‘Ik vind mezelf muzikaal gewoon heel sterk’

Goeiemorgen, met...

‘Wacht even hoor, ik stap in de auto en dan kan ik zo rustig bellen.’ (Er klinken geluiden van een voordeur die op slot gaat, een autoportier dat wordt dichtgeslagen en gefriemel met oortjes.) ‘Zo,ikzit.Ofikzelfrij?Jajoh.Ohshit.Ikmerk dat ik iets ben vergeten. Ik ben écht een warhoofd. Wacht even hoor, ik kom zo terug.’

Heb je het druk?

‘Vanmorgen heb ik wat dingetjes gedaan op mijn laptop. Nu ben ik onderweg van huis naar de studio. Het is niet te druk, maar wel lekker druk. Ik ben gewoon bezig met veel leuke, nieuwe projecten en heel gemotiveerd om daar iets moois van te maken. Dat is wel fijn.’

Je hebt nogal een jaar achter je kiezen. Hoe kijk je erop terug?

‘Het was een hectisch jaar, maar vooral een jaar waarin ik veel heb geleerd. Tuurlijk, de shows vielen weg en er was vrij weinig te doen tijdens de eerste lockdown, maar het was voor mij goed om eens na te denken over de vraag hoe het nu eigenlijk met mij gaat. Normaal ga ik als een sneltrein door en sta ik daar niet bij stil, maar het is belangrijk om genoeg tijd te maken voor jezelf. Ik merk dat ik heel erg ben gegroeid in hoe ik met bepaalde situaties op werkgebied moet omgaan, waardoor ik beter met mensen kan communiceren. Er zijn andere deuren geopend en ik heb nieuwe inzichten gekregen. Eigenlijk ben ik wel tevreden.’

Wat is het belangrijkste inzicht dat je hebt gekregen?

‘Ik zat altijd heel erg vast in het idee dat mijn werk draaide om elk weekend een show geven. Toen die mogelijkheid wegviel, ontdekte ik dat mijn werk ook zonder shows best leuk kan zijn. En dat er andere manieren zijn om ermee bezig te zijn. Dat had ik een jaar geleden niet kunnen bedenken, omdat ik er toen nooit op die manier naar had kunnen kijken. De afgelopen maanden zijn mijn ogen wat dat betreft echt geopend.’

Hoe belangrijk is je werk voor jou?

‘Ik verdien er mijn geld mee, dus ik noem het mijn werk, ook omdat ik gewoon mijn dagen maak. Maar het voelt niet als werk, omdat het ook mijn grootste hobby is. Alles wat ik rondom Famke Louise doe, vind ik heel erg leuk. Het is alsof ik elke dag naar een pretpark ga. Ik ontmoet nieuwe mensen, doe veel leuke dingen, kom op allerlei plekken. In deze coronatijd zijn de mogelijkheden natuurlijk beperkt, omdat er weinig kan, maar ik merk dat mijn brein nog nooit zo creatief is geweest. Ik verzin van alles.’

Ik heb constant het gevoel dat ik word ondergewaardeerd. Ik vind dat ik wel een beetje meer respect mag krijgen

Past meedoen aan een boekenchallenge in dat plaatje?

‘Dat lezen met scholieren bedoel je? Lezen heb ik om eerlijk te zijn nooit leuk gevonden. Ik lees online weleens blogs en dingetjes, maar niet echt boeken. Het is ook nooit iets geweest waarin ik me heb verdiept, omdat ik in mijn hoofd zo druk was met andere dingen. Daarom vond ik het interessant om de challenge met mezelf aan te gaan: lukt het me om drie boeken in een half jaar te lezen? En kan ik kinderen op die manier motiveren om ook te gaan lezen? Ik snap waarom ze het niet leuk vinden, maar het is toch goed voor je taalontwikkeling en misschien iets wat ik beter had kunnen doen. Ik kan de tijd niet terugdraaien, maar het is nooit te laat om ermee te starten.’

Op hoeveel boeken staat de teller inmiddels?

‘Ik heb als eerste gekozen voor Nouri, omdat ik hem een heel inspirerend persoon vind. Hij is ergens vol passie ingestapt, waar ik mezelf heel erg in kan vinden. Als dat dan zomaar wordt weggevaagd, dan is dat heel pijnlijk. Ik vond dat wel een boek voor mij, maar ook voor jongeren is het superpakkend. Daar hou ik ook rekening mee.’

Je doet de challenge in het kader van een campagne van Stichting Lezen. Word je daarvoor ingehuurd of komt zoiets voort uit puur idealisme?

‘Het is een promotieding waarvoor ik ben gevraagd, dus daar krijg ik wel voor betaald. Niet superveel hoor, het ligt onder mijn normale tarief. Maar ik investeer er best veel tijd in en moet er andere dingen voor afslaan, dus ik moest er wel iets voor vragen. Ik heb ook gewoon inkomen nodig.’

Voor influencers is het normaal dat ze geld krijgen om van alles en nog wat te pluggen. Zie jij jezelf als influencer?

‘In coronatijd wel. Er is een nieuwe wereld voor me opengegaan, zeg maar. Maar ik weet niet of ik mezelf echt als influencer zie, ik promoot geen gezichtsmaskertjes of zo. Het is meer dat ik nu weleens wat oppak omdat er veel andere dingen zijn weggevallen.’

Je laat op Instagram vrij veel van jezelf zien. Wat trekt je daarin aan?

‘Ik heb heel hard gewerkt om veel volgers te krijgen en dat lukte heel goed. Maar Instagram heeft het algoritme nu heel erg aangescherpt, waardoor berichten niet meer zo goed worden opgepakt. Om me heen hoor ik van veel mensen dat ze Instagram daarom niet meer zo leuk vinden – en dat heb ik zelf ook. Ze gooien hun eigen glazen in, want je wilt toch likes krijgen en gezien worden. Mensen gaan dan toch een ander platform zoeken. Ik ben zelf weer een beetje begonnen met Snapchat, maar ik moet me ook wat meer gaan verdiepen in TikTok.’

Heb je een uitgekiend beleid hoe je wil overkomen op social media?

‘Nee, ik doe gewoon wat. Ik ben niet zo iemand bij wie alles perfect moet zijn. Photoshop of zo, dat gebruik ik ook niet. Het moet wel zo echt mogelijk blijven.’

Je hebt het in interviews geregeld over het belang van de ‘vrouwelijke kracht’. Hoort echtheid op social media daar ook bij?

‘Ja, en laten zien dat je als vrouw geld kunt verdienen en alle dingen kan doen die mannen ook doen.’

Denk je dat je meer had bereikt als je een man was geweest?

‘Ik denk wel dat ik dan meer had bereikt.’

Hoe komt dat, denk je?

‘Geen idee, eigenlijk. Maar alsnog gaat het goed met me, hoor.’

Je hebt net een nieuw album uitgebracht. Wat bepaalt jouw muziek?

‘Het is echt wie ik ben, met mijn sound. Ik wilde met dit album iets afsluiten, maar dan op een volwassen manier. Dat heb ik gedaan, nu moeten mensen het gaan ontdekken.’

Vind je van jezelf dat je een goede zangeres bent?

‘Ik vind van wel. Het is niet zo dat ik de beste zangeres van Nederland ben. Ik kan niet zo mooi zingen als Maan of Tabitha, om maar wat mensen te noemen. Maar ik weet wel heel goed hoe ik mijn stem moet gebruiken en kan veel genres aanhouden. Als ik vandaag zin heb om te rappen, dan rap ik iets. Als ik morgen wil zingen, dan zing ik iets. Als ik overmorgen een kopstem wil doen, dan doe ik een kopstem. Dat kan niet iedereen. Ik vind mezelf muzikaal gewoon heel sterk.’

Ben je altijd zo zelfverzekerd geweest over je eigen kunnen?

‘Ik kom uit een muzikaal gezin. We luisterden veel naar jazz, waar ik af en toe ook heel erg van hou, en ik mocht als jong meisje al naar zangles. Daar ben ik mijn ouders heel dankbaar voor.’

Wie zijn jouw muzikale helden?

‘Dan ga ik terug naar m’n jeugd. Ik heb de muziek van K3 nooit heel goed gevonden, maar ik vond het heel tof hoe ze zich presenteerden en hun shows neerzetten. Het complete plaatje klopt. Dat je dat jarenlang kunt volhouden, vind ik superknap. Al die kids luisteren er nog steeds naar en ze zijn echt een brand geworden. Dat inspireert mij tot op de dag van vandaag.’

Is het jouw streven om net zo’n groot merk te worden als K3?

‘Dat is wel een doel van mij, ja. Je ziet die ontwikkeling ook bij Beyoncé en Rihanna. Zij maken allebei niet veel muziek meer, maar ze zetten zichzelf op andere manieren in de markt. Ik snap dat wel. Als je ouder wordt, dan wil je de focus op een gegeven moment toch op andere dingen leggen. Dat doen zij heel goed, waardoor ik denk: zo wil ik dat later ook wel.’

Is het een raar idee dat je in vijf jaar tijd van gepest schoolmeisje bent getransformeerd in een BN’er met honderdduizenden volgers?

‘Omdat ik al vanaf m’n zestiende bezig ben, ben ik eigenlijk niet anders meer gewend dan dit leven. Het is niet iets waar ik over nadenk, maar ik heb een andere puberteit gehad dan leeftijdsgenoten, dat realiseer ik me ook wel. Daardoor ben ik volwassener in mijn hoofd en denk ik anders over bepaalde dingen. Ik ben wat verder dan andere meiden van mijn leeftijd. In december ben ik 22 geworden, maar zo voel ik me gewoon niet. De vriendinnen die ik heb zijn ook allemaal rond de dertig.’

Was het een lange, hobbelige weg om te komen waar je nu bent?

‘Ja. Maar met genoeg wilskracht en motivatie kun je overal komen.’

In je nieuwste docu Famke – Next ben je open over de tegenslagen in je leven: het overlijden van je vader, de mishandeling door je vriendje, de sekstape die hij van jullie opnam en de breuk met je management en Ali B. Is dat jouw manier om de boel af te sluiten?

‘De buitenwereld maakt mijn leven vaak mooier dan het is. Ze denken dat het allemaal rozengeur en maneschijn is, maar het heeft ook veel negatieve kanten. Mensen vergeten dat ik aan het einde van de dag ook maar gewoon een meisje van 22 ben, dat doet wat ze heel leuk vindt. Als ik het niet leuk vond en het alleen maar deed voor het geld, dan was ik er allang mee gekapt. Maar het is mijn passie, weet je. Ik heb constant het gevoel dat ik daarin word ondergewaardeerd. Dat vind ik niet eerlijk, want ik werk heel hard. Ik vind dat ik daar wel een beetje meer waardering en respect voor mag krijgen. Dat zat me heel dwars, wat voor mij de reden was om me te laten filmen. Mijn leven is misschien wel leuk en ik verdien er centjes mee, maar het is echt niet altijd tof. Ik hoop dat mensen na het zien van de docu wat liever gaan doen in plaats van altijd maar zo grof. Ik ga even Red Bull kopen bij het tankstation, zo terug!’

Is er sprake van een Famke Louise van vóór de doorbraak met Op Me Monnie en een Famke Louise van daarna?

‘Toen ik doorbrak, was ik nog superjong. Ik kwam om de hoek kijken in een wereld waarvan ik niks wist. Veel mensen kunnen daar misbruik van maken, wat ook echt wel is gebeurd. Door de dingen die ik heb meegemaakt en gezien, denk ik dat ik er nu wel op een andere manier in sta. Ik ben veel zekerder van mijn zaak en doorzie de industrie beter.’

Ben je wantrouwiger geworden?

‘Nee, eerder vastberaden. Zo van: wie kan ik wel vertrouwen en wie niet. Ik ben daar totaal niet onzeker in.’

‘Ik word elke dag dood gewenst,’ zei je in de eerste docu. Hoe komt het dat mensen zo heftig op jou reageren?

‘Dat is verleden tijd voor mij. Ik wil niet elke keer de focus leggen op wat er vroeger over mij werd gezegd, want dat remt andere samenwerkingen misschien ook wel af. Ik wil geaccepteerd worden en daar ben ik keihard voor aan het knokken. Mijn streven is om mezelf 100 procent te bewijzen, zodat al die negatieve mensen de mond wordt gesnoerd.’

Hoe ga je dat aanpakken?

‘Ik ga alles doen wat mensen denken dat ik niet kan, zoals live zingen. Op die manier ga ik serieus laten zien wat ik allemaal in mijn mars heb. Ik ben zo hard gegroeid op muzikaal gebied, maar ook als persoon. Volgens mij beseft nog niet iedereen dat, ook omdat er nog niet heel veel muziek van mij is uitgekomen. Daar baal ik van, dus daar gaat verandering in komen. En als alles voorbij is qua corona, dan hoop ik een dikke show neer te zetten in AFAS of Ziggo. Dat is wel een doel dat ik wil bereiken, sowieso binnen twee jaar.’

Waarom is dat er nog niet van gekomen?

‘Ik ben expres in Paradiso begonnen omdat ik het klein en intiem wilde houden. Dingen moeten een beetje gaan rollen, snap je? Als ik nu een show ga geven in AFAS, denken de mensen die mij in Paradiso hebben gezien: die show in Paradiso was zo cool, hier moet ik ook bij zijn. Je bent bezig om iets op te bouwen dat een lange adem heeft. Dat heeft K3 heel goed gedaan met die vliegende sofa van ze. Dat was iets wat in de jaarlijkse show altijd terugkwam. Ik ben twee keer bij zo’n optreden geweest en ook al was het concept precies hetzelfde, ik vond het beide keren te gek. Als ik een show ga geven, dan moeten mensen hetzelfde enthousiasme voelen. Daarin wil ik groeien en blijven groeien.’

Wat doe je als je niet hoeft te werken?

‘Lekker een wijntje drinken met vriendinnen, bij mijn moeder langs of een filmpje kijken. Ik ben best wel verslaafd aan anime, van die Japanse animatiefilmpjes. Daar haal ik veel inspiratie uit. Maar ik vind het ook leuk om naar een bioscoop of gamehal te gaan, als ze open zijn.’

Heb je je uiterlijk in coronatijd laten verslonzen, zoals half Nederland, of loop je er thuis ook fris en fruitig bij?

‘Als je jezelf mooi maakt, dan zit je lekkerder in je vel. Ik ben er niet de hele dag mee bezig, maar ik zorg wel dat ik er goed uitzie. Daar hou ik wel van.’

Ben je zelfverzekerd over je uiterlijk?

‘Ja, ik vind het wel prima eigenlijk. Het is niet dat ik het hoog in mijn bol heb, zo van: ik vind mezelf vreselijk knap. Maar ik vind mezelf ook niet lelijk.’

Ik ben muzikaal zo hard gegroeid. Als corona voorbij is, wil ik binnen twee jaar een dikke show neerzetten in AFAS of Ziggo Dome

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

‘Eigenlijk niks. Ik train veel, dus ik ben actief bezig met mijn lichaam en dat zo mooi mogelijk laten uitkomen. Dat doe ik omdat ik het mooi vind om een sportief lijf te hebben. Ik zal nooit naar een plastisch chirurg of een botoxkliniek gaan, in ieder geval nu nog niet. Je weet niet hoe het gaat uitpakken, hè? Ik ken meiden van mijn leeftijd die al nepborsten hebben. Maar hoe ziet dat eruit als je twee kinderen hebt gehad? Zo’n ingreep kun je dan beter laten doen nadat je bent bevallen en jezelf wilt opkrikken. Op dit moment is dat bij mij helemaal niet aan de hand. Ik vind het wel goed zoals het is.’

Geef je veel geld uit aan merkkleding of dure tassen?

‘Ik vind het leuk om dingen voor mezelf te kopen. Eens in de zoveel tijd maak ik een uitschietertje en koop ik ineens een heel duur parfum, maar ik vind het net zo leuk om te gaan shoppen met mijn moeder en haar in een heel nieuwe outfit te hijsen. Dat maakt mij veel gelukkiger dan een Chanel-tas.’

Maar je hebt wel een Chanel-tas.

‘Die heb ik wel, inderdaad.’

Is geld belangrijk voor je?

‘Ja, geld is belangrijk voor me. Vroeger thuis heb ik het niet altijd breed gehad. Het was gewoon normaal hoor, maar we moesten altijd opletten. Als je meer te besteden hebt, dan heb je gewoon minder kopzorgen. Dat vind ik heel prettig, maar ik ben ook weer niet iemand die laat zien dat ze veel geld heeft. Ik ben heel nuchter daarin.’

Wat zijn je grootste uitspattingen?

‘Vakanties. Ik ga veel en vaak. In de zomer vier keer naar Ibiza en nog een paar keer ergens anders naartoe. Volgende week ga ik naar Dubai, want daar is alles gewoon open. Heel veel mensen zitten daar. Waarom zou ik er dan niet naartoe mogen?’

Ga je dan met vrienden?

‘Ja, met een vriendin.’

In een eerder interview zei je dat je een tijdlang niemand durfde toe te laten in je leven. Is dat nu anders?

‘Nieuwe vrienden maken, dat vind ik lastig. Je weet nooit wat hun bedoelingen zijn, hè. Ik heb een klein groepje mensen om me heen die ik al best lang ken. Zij hebben allemaal zelf een vaste baan en een goed inkomen, dus zij hebben mij niet per se nodig. Sommige vriendinnen hebben zelfs al kinderen.’

Is dat iets wat jij voor jezelf ook wel ziet zitten: een vaste baan, man en kind?

‘Ik vind het wel lekker zo, even geen gezeik aan mijn kop van een jongen. Maar op een gegeven moment zou ik het wel leuk vinden om een fatsoenlijke vriend te hebben die gewoon gezellig is en zijn sokken opruimt.’

Die moet te vinden zijn.

‘Ja, iemand die gewoon een leuke baan heeft en wat van z’n leven wil maken. Maar ik ga niet actief op zoek. Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. Maar als het komt, dan komt het.’

Wat staat er nog op je lijst om voor elkaar te krijgen?

‘Iets presenteren, dat zou ik ook graag willen, maar ik denk dat ik daar eerst wat meer ervaring in moet opdoen. Via YouTube of door als kandidaat mee te doen aan programma’s, zodat ik daar beter in kan worden. Maar eerst even focussen op zingen, daarna de rest.’

NIEUWE REVU ONTMOET FAMKE LOUISE

Waar?

In haar Mercedes CLA.

Nog iets genuttigd?

No sir, no.

Verder nog iets?

Een telefonisch interview is coronatechnisch

de veiligste optie tijdens de lockdown. Met onderweg een paar pitstops: bij het postkantoor om een flesje parfum op te halen dat er al ‘eeuwen ligt’, bij het pompstation voor een nieuw voorraadje Red Bull en bij een vriendin die meegaat naar de studio. Over Diederik Gommers heeft ze het wel genoeg gehad, dus de beste man is dit keer geen onderwerp van gesprek. Liever heeft ze het over haar nieuwe album Famke – Next en de gelijknamige docu over haar leven op Videoland. Ze is ook nog te zien in de serie Fitness Diaries op Discovery+.