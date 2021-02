Mama casht op OnlyFans

‘Voor een gedragen, ongewassen string vraag ik 60 euro.’

Zomaar een doorsnee woonwijk in een gemiddelde gemeente, ergens in Noord-Holland. Achter de ramen van de keurige rijtjeshuizen spelen opa’s en oma’s met hun kleinkinderen, videobellen jonge professionals met collega’s aan hun eettafels en draaien slapende honden zich nog een keertje om.

Een van deze huizen is ook het hoofdkwartier van Roxy, een rijzende ster in de wereld van selfmade pornoactrices. Veelal met haar gordijnen ‘gewoon lekker open’ bouwt Roxy hier, vanuit alle hoeken van haar woning, eigenhandig haar seksimperium. Zonder cameracrew, geluidsman, regisseur of zelfs tegenspelers, maar gewoon ‘lekker op mezelf, vanuit mijn eigen, vertrouwde omgeving’.

‘De tijd van traditioneel modellenwerk en pornofilms is voorbij,’ schetst Roxy vanuit haar woonkamer. Het is pas 08.00 uur als de knappe blondine alweer inlogt op haar elf verschillende socialmediaprofielen. ‘Soms vergeet ik waar het geld allemaal vandaan komt. Dan denk ik na twee weken: oh ja, daar heb ik ook nog een pagina met hardcore filmpjes.’

Een verzoekje om op de wc te zitten poepen en dat allemaal te filmen, heb ik laatst afgewezen. Er zijn grenzen, hè?

Via de welbekende kanalen Instagram, Facebook en Twitter beantwoordt Roxy met vlugge vingers de tientallen berichten van haar veelal mannelijke volgers. Ondubbelzinnige vragen als ‘Heb je over mij gedroomd?’, ‘Wil je op mijn stijve pik zitten, schatje?’ en ‘Mijn vrouw is naar werk, kom je mij lekker afzuigen?’ worden met een grote grijns en speels gemak gecounterd met: ‘Hmmm, ja lekker schatje, kom je naar mij toe?’ en ‘Ik droom altijd over jou, baby’. Een verdieping lager trekt Roxy’s man de jasjes dicht van hun zoon en twee dochtertjes. ‘Dag schat, wij gaan! Succes vandaag!’

Voor een aantal seconden haalt Roxy haar ogen af van een dickpic op haar telefoonscherm. ‘Dag lieverdjes! Mama houdt van jullie!’ Als de deur weer dichtvalt, verschuift Roxy’s vizier direct naar het inlogscherm van haar allergrootste cashcow: OnlyFans.

Alleskunner

Het is dinsdag en dat betekent in huize Foxy-Roxy maar één ding: content maken. Selfies, filmpjes, teasers, fetisjverzoekjes en zelfs volledige pornoproducties. ‘Noem maar op, ik ben een echte alleskunner.’

En dat moet ook wel, wil je als lustobject je centen verdienen met social media. ‘Als je van OnlyFans echt je beroep wilt maken, is even snel een geil fotootje van jezelf maken echt niet genoeg, hoor. Dit is echt keihard werken, zeven dagen per week. Zeker op contentdag moet ik echt knallen. Niet alleen op dinsdag, maar ook in de weekends, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Filmpjes, filmpjes, filmpjes, foto’s, foto’s, foto’s, achter elkaar door, non-stop. Op alle andere dagen ben ik druk met de montage van mijn filmpjes, chatten met mijn fans, netwerken met andere modellen, investeren in sexy kleertjes en speeltjes, ideeën bedenken, apparatuur kopen, mezelf marketen. Ik denk dat ik wel zestig uur per week werk. Dan houd ik me nog in, want in mijn eerste maanden keek ik wel twintig uur per dag naar mijn schermpjes. Ik beantwoordde ieder bericht, van iedere fan. Ik sloeg door, verwaarloosde mijn gezin.’

Net als iedere ochtend van de week puilt de berichtenbox op Roxy’s OnlyFans-pagina uit met verzoeken van haar goed betalende volgers. Ze wijst naar een gesprek met een loyale fan uit Dubai. ‘Hij vraagt of ik een filmpje wil maken waarin ik mijn nagels lak. Het zal je verbazen hoeveel mannen het geil vinden om mij iets met mijn voeten te zien doen. Maar ja, hij betaalt er goed voor.’

Roxy maakt zich op voor een nieuwe sessie met haar fans.

Een spannende selfie in een verleidelijk lingeriesetje, een kort clipje waarin een vriendin een emmer water over haar borsten gooit of gewoon een stevige beurt in de badkamer met haar eigen man. Voor haar goed betalende volgers doet Roxy alles. Althans, bijna alles. ‘Een verzoekje om op de wc te zitten poepen en dat allemaal te filmen, heb ik laatst afgewezen. Er zijn grenzen, hè?’

Roxy vist een potje rode nagellak uit haar make-uptasje, stelt haar dure camera, statief en externe flitsers af en neemt plaats op haar loungestoel in de woonkamer. Met ingestudeerde geiligheid in haar blik loenst zij in haar camera.

‘Hi guys, wanna see me paint my toenails? Hihi.’

Na elke gelakte teen gooit ze weer een kledingstuk van zich af. Met natgelikte wijsvingers en duim knijpt Roxy haar tepels stevig vast, als zij ineens via haar camerascherm de langslopende buurvrouw met hond aan de lijn opmerkt. ‘Oh, dag buufje!’ zwaait het halfnaakte model vriendelijk. Aan de andere kant van het raam blijft het bij een inspecterende blik. ‘Ze zwaaien nooit terug hier. Maar wel blijven staren, hè?’

Verdienmodel

Het zijn precies de soort filmpjes waar Roxy nu sinds een jaar goed geld aan verdient. OnlyFans, een relatief jong socialmediaplatform, geldt als Roxy’s voornaamste verdienmodel. Het concept is simpel: je maakt een account aan, voorziet jezelf van een spannende naam en profielfoto en bepaalt of en hoeveel er voor jouw foto’s, filmpjes of andere diensten die jij met je volgers wilt delen betaald moet worden, al dan niet eenmalig of middels maandelijkse abonnementskosten. In het geval van Roxy betalen haar ruim tweehonderd fans – voornamelijk van buiten Nederland – een kleine 13 dollar aan maandelijkse abonnementskosten. Kortingen zijn er voor fans die zich langdurig abonneren op Roxy’s profiel. ‘Voor dat geld deel ik dagelijks sexy foto’s, soms naakt, en teasende filmpjes.’

Voor het echte, hardere werk, zoals het filmpje waarin Roxy zich op haar knieën laat nemen door haar ‘dildo fuck machine’, betalen haar fans een extra bedrag. ‘Afhankelijk van wat ik doe, bepaal ik de prijs. Dat kan hoog oplopen. Voor een volledige pornofilm, waarin ik seks heb met een ander OnlyFans-model, ving ik van één fan alleen al 60 dollar.’

Naast die vaste geldstroom druppelen de OnlyFans-dollars in hoog tempo binnen via persoonlijke verzoekjes. ‘Dat kan van alles zijn. Zo bekijk ik dagelijks een aantal dickpics van fans, die geld neerleggen voor mijn mening. In de afgelopen jaren heb ik zoveel lullen gezien, dat geloof je niet meer.’

Op de klanken van Pony van Ginuwine komt Roxy aardig in de stemming.

Roxy tovert een kakelvers verzoek voor een dick-rate op haar scherm. Na een kritische inspectie begint ze vurig op haar telefoon te tikken. ‘Bedankt dat je me jouw lul toevertrouwd. Qua grootte is jouw lul niet te groot en niet te klein. Jij kan mij precies diep genoeg stoten, zodat ik heerlijk klaar kan komen. Een 8,5. Voor de dikte krijg je een 8. Volgens mij lig jij precies goed in de hand. Heerlijk voor mij om te pijpen, lekker diep mijn mondje in. Je eikel krijgt een 7,5. Die is aan de grote kant, lekker om te verwennen met mijn tong. Voor uiterlijk geef ik een 6. Ik vind de verhouding tussen stam en eikel te kort. Maar voor functie krijg je weer een dikke vette 10, want volgens mij is dit gewoon een echte alleskunner. Ideaal ook voor anaalformaat. Heerlijk! Eindoordeel: een 8. Deze lul mag mij zeker verwennen!’

Als het moet, is Roxy kritisch. ‘Ik zie de vreemdste piemels langskomen. Dan reageren ze teleurgesteld op mijn rating, maar dan hebben ze wel mijn eerlijke mening. Sommige mannen betalen 5 dollar voor een foto van mijn billen in een spijkerbroek. Maar ik verkoop ook posters, T-shirts met mijn tieten erop en gedragen slipjes. Die verstuur ik bijna wekelijks via de post naar mijn fans. Voor een gedragen, ongewassen string vraag ik 60 euro. Voor elke extra dag dat ik daarin heb rondgelopen, komt daar 25 dollar bovenop.’

Na ruim een jaar beslaan Roxy’s inkomsten uit OnlyFans en de andere mediakanalen tussen de 3000 en 7000 euro netto per maand. ‘Ik mag niet klagen. Sinds enkele maanden kan ik dit fulltime doen. Het begint steeds meer een verslaving te worden.’

Stoere chick

De overstap naar digitale seksbom vergde nogal een carrièreswitch. Veertien jaar geleden werkte Roxy bij Defensie. ‘Dat was altijd een droom van mij, ik was best een stoere chick. Maar toen ik een aanbod ontving om modellenwerk te doen, twijfelde ik geen seconde. Dat beviel goed en ik verdiende al snel een aardig zakcentje met fotoshoots.’

Tussen het baren en opvoeden van drie kinderen door, hengelde Roxy via Facebook en modellen-websites opdrachten voor fotoshoots binnen. ‘Voor een paar uurtjes poseren voor een workshop of een amateurfotograaf die aan zijn portfolio bouwde, verdiende ik al gauw 400 euro.’

Ik mag niet klagen. sinds enkele maanden kan ik dit fulltime doen. Het begint steeds meer een verslaving te worden

In 2018 waagde Roxy zich aan vlogs op YouTube. ‘Gewoon, van alledaagse bezigheden. Die filmpjes gingen helemaal nergens over, maar ik had al snel 43.000 volgers. De filmpjes waarin ik een backstage inkijkje bij mijn modellenshoots gaf, werden bijna twee miljoen keer bekeken.’

Met die opgebouwde achterban van digitale volgers opende Roxy een halfjaar voor de corona-uitbraak haar OnlyFans-account. Aan de overstap van kindvriendelijke YouTube-filmpjes naar een gefilmd rollenspel waarin zij haar man oraal bevredigt, ging de nodige dosis twijfel vooraf. ‘De eerste keer een seksfilmpje maken en delen met anderen, vond ik niet eens heel spannend. Ik hou ervan, ben erg ruimdenkend en deel het alleen met mijn betalende fans. Dat ik kinderen heb, maakte het allemaal veel moeilijker. Wij hebben twee jonge dochtertjes en een zoon van elf. Wij wonen in een dorp waar veel wordt gepraat. Ik ben soms bang dat mijn zoon nare dingen over zich heen zal krijgen, of dat sommige moeders hun zoons niet meer met hem laten spelen, ‘omdat zijn moeder een hoer of een slechte moeder is’. Belachelijke gedachtes natuurlijk, al krijg ik in privéberichten wel dat soort beschuldigingen over mij heen. De mensen die dat doen name and shame ik allemaal op mijn Instagram. Hoe bekrompen kan je zijn? Ik doe toch niemand iets kwaad.’ Sterker nog: als

‘Dutch Milf’ gebruikt de 31-jarige moeder haar status om meer fans te trekken.

Aan spannende lingeriesetjes geen gebrek in huize Roxy.

Intussen combineert Roxy op haar kindvriendelijke mediakanalen haar gezinsleven met achter-de-schermen-kiekjes van haar fotoshoots. De kromme reacties die dit oplevert, neemt ze voor lief. ‘Ik ben een moeder, maar ook een naaktmodel en iemand die homemade porno maakt. Die combinatie moet toch gewoon kunnen in 2021? Mensen hebben snel een oordeel klaar over porno, maar intussen kijken we er allemaal naar. Belachelijk. Ik schaam me nergens voor.’

De omschrijving ‘sekswerker’ wil Roxy niet horen. ‘Ik ben een content creator. Ik heb geen seks met andere mannen. In de hardcore filmpjes speel ik met mij zelf of heb ik seks met mijn eigen man, hooguit met een andere vrouw. Belangrijk vind ik ook dat alles wat ik maak tegen betaling is. Ik waak ervoor dat ik niet zomaar alles rondslinger op gratis websites. Als dat gebeurt, heb je niet langer in de hand waar je foto’s en filmpjes belanden en wie die allemaal te zien krijgen.’

Met haar 11-jarige zoon ging Roxy onlangs het moeilijke gesprek aan. ‘Je weet wat mama voor werk doet, toch? Je weet wat seks is, toch? Weet je dan ook wat porno is? Dat hebben papa en mama ook weleens gemaakt. Dat hoort bij mama’s werk. Hij moest er een beetje om lachen, maar begreep het wel. “Heb je dat gesprek nu al gehad?” vroegen mijn vrienden. Maar ja, ik kan het beter nu uitleggen dan wachten tot hij vijftien is. Met mijn dochtertjes, 2 en 6 jaar, moet ik hetzelfde gesprek gaan voeren als ze oud genoeg zijn. Ik ben erg benieuwd hoe zij dat gaan opnemen. Mijn schoonmoeder weet alleen dat ik sexy foto’s maak en mijn schoonvader weet van niets. Ik heb geen moeder meer en met mijn vader heb ik geen contact. Ergens scheelt dat. Het blijft toch een dingetje om je ouders te vertellen dat je porno maakt.’

Bizarre bedragen

Met haar carrièreswitch naar OnlyFans-model treedt Roxy in de voetsporen van duizenden anderen, die vanuit hun eigen slaapkamer de meest bizarre bedragen binnenslepen. Het succesverhaal van OnlyFans begon in 2016, toen de Britse dertiger Tim Stokely het geniale idee kreeg om een betalende versie van Instagram en Twitter te maken. Betalen voor content dus, direct aan degene die jij wilt volgen. Althans, voor het grootste deel. Als bedenker van dit mooie idee wilde Stokely natuurlijk iets terugzien van al die betalende volgers. Tussen de 12 en 20 procent, om precies te zijn. In de eerste weken van OnlyFans verdienden zo’n tien modellen een paar 100 dollar per maand aan hun volgers. Toen ontdekte de eerste, pionierende volgers van het platform al rukkend achter hun pc-scherm ineens de ongekende mogelijkheden van hun nieuwe vondst. Niet langer was porno alleen maar iets om te bekijken. Nee, het pornomodel kon nu gevraagd worden om naakt de deur te openen voor de pizzabezorger. Of nog beter: in ruil voor 10 dollar stapt ze voor mij zonder slipje in de auto en bestelt al vingerend een quarter pounder bij de drive-in van de McDonald’s!

Roxy is blij met haar carrièreswitch naar OnlyFans-model.

Een nieuwe beleving in digitale vunzigheid was geboren. Het internet deed zijn werk, de eerste OnlyFans-modellen liepen binnen. Dannii Harwood, een Brits fotomodel uit die eerste lichting, kon na een halfjaar foto’s en filmpjes maken alweer met pensioen. In haar eerste twee maanden op OnlyFans harkte de 27-jarige blondine een grove 30.000 dollar per maand binnen; in de twee maanden die hierop volgden, groeide dat naar 50.000 dollar op maandbasis. Tel uit je winst. Die stijgende lijn is in de afgelopen vier jaar als een raket blijven doorschieten.

Ik ben een moeder, maar ook een naaktmodel en iemand die homemade porno maakt. Die combinatie moet toch gewoon kunnen in 2021?

Vooral de toch al rijke grootheden op de sociale media, veelal rappers en YouTube-sterren, verleggen hun morele grenzen maar al te graag voor miljoenen dollars extra per maand. Bella Thorne, een jonge Amerikaanse actrice en voormalig Disney-sterretje, verdiende met haar OnlyFans-account 1 miljoen dollar in haar eerste 24 uur. Seks scoort en dat bewijzen ook de grote spelers van eigen bodem. Zie Ferry Doedens, die aan het begin van dit jaar in opspraak raakte door over zijn lucratieve OnlyFans-avontuurtjes te praten aan de talkshowtafels. Hiermee voegde de gevallen GTST-acteur zich in een rijtje van grootverdieners, waaronder pornosterren als Mia Khalifa, die nu eigenhandig meer verdienen in een maand dan zij in tien jaar tijd deden voor de grotere pornoproducenten. Oh, en het vermogen van oprichter Tim Stokely, vijf jaar na dato? Om en nabij de 120 miljoen dollar.

‘Wanna see me paint my toenails? Hihi.’

Roxy, die als een van de eersten uit het opmerkelijk kleine clubje Nederlandse modellen op het OnlyFans-succes meelift, snapt dat megasucces wel. De pikante influencer opent haar laptop en wijst naar haar tientallen chats met haar volgers. Pseudoniemen als DirtyMax en HornyHarry44 bestoken Roxy sinds vanochtend met hun wildste fantasieën. ‘Mag ik je kont likken? Ons geheimpje,’ vraagt pussymagnet99. Het directe contact tussen de anonieme kijker en hun ‘eigen’ pornoster is volgens Roxy de sleutel van het grote OnlyFans-succes. ‘Het grootste gedeelte van mijn werk is het contact met mijn fans. Op een pornoweb-site kan je alleen maar filmpjes kijken van onbekende mensen of onbereikbare pornosterren. Heel onpersoonlijk. Mijn abonnees betalen voor het persoonlijke contact met mij, een gewone meid met wie je lekker kan chatten. Urenlange gesprekken heb ik soms, en echt niet alleen maar over seks. Levensvragen en relatiekwesties komen dagelijks voorbij. Soms lijk ik wel een halve psycholoog.’

De chatberichten met Roxygaannietalleen over seks.

Stalker in de tuin

Bij fans waar Roxy al twee jaar innig contact mee heeft, moet ze ervoor waken dat het niet omslaat. ‘Ik heb al eens een stalker in mijn voortuin gehad, heel eng. Ik woon hier met mijn kinderen. Pas toen ik echt woest op hem werd, zag ik hem nooit meer terug. Ik heb niet alleen mannelijke fans, hoor. Ook veel stelletjes. Die vragen geregeld om samen met mijn man en ik een film te maken. Mijn man moet daar helemaal niets van weten. Dat hij af en toe met mij meedoet, vind ik al heel wat. Honderden mannen die dagelijks met zichzelf spelen terwijl ze naar zijn vrouw gluren, da’s natuurlijk best apart. Maar dan is hij weer helemaal in zijn nopjes als ik weer eens een verzoek binnenkrijg voor een anaalnummertje. Vóór OnlyFans mocht hij dat amper van mij. En de rollenspellen speelt hij keurig. Hij vindt het allemaal prima, als zijn gezicht er maar niet in voorkomt. “Mijn lul is genoeg.”’

De ochtend is al bijna ten einde als Roxy in de stress schiet. ‘Kut, ik heb alleen nog maar dat nagellakfilmpie.’ In haar ondergoed loopt ze naar boven en schuift haar kledingkast open. Tussen de kinky zweepjes, luxe dildo’s en leren g-strings plukt ze een kakelvers lingeriesetje.

‘Mooi hè, van een van mijn sponsors. Die sturen hun producten gratis op, omdat ik die draag in mijn filmpjes. Win-win.’

Voor het laatste shot buigt zij, volledig naakt, nog één keer flink voorover en streelt met twee vingers langs haar schaamlippen. ‘Thanks for watching, guys!’

Op Roxy’s bed slingert een zelfgemaakt rad van fortuin. Dildo play, touching myself en used panties zijn slechts een paar van de vele prijzen die haar fans met het populaire spelletje kunnen winnen. Uiteraard tegen betaling. Maar nu moet er een striptease gef ilmd worden. Via haar tv-afspeellijst dreunt Pony van Ginuwine op vol volume door de woonkamer. ‘Van dit soort lekkere muziek kom ik zelf ook altijd in de juiste stemming,’ schreeuwt Roxy. Na lang zoeken naar de juiste camerahoek, danst Roxy op hoge hakken in haar woonkamer alsof ze haar statief een lapdance geeft. Al na vijf seconden verschijnt haar enthousiaste hondje onder in beeld, met een speeltje in zijn bek. ‘Heppie, opzouten! Niet nu.’ Roxy herpakt zich en kleedt zich al dartelend en schuifelend uit, haar erotische blik almaar gericht op de lens. Elke tien seconden wordt er gesleuteld aan het camerastatief. ‘Ik moet verschillende hoeken hebben, anders wordt het snel saai.’ Dan is daar ineens een geniale ingeving. Roxy grijpt naar haar telefoon en belt haar man. ‘Hoi schat, alles goed daar? Zeg, weet jij waar die diadeem van Nora is? Die past heel mooi bij dit pakje!’ Helaas, het hoofdbandje ‘met van die schattige oortjes’ van dochterlief is nergens te vinden. ‘Jammer, dan maar zonder,’ reageert Roxy teleurgesteld. Voor het laatste shot buigt zij, volledig naakt, nog één keer flink voorover en streelt met twee vingers langs haar schaamlippen. ‘Thanks for watching, guys! Let me know what you think.’

Tegen het einde van de middag gaat Roxy’s telefoon. Haar man hangt aan de lijn. ‘Hoi schat, hopelijk ben je bijna klaar? Wij hebben alle speeltuinen wel gehad, nu. Wij komen zo naar huis.’

Na een lange dag content maken, kruipt de digitale seksbom weer even in de rol van huismoeder. ‘Als de kinderen straks op bed liggen, kruip ik achter mijn pc voor de montage. Ook dat doe ik nooit met de kinderen erbij. Dat gekreun van papa en mama uit de laptop hoeven zij niet natuurlijk niet te horen.’

Hoeveel tijd het ook moge kosten; Roxy geniet zichtbaar van haar nieuwe carrière. En ze is nog lang niet klaar. ‘Toen ik hier na een paar weken mijn eerste 1000 dollar mee verdiende, heb ik gehuild van blijdschap. Nu is mijn doel om er een ton mee te verdienen. Dat gaat me lukken ook, want ik werk er keihard voor.’