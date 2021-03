Lees de hele interviewserie Mijn Nederland nu gratis

Entertainment

‘Als je een Gouden Kalf wint, ben je de lul’

Het zat hem even niet mee. In 2019 ging zijn vrouw bij hem weg en in 2020 kreeg hij door corona financiële klappen, waardoor zijn gehele pensioen inmiddels is verdampt. Maar denk niet dat acteur Cees Geel (55) bij de pakken neer gaat zitten. ‘We moeten in dit land eens leren te koesteren wat we hebben. Dat geklaag...’