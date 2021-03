Wie denkt Rob Kemps wel dat hij is?

Hoe kan een zuipende stuiterbal met piekhaar nou De Slimste Mens winnen?

Zo zie je maar weer dat het misleidend kan zijn om af te gaan op iemands uiterlijk of bezigheden. Want laten we wel zijn, Rob Kemps heeft nou niet bepaald de looks van een doctorandus, ingenieur, meester of professor. En tja, quasi-ladderzat op een podium spastisch armzwaaiend van links naar rechts brullen, roept nou ook niet direct een beeld op van uitgelezen intelligentie. Zelf steekt de Brabantse cabaretier er graag de draak mee. Bij zijn winst van het quizprogramma zei Kemps: ‘Zo zie je maar lieve kinderen, al begin je met lts zwakstroom of gewoon een middelmatige horeca-opleiding: als je zelf gewoon lekker Wikipedia volgt en eens een boek leest in plaats van met allemaal appjes gaat spelen waar je geen reet aan hebt, dan kom je nog best ver als je je best doet. Proost!’

Ik kan niet zingen, ik kan niet dansen, ik ben niet eens knap. Het enige waar ik goed in ben, is een tent afbreken

Het schijnt dat Kemps helemaal niet dé zanger van Snollebollekes is, hoe zit dat?

Doordat Kemps in het middelpunt van de belangstelling staat als het gaat om het trio achter Snollebollekes, hij alle interviews doet én hij de belangrijkste man op het podium is, gaat iedereen ervan uit dat hij ook de zanger is. Onlangs verscheen in de media dat Kemps echter vooral playbacker en tentafbreker is. En dat dj Jurjen Gofers de vocals inzingt en dat de derde man, dj Maurice Huismans (bekend van de Après Ski-cd’s in de jaren 90), zorgt voor de deuntjes. Bij navraag blijkt dit onwaar; Kemps zingt wel degelijk mee bij de opnames en brult live loeihard mee!

Wat vindt Rob Kemps van zichzelf?

Voor ons was het ook verrassend dat Kemps won; er kwam toch zo’n feestzanger binnen, maar hij weet veel meer dan je denkt

Wat vinden wij van Rob Kemps?

Hij kan geweldig goed een feestje bouwen, dus laten we hopen dat het coronavirus gauw wordt ingedamd. Dan gaat ook vast zijn kapper weer open. Want nondeju, wat een vogelnest.

DRIES ROELVINK volkszanger

‘In 2016 heeft Snollebollekes het nummer Daar Gaat Ze aan het repertoire toegevoegd, met het refrein van Clouseau. Voor de videoclip had dj Maurice gevraagd of ik wilde figureren, hem ken ik al twintig jaar. Rob kende ik totaal niet. Hij kwam aanlopen en eerst dacht ik: wat is dit voor figuur? Ik twijfelde ook of ik het wel moest doen. Toen wist ik nog niet dat hij zo succesvol zou worden. Hij zet het hele stadion op z’n kop met “van links naar rechts”, dat zoek je niet achter hem. Net als zijn intelligentie; hij neemt een rol aan en kijkt op een bepaalde manier uit zijn ogen waardoor je denkt: hij is de slimste niet. Maar dat is hij dus wél.’

ANDRIES TUNRU cabaretier

‘In De Slimste Mens kwam ik Rob in de finale tegen; ik verloor door een vraag over Willeke Alberti. Daarom leek het me leuk om een cover van Samen Zijn op te nemen, met Rob in de clip. Die is inmiddels 700.000 keer bekeken, de reacties zijn geweldig. Ik vond het superlief dat Rob er belangeloos tijd voor uittrok om dat met mij op te nemen. Vanaf moment één vind ik hem een oprechte, hartelijke en vrijgevige man. Hij doet geen act van: kijk mij eens de sympathieke gast uithangen, hij is écht zo aardig. Of ik ook van zijn muziek hou? Nou neuh, ik heb dat nog nooit in mijn leven opgezet. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Natúúrlijk dacht ik net als vele anderen dat de quiz wel mee zou vallen met die Snollebollekes-zanger in de finale, maar hij blijkt een superslimme kerel. Hij heeft me terecht geklopt, daar ben ik geen minuut zuur over geweest.’

MAURICE HUISMANS Snollebollekes

‘Sinds eind 2013 werk ik met Rob, toen Snollebollekes werd opgericht. We hadden een nummer waar ik wel een feestact omheen zag en Adrie van den Berk achtte Rob daar wel geschikt voor. Toen we Rob vroegen of hij kon zingen, zei hij “een beetje”, waarop wij antwoordden dat dat goed genoeg is voor feestmuziek. In een gymzaaltje zijn we met een geluidsman gaan oefenen en zo is het begonnen. Daarna is het best hard gegaan en uit de klauwen gelopen. Rob is gezellig, vriendelijk, sociaal en neemt na optredens altijd de tijd voor een fotootje of praatje met zijn fans. We hebben weleens meegemaakt dat hij íets te veel had gedaan, toen hebben we hem even teruggefloten. Hij deed soms vier of vijf optredens op een avond en op de manier hoe hij zich geeft, is dat gewoon te heftig. Rob heeft natuurlijk een gekke kop. Doorgaans plak je iemand van een feest-act een snorretje op en je zet hem een pruik op, dan heb je iets grappigs. Hij ziet er van zichzelf al opvallend uit. Ik heb destijds zijn herkenbare rode jasje en gele dasje verzonnen, zo zie je altijd dat dat die gek is van Snollebollekes. Of hij ergens minder goed in is? Dat moet je aan zijn vriendin vragen.’

WILLEKE ALBERTI zangeres

‘Mijn lied Samen Zijn is bijna een volkslied geworden hier in Nederland, haha. Jong en oud zingen het mee. Dat Rob Kemps bij De Slimste Mens een vraag kreeg over mij... dat je toch altijd weer wordt genoemd... dat ontroert me.’

ADRIE VAN DEN BERK muziekproducer Berk Music

‘Snollebollekes is tegenwoordig vooral Rob, die zuigt het allemaal naar zich toe. Hij is ook de enige die op het podium staat, de rest doet het op de achtergrond. We zijn vijf jaar geleden op nul begonnen en we hebben deze mannen op het juiste moment onder de juiste omstandigheden samengebracht. Rob ken ik al twintig jaar, ik kom ook uit Best en ken hem nog als tonprater bij carnaval. Toen we begonnen, zeiden we dat degene op het podium vervangbaar moest zijn. Rob zei meteen: “Ik zal zorgen dat ik nooit vervangbaar word.” En dat is goed gelukt. Voor Snollebollekes is Rob de kers op de taart.’