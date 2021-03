Nieuwe Revu 9 is nu uit!

‘Ik ga alles doen wat mensen denken dat ik niet kan.’ Ons coververhaal is het interview dat Fleur Baxmeier heeft gedaan met Famke Louise. De zelfverklaarde boss bitch blikt niet meer terug op haar mislukte talkshowoptreden bij Eva Jinek (#ikdoenietmeermee, weet je nog?) en is ook wel klaar met het onderwerp Diederik Gommers. Ze heeft haar blik keihard gericht op de toekomst, met grootse voornemens. ‘Ik vind mezelf muzikaal gewoon heel sterk.’

‘Sommige mannen willen de wereld zien branden, anderen spuiten ’m liever helemaal onder met hun zaad.’ Van de slogan van de nieuwe documentaire over ’s werelds beruchtste spermadokter Jan Karbaat is geen woord gelogen. Nieuwe Revu sprak met de maakster van Het Zaad van Karbaat over nieuwe onthullingen, verwante kinderlegers en de krankzinnige nasleep van het Karbaat-imperium. ‘Ik raakte in paniek. Mijn lichaam verlamde. Hij kwam klaar op mijn buik en insemineerde mij daarna ook nog met zijn eigen sperma.’

‘In armoede opgroeien is verschrikkelijk.’ In de serie Mijn Nederland gaat Leon Verdonschot tot en met de verkiezingen in gesprek met een lijsttrekker over zijn of haar ideale Nederland. Deze week deel 6: PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen (58). ‘Ik ben zo gefrustreerd, of misschien moet ik zeggen chagrijnig, of boos, of nee: diep teleurgesteld, over het buitenlandse beleid van de afgelopen jaren.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de nieuwe lichting Nederlandse toptalenten op de atletiekbaan die straks op de Spelen in Tokio hopelijk voor een blinkende medailleoogst gaan zorgen. Over Aleksej Navalny, de enige man op aarde voor wie de Russische president Poetin het écht in zijn broek doet. En over de beurs in Amsterdam, de enige plek in Nederland waar voorspoed en rampspoed dagelijks stuivertje wisselen. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 9 is nu te koop in de winkel of kinderlijk eenvoudig hier te bestellen. Veel plezier!