch?’

Wat vindt Frank Masmeijer van zichzelf ?

Wat vinden wij van Frank Masmeijer?

De in beslag genomen partij coke van 467 kilo had een waarde van 23 miljoen euro. Wie dat als ‘foutje’ bestempelt, is pas écht een grote jongen.

JOHN VAN DEN HEUVEL misdaadjournalist

‘In België mag je op een derde van je straf een verzoek doen tot vervroegde invrijheidstelling, dat heeft te maken met overbevolkte gevangenissen daar. Als hij aan de voorwaarden voldoet, maakt hij best kans om vrij te komen. Hij is op dit moment al op vrije voeten, in afwachting van de uitspraak. Hij leek me vroeger een prima presentator, maar zijn moraliteit was destijds al van dien aard dat de NCRV afscheid van hem nam. Hij scheen aan een vriend die aan zijn spelshow meedeed, vooraf het antwoord op een vraag te hebben doorgespeeld, waardoor die een droomreis won. Die moraliteit is na zijn tv-carrière niet veel verbeterd. Of hij terugkeert op tv? Misschien in een programma van mensen die zichzelf proberen te rehabiliteren. Maar de verdenkingen en veroordeling zijn te ernstig om hem ooit nog weer een rol als quizmaster op televisie te geven. Ik denk dat geen producent of zender daarin zou trappen. Maar misschien wel een programma waarin hij enige inkeer toont en probeert zijn leven weer op orde te krijgen. Mensen zijn over het algemeen wel bereid om iemand een tweede kans te gunnen. Daar heeft iedereen recht op, Masmeijer dus ook.’

NICK DIJKMAN biograaf

‘In 2017 heb ik de biografie Frank en Vrij gepubliceerd. Ik had hem wat tijdschriften toegestuurd in de gevangenis en een paar weken later belde hij me op. Ik stelde voor een biografie te maken. Het boek is minder goed verkocht dan ik had gehoopt. Frank was veel in de media en bovendien bekent hij in het boek schuld, hij bespreekt zijn betrokkenheid bij drugshandel. Hij vertelt dat hij contact heeft gehad met een betrokken groenteboer en dat hij zijn neefje in de haven heeft benaderd om de drugs daar weg te krijgen. Hij heeft echt wel wat verteld; wat dat betreft is de verkoop mij tegengevallen. Hoe dat kan? Als tv-presentator heb je niet echt een grote fanschare, zoals zangers dat kunnen hebben. Bovendien kleefde aan hem een onbetrouwbaar imago, waardoor men zijn boek misschien niet geloofde. Frank is de getapte jongen. Als je met honderdvijftig mensen in een kroeg staat, vallen er zeven meteen op, daar is Frank er een van.’

WILLIBRORD FREQUIN goede bekende

‘We kwamen elkaar weleens tegen bij restaurant Moeke Spijkstra in Blaricum toen hij nog vrij was. Dan was hij altijd vrolijk en positief. Een vriendschap is overdreven, maar ik heb wel een bepaalde sympathie voor hem. Als showmaster bij de NCRV vond ik hem vroeger een gladjanus. Een professionele gladjanus. Hoe hij presenteerde, daar was niks op aan te merken. Ja, ik volg zijn zaak via de media. Hij is veroordeeld door de rechter, dus ik ga ervan uit dat hij ergens schuldig aan is. Hoewel er ook weleens onschuldige mensen worden veroordeeld. Als je dingen doet die niet mogen, dan krijg je daar straf voor, dat geldt voor iedereen. Ik ben wel blij dat hij nu weer vrij is en van mij mag hij vrij blijven. Hij heeft een mooie vriendin, daar moet hij van gaan genieten.’

MICHELLE MASMEIJER dochter

‘Mijn vader is een echte familieman. Hij is zorgzaam en altijd ook erg bezorgd geweest om ons. Hij is een lieve man en een gezellige vent. Ik heb een warme band met hem, we bellen dagelijks. De afgelopen jaren waren emotioneel gezien natuurlijk verschrikkelijk. Maar wij moesten door, we konden niet bij de pakken neer gaan zitten. Gelukkig nadert het einde nu. Of het na 9 februari echt achter de rug is? Ik durf het niet hardop uit te spreken, want hij heeft al zoveel tegenslag gekend de afgelopen jaren. We zijn er op voorbereid dat hij mogelijk weer terug naar de gevangenis moet, maar laten we hopen van niet.’