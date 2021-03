Entertainment

Run op hotelkamers met jacuzzi of privé-sauna

Door de huidige coronamaatregelen is een uitstapje naar het buitenland momenteel niet mogelijk. Om er toch nog even op uit te kunnen gaan met een klein ‘vakantiegevoel’, kiezen velen voor een luxueuze trip in eigen land. Er is een ware run ontstaan op exclusieve hotelarrangementen en overnachtingen met een beetje meer luxe.