Nieuwe Revu 8 is nu uit!

‘Ik ben tomeloos ambitieus.’ Ons coververhaal is het interview dat Leon Verdonschot heeft gedaan met Jesse Klaver van GroenLinks. In de serie Mijn Nederland gaat Verdonschot tot en met de verkiezingen in gesprek met een lijsttrekker over zijn of haar ideale Nederland. Deze week deel 5: GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver (34). ‘Dit zijn klimaatverkiezingen, dus op de aanpak van de bio-industrie en de klimaatverandering moeten we nú doorpakken.’

‘Ik heb zelfs een heel voetbalelftal ontvangen. Moesten we met de meiden op een rijtje staan, terwijl de coach een aantal van ons ertussenuit pikte.’ Dure champagne, wereldberoemde klanten en een crimineel verleden waarvan de Italiaanse maffia rode oortjes zou krijgen. Ruim 45 jaar na de oprichting is het verhaal van het Amsterdamse Yab Yum eindelijk verfilmd. Met de maakster van de docu én met het flamboyante personeel van toen duikt Nieuwe Revu in het verleden van ’s werelds beruchtste bordeel.

‘Bovenaan hun verlanglijstje stond: dat papa en mama weer verliefd op elkaar zouden worden. Dan ga je wel even dood.’ Ons grote interview in dit nummer is met Cees Geel (55). Het zat de acteur even niet mee. In 2019 ging zijn vrouw bij hem weg en in 2020 kreeg hij door corona financiële klappen, waardoor zijn gehele pensioen inmiddels is verdampt. Maar denk niet dat hij bij de pakken neer gaat zitten. ‘We moeten in dit land eens leren te koesteren wat we hebben. Dat geklaag...’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de stilte voor de Olympische storm in Tokio, het Hollandse winterplezier dat alweer een eeuwigheid geleden lijkt en de fatale liefde tussen Courtney Love en Kurt Cobain. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 8 is nu te koop in de winkel of kinderlijk eenvoudig hier te bestellen. Veel plezier!