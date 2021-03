Politiek

Baudet In het verzet

Voor onze ogen trok Thierry Baudet een nieuwe politieke zuil op waar zovelen op zaten te wachten. Daarna kwamen de appjes en lag de zuil in puin. Nu predikt de FvD-lijsttrekker met zijn Vrijheidskaravaan over ‘tirannie’ en ‘dictatuur’. Bart Nijman over de vraag of de redder in nood van rechts Nederland zelf nog te redden is.