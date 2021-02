Een douchedeur op maat, is het handig om die zelf samen te stellen of niet?

Entertainment Ryan Claus

De wilde nachten van Yab Yum

Na ruim 45 jaar is eindelijk het verhaal van Yab Yum verfilmd. In ons nieuwe nummer (nu in de winkels en online te bestellen) duiken we samen met de maakster van de docu én met het flamboyante personeel van toen in het verleden van ’s werelds beruchtste bordeel. Hier alvast een klein voorproefje, het hele verhaal lees je in Nieuwe Revu 8.