Het is de week van de verkiezingen. Dit tikkende weet ik nog niet hoe het Feest der Democratie gaat uitpakken, maar ik durf me best aan een enkele voorspelling te wagen. Om het interessant te maken, wil ik er nog wel een kratje bier op zetten ook.

Allereerst meer een vanzelfsprekendheid dan een voorspelling: de VVD wordt gewoon weer de grootste en Mark Rutte doodleuk voor de vierde keer op rij minister-president. Alsof er niks gebeurd is. Maar goed, de meeste mensen zijn dan ook niet onder toeziend toegeknepen oog van Mr. Teflon himself door de belastingdienst willens en wetens he-le-maal kapotgemaakt. Op grond van hun afkomst. Veel mensen hebben dan weer wél last van een zorg die het afgelopen decennium dusdanig is uitgekleed, dat ie bij het eerste het beste virus totaal overbelast raakt. Last, al is het niet vanwege de steeds langer wordende wachtlijsten, dan wel omdat door het gebrek aan ic-bedden en ziekenhuispersoneel de economie en het sociale leven nu langer op slot moeten blijven. Maar ja, weegt dat op tegen die – alweer – beloofde belastingverlichting voor de middeninkomens? Dacht ’t niet!

Voorspelling numero due: Thierry Baudet gaat doen alsof Forum slachtoffer is geworden van verkiezingsfraude. Of de FvD nu 0 of 150 zetels binnen weet te slepen. Hij zit zo in z’n rol als Trump-na-aper, hij kan niet anders. Wat The Donald doet, moet altijd een paar weken, hooguit maanden, later in De Lage Landen nog eens dunnetjes worden overgedaan. Neonazistische dog whistles, blatante covidleugens, de excommunicatie van al te kritische vazallen, de narcistische eigenpijperij, die ‘Vrijheidskaravaan’-rally’s, het fakenews-geroep... Thierry moet in zijn reactie op de verkiezingsuitslag Trump wel papegaaien. Het is een compulsie. Met het poststemmen dat voor 70-plussers is mogelijk gemaakt zal wel iets mis zijn. Maakt ie geheid een rechtszaak van. Wil ik wel twee kratjes op zetten, zelfs.

En last but not least: Hugo de Jonge komt zeker weten terug in kabinet-Rutte IV als minister van Medische Zorg. Zelfs al staat ie niet op de kandidatenlijst. Hij mag van Mark de klus afmaken. Niet omdat ie het tot nu toe zo fantastisch gedaan heeft, of vanwege die maffe schoenen, maar omdat De Jonge erom heeft gesmeekt. Desnoods doet ie het gratis. In het landsbelang, uiteraard. Dat ie van al die primetime uitgezonden persconferenties, de televisiecamera’s, de microfoons met de logo’s van alle nieuws- en actualiteitenprogramma’s, de z’n-naam-roepende journalisten, dat ie van al die aandacht een hele geile, stijve lul krijgt, die zo lekker-lekker-lekker met het koppie langs de binnenkant van z’n broek schuurt, dát heeft er helemaal niks mee te maken. Dat van die harde piemel kan ik natuurlijk moeilijk bewijzen, maar dat we nog niet van Hugo af zijn, daar zet ik gerust drie kratten op.