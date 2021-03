‘Er ligt een hoofd op straat…’

Er lag een lange jongen in de bosjes bij station Krommenie. Volgens officieren van justitie Aidan van Veen en Annemiek van Eck was het Nabil Amzieb. Dit vertelden ze op de rechtszaak over de moord op Eaneas Lomp, in november 2015 geliquideerd in Krommenie.

Omar L. uit de Oostelijke Eilanden orkestreerde de operatie. In gekraakte PGP-berichten werd hij ‘Sua’ of ‘Suarez’ genoemd. Hij kreeg hulp van een jongen genaamd Dani, een zogenaamde vriend van slachtoffer Eaneas Lomp. Dani en Eaneas gingen samen stappen in Amsterdam. Drinken en ‘hoerenneuken op de Zeedijk’, schreef Dani in een bericht. Lomp zou ‘voor twaalf uur’ de trein naar ‘station Krom’ nemen. Het doelwit woonde met zijn vriendin in de buurt van station Krommenie. Suarez antwoordde Dani: ‘Ok bro, laat gem zuipen zodat ze bloed dun word door alchol dna bloed die kankerrat sneller dood ze kanker moer.’

Rond 23.00 uur schreef Dani aan Suarez: ‘Ben met hem. Laat me zo afzetten bij Amsterdam CS.’ Suarez bracht Nabil en zijn partner Hicham ‘Furby’ M. op de hoogte: ‘Hij gaat de trein in!!! Ga alvats dsaar staan.’

Elf minuten later: ‘Yoo al daar?’

Nabil: ‘Ja in dd bosjes.’

‘Top.’

Er verstreek een uur. Waar bleef Lomp? Het was koud in de bosjes. Om 00.09 uur schreef Suarez aan Nabil: ‘Krijg net door dat die nu pas trein gaat pakken. Zorg dat jullie 0.55 daar staan weer.’

00.17 uur: ‘Hij zit in de trein, dus.’

00.18 uur: ‘Hij zit nu echt in de trein!!!!’

00.24 uur: ‘Hij is onderweg daar naar toe... Krom.’

Twee minuten later stuurde Suarez een e-mail door. Nabil en Hicham moesten ‘aub hun magazinijnen heelemaal leegen’ en Lomp ‘knallen door hoofd ballen nek armen benen tenen nagels zelfs als kan’. ‘Die ‘kk hond’ mocht nooit meer opstaan en ‘alles moet bloeden’. Belangrijke waarschuwing: ‘Hij heb vest!’ (kogelvrij vest).‘Ai, nospang,’ schreef Nabil.

Suarez om 00.35 uur: ‘Hij is er zo... Nu is de kans.’

Nabil en Hicham gingen weer in de bosjes liggen. Nabils buurjongen uit de Oostelijke Eilanden Mitchell zat in de vluchtwagen. Suarez, tien minuten later: ‘Hij is nog in Amsterdam. Die hond moest overstappen op sloterdijk, hij wacht daar nu op de trein.’ Achttien minuten later: ‘Die gast was bij sloterdijk uistgestapt om op zn vriendin te wachten. Hij komt met half uur.’

‘Met ze chika?’

‘Denkt wel, maar pop zn kk moer. Deze kans krijg ik niet meer.’

Om 00.44 meldde Eaneas Lomp aan zijn vermeende vriend Dani dat hij bijna op station Krom was. Suarez aan Dani: ‘Hij is uitgestapt!!!! Je hoord zo.’

Lomp veranderde opnieuw zijn plannen en het werd toch weer later. Nabil aan Suarez: ‘Ik val gewoon in slaap in de bosjes, man. Wtf.’

‘Nog even Lange, aub. Na deze actie kom je bij mij op vakantie.’

‘Ja jonge, we vrieze onze balzak eraf hier.’

Vlak erna schreef Suarez: ‘1000000 % komt ie nu. Lange en Furbs, geen genade aub!!!’ Rond 01.45 uur stapte Lomp inderdaad uit bij station Krommenie-Assendelft. Nabil en Hicham kwamen uit de bosjes en renden achter hem aan. Nabil had een Glock in zijn hand, Hicham een AK-47. Lomp rende weg. Omwonenden hoorden ‘gigantische knallen’, stond de dag erna in het Noordhollands Dagblad. Kogels vlogen door ramen en in auto’s.

Nabil rond 02.00 uur aan Suarez: ‘gefixt.’

‘Is ie dood?’

‘Broer ik heb me Glock op hemm geleegd.’ Hicham ‘rebnde’ achter hem aan met zijn AK-47. Dat was niet eenvoudig en ‘we rende wel een hele stuk achter em aan bro’. Pas bij het ‘laaste shot was ie gevallen’. Lomp was volgens Nabil een ‘sterke aap ouwe’. Hij bleef maar rennen.

Dat vest bleef Suarez dwarszitten. ‘Door zn hoofd gegeven?’

‘Die man is overhoop.’

‘Maar is ie dood?’

Nabil: ‘Niet hoofd kunnen raken broer whoellaa hij rende weg en schreeuwd. Hij lag op de grond in en tuin van mensen.’

‘Maar wat denk je zelf??’

‘Ik denk dat die fucking dood is.’

‘Waar heb je m geraakt?’

‘Broer hij is zoiezo geraakt in zijn bovenlichaam.’

‘Oke bro.’

Nabil was alweer een tijdje in Amsterdam toen hij dit schreef. Hicham en hij googelden om de zoveel tijd ‘schietpartij’ en ‘Krommenie’. Verversen, verversen, niets, niets, ja toch. Om 16.25 uur stond op nu.nl: ‘Aan het Spinozahof in Krommenie is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man om het leven gekomen door een schietpartij. Wie hij is, kan de politie nog niet zeggen.’

Hicham aan Nabil: ‘Bro kijk nu.nl hij os dooddddd gappppp. Is net eropp gegooiddd half5.’ Nabil kreeg het stukje op nu.nl doorgestuurd. Hij schreef om 18.15 uur naar Hicham: ‘Jaaa man ik heb gelezen kanker gruwelijk bro.’ Ze hadden ‘naam gemaakt bij die fucking orga’ en het ging ‘goed komen’. De vrienden uit de Oostelijke Eilanden zouden het ‘kapot maken’ in die fucking organisatie.