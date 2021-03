‘In de VS betaal je 500 dollar extra als je na de bevalling je baby wilt vasthouden’

Het maakt niet uit met wie je praat hier in de Verenigde Staten, vrijwel iedereen denkt dat dit het laatste bastion van vrijheid en geluk is. Vanaf de landsgrenzen begint de ellende: drugskartels in Mexico, socialisme in Canada. Laat staan hoe zij Nederland zien: met het homohuwelijk, de lakse wetten voor abortus en drugs, prostitutie en alle publieke voorzieningen is dat in hun ogen een soort losgeslagen communistische staat.

Behalve de Amerikanen die uitgebreid buiten de landsgrenzen hebben gereisd, gelooft iedereen zo’n beetje in het Amerikaans exceptionalisme: de combinatie van kapitalisme en democratie in dit land is wat hen betreft het beste dat er is. Ook al wijs je op de tentenkampen vol daklozen langs de weg of op de dalende levensverwachting en het feit dat meer dan de helft van de inwoners ongezond dik is door een eenzijdig dieet van suiker en vet van de fastfoodketens.

Vrijheid, noemen ze dat.

Als je als Nederlander waar dan ook op reis gaat, heb je een reisverzekering met werelddekking. De enige uitzondering is de VS, waar je een speciale extra Amerika-dekking voor moet afsluiten omdat de zorgkosten zo absurd hoog zijn. En iedere Amerikaan weet dat: van de excessen als 500 dollar extra op de rekening als je na de bevalling je baby wilt vasthouden tot onverzekerden die tonnen schuld maken als ze ziek worden. Ik moet geregeld naar de huisarts om mijn oren te laten controleren – kost me in Nederland een tientje, in de VS 100 dollar.

Vrije markt, zeggen ze, dus is het toch beter dan in Europa.

Iedere vier jaar wordt er gestemd tussen twee groepen die in de uitwerking meer weghebben van de georganiseerde misdaad, aangezien zij alle macht en al het geld van het land stevig in handen hebben. De partij die na de verkiezingsstorm het Witte Huis betrekt, gooit de eigen achterban wat kruimels toe, zoals de Democraten dat nu doet, maar een eenvoudige inflatiecorrectie van het minimumloon was dan toch alweer te veel gevraagd.

Democratie, noemen ze dat. De beste ter wereld.

Altijd probeer ik uit te leggen hoeveel beter de dingen geregeld zijn in Nederland. Bij ons kom je niet van de universiteit met een schuld van een ton of twee, bij ons kan je ziek worden zonder je hele familie in de schulden te storten, bij ons eindigt een auto-ongeluk niet standaard in de rechtszaal. Natuurlijk is er genoeg aan te merken op Nederland, maar wij hebben geen daklozen en bedelaars op iedere straathoek.

Altijd als ik met Amerikanen praat, merk ik wat een patriot ik eigenlijk ben. Er is misschien geen Amerikaans exceptionalisme, maar toch zeker wel Nederlands exceptionalisme. En terecht ook, want ons land is het beste ter wereld.

Toch?