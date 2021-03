‘Dus hebben jullie nu Sigrid Kaag aangeklaagd wegens smaad en laster. Och gossie’

Beste Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever,

Nimmer in mijn leven heb ik D66 gestemd, omdat de enige ideologie van D66 het ontbreken van een ideologie is. Maar nog nooit was de verleiding zo groot, en de aantrekkingskracht zit ’m vreemd genoeg in het type vijanden dat Sigrid Kaag blijkt te hebben.

Vrouwelijke politici krijgen een veelvoud van bagger over zich heen van mannelijke collega’s, bleek afgelopen week uit onderzoek van De Groene Amsterdammer. Sigrid Kaag spant de kroon: ze krijgt gemiddeld elk kwartier een haatbericht, en vorige week was de hashtag #kutkaag trending op Twitter, bij wijze van inhoudelijke repliek op D66. Kaag roept een primitief soort weerstand op bij allerlei sneue mannen, en bovendien spreekt uit al hun tweets niet zelden een diepe seksuele frustratie.

Die mannen vinden Kaag elitair, op dezelfde manier waarop veel Trump-aanhangers iedereen elitair vinden die meer dan drie woorden achter elkaar tot een zin kan formuleren. Je moet vooral doen of je dom bent als je slim bent, want de gewone man is ook dom en die kijkt het liefst in de spiegel – dat idee.

‘Vertel me wie uw vijanden zijn, en ik zeg u wie u bent,’ schreef de Duitse denker Carl Schmitt vorige eeuw. Nu zou Schmitt D66 zonder enige twijfel tot zijn vijand hebben verklaard, maar als Kaag het tegenbeeld van haar vijanden is, dan is ze daarmee een Nobelprijs-waardig mens.

En wie blijken nu zo boos op Sigrid Kaag dat ze zelfs een rechtszaak tegen haar hebben aangespannen? Jullie, de boze boeren van jouw Farmers Defence Force. Jullie waren al boos op D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die gewoon eerlijk zegt dat de veestapel met de helft moet worden verkleind. Het aantal boerenbedrijven is in Nederland in twintig jaar ondanks alle subsidies gehalveerd, maar toch is FDF boos op een partij die die feiten onder ogen ziet, en niet op partijen als het CDA en de VVD die boeren gevangen houden in een onhoudbaar systeem en ze blijven voorliegen dat dat doorgedraaide systeem van continue schaalvergroting altijd zal blijven bestaan.

En nu zijn jullie ook boos op Kaag, omdat ze heeft gezegd dat jullie hekken omver hebben gereden in Groningen. Maar dat waren jullie toen niet. Jullie intimideren alleen maar parlementariërs, blokkeren wegen, bedrijven en distributiecentra, vergeleken jullie lot met dat van Joden in de Tweede Wereldoorlog en bedreigen je minder extreme sectorgenoten. Een hek omverrijden in Groningen, dat zouden jullie nooit doen.

Dus hebben jullie nu Kaag aangeklaagd wegens smaad en laster, omdat jullie zo gekwetst zijn dat Kaag dat verdriet alleen maar met het betalen van 20.000 euro had kunnen afkopen. Och gossie. Een nieuwe groep op zoek naar een safe space: de agro-sneeuwvlokjes.