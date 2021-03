Wie denkt Ivo Niehe wel dat hij is?

Waarom valt iedereen over een fragment van 22 jaar geleden?

Er is pas een documentaire verschenen over Britney Spears. In Framing Britney zien we hoeveel aandacht de 39-jarige wereldster als jonge vrouw kreeg van de media en hoe ze daaronder gebukt ging. Een van de items in de minifilm is een fragment van de TROS TV Show uit 1999, waarin Ivo Niehe (toen 53) het destijds 17-jarige popidool naar haar borsten vraagt. Er waren indertijd namelijk geruchten dat ze implantaten had en hoewel het strenge management van Spears juist Niehe had uitgekozen vanwege zijn brave, gezapige, lovende en eigenlijk gewoon oersaaie en strontvervelende interviews, trok de overrijpe senior toch de stoute schoenen aan door het groene blaadje te vragen naar haar borsten. Helemaal in deze tiet not done.

Wat vindt de geile oom er zelf van?

Dat de discussie over de vraag naar de buste van Britney na twee decennia opnieuw oplaait, daar schrikt de zelfingenomen interviewmeester natuurlijk wel van. Mensen die het fragment nog niet kenden, vinden het absoluut not done dat zoiets aan een 17-jarig meisje wordt gevraagd. Ze vinden Niehe vooral een vrouwonvriendelijke hufter, waarbij ze misschien voorbijgaan aan de flinke inperking in wat we tegenwoordig nog mogen zien, zeggen en doen op vrouwengebied; feminisme, vrouwenrechtenorganisaties en #MeToo hebben het leefklimaat voor vrouwen de laatste tijd in rap tempo veiliger gemaakt. Vroeger kon er meer, of werd er in ieder geval minder stampei over gemaakt. Dat grijpt Niehe nu bij z’n ballen. De voorgevelvrager heeft één reactie gegeven op zijn interesse in de jetsers van een tiener. Hij had de vraag met grote ironie gesteld en het management zou meer dan tevreden zijn geweest. En dat is volgens sommigen totale lariekoek.

Wat vindt Ivo Niehe van zichzelf?

‘Mijn eerzucht is nu wel iets minder. Ik hoef niet meer zo nodig bij iedereen naar binnen.’

Wat vinden wij van Ivo Niehe?

Wij denken niet dat Ivo ooit nog bij Britney naar binnen mag.

WILLIAM RUTTEN popfotograaf

‘Na het interview met Ivo zou ik ter plekke een fotoshoot met Britney doen. Aan een vriendelijk en beleefd gesprek kwam een abrupt einde toen Ivo plotseling over haar borsten begon. Backstage brak meteen de pleuris uit, iedereen van haar team was zwaar over de zeik en in pure paniek. Britney gaf netjes antwoord, maar ik dacht alleen maar: daar gaat mijn shoot. Dat scheelde inderdaad niet veel. Mijn geluk was dat ik vlak voor Ivo’s interview al met haar had kennisgemaakt. Ook hadden we doorgesproken dat ze twee verschillende setjes zou dragen omdat ik haar voor twee bladen fotografeerde. Britney had niet veel zin meer in de fotosessie en wilde zich niet meer omkleden, dus het moest met de kleding die ze aanhad. Ze wilde mij niet laten zitten, dat vond ik erg lief en menselijk van haar. Het was zeker niet mijn bedoeling om Ivo voor de bus te gooien, maar hij kwam nu zelf met de reactie dat het management “meer dan tevreden” was. Dat was heel anders dan de versie die ik een paar jaar geleden bij RTL Boulevard vertelde. Bovendien werd ik onder mijn post op Instagram voor gore leugenaar uitgemaakt door mensen die aan Ivo’s programma gelieerd waren. Het management van Britney was niet tevreden, dat is vanuit Ivo echt een beetje alle commotie weg jokkebrokken. En ik was best pissig, want door zijn actie kon ik één outfit minder fotograferen van de op dat moment grootste ster van de wereld. Ivo heeft me vorige week nog gebeld; hij zei heel aardig dat hij de situatie destijds vanaf de opnamevloer niet op die manier had meegekregen.’

HAYE VAN DER HEYDEN regisseur, schrijver & acteur

‘Ivo ken ik al heel lang, zowel via werk als privé. Ik heb een stuk of drie theatershows van hem geregisseerd. Ivo kan beginnen met praten en niet stoppen. Hij zei eens dat hij een afkondiging van een tv-programma wel een uur zou kunnen volhouden. Dat hebben we voor de grap eens opgenomen. Terwijl hij doorpraatte, zag je iedereen de studio opruimen; het was een eindeloos fragment, oergeestig, maar helaas nooit uitgezonden. Als iemand goed kan praten, is hij het wel. Het is onwaarschijnlijk hoeveel grote sterren hij allemaal heeft geïnterviewd en dat hij zoveel talen vloeiend spreekt. Wat grappig is: hij is begonnen met het laten zien van zwembaden in zijn reportages; nu doet iedereen dat na. Het gehele fragment van Britney Spears is in werkelijkheid heel anders dan wat er nu in het nieuws is. Het is veel genuanceerder dan waar men ophef over maakt. Als je oordeelt, oordeel dan over het geheel en niet over één opgeblazen detail. En plaats het in de juiste periode; we leven nu natuurlijk in een overgevoelige tijd wat dat betreft. Als iemand alleen al naar een stel borsten kijkt, is het al een misdadiger.’

NELLEKE NOORDERVLIET schrijfster

‘Destijds heb ik de bewuste aflevering niet gezien. Ik keek en kijk nooit naar Ivo Niehe, ik kan er niet tegen. Het is één en al bewondering en slijmen wat hij doet, dat vind ik niks. Echt verschrikkelijk. Maar er bestaat publiek voor en ik gun hem zijn succes. Journalisten als Coen Verbraak en Sven Kockelmann kunnen hun gasten goede vragen stellen waardoor ze zich openen en iets belangrijks zeggen; dat heeft Ivo Niehe niet. Die ene vraag had hij Britney Spears natuurlijk nooit mogen stellen. Dat was niet ironisch, maar sensatiebelust. In mijn radiocolumn op NPO Radio 1 heb ik Niehe vergeleken met De Vieze Man van Van Kooten & De Bie. Vrouwen hebben het de afgelopen twintig jaar allemaal moeten pikken dat mannen grappen en opmerkingen maken over hun uiterlijk, maar dat hoeft niet meer. Je kunt als vrouw nu gewoon zeggen: “Hé lul, hou je kop.” Dat had Britney ook tegen Ivo Niehe moeten zeggen.’

