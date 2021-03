‘Van verliefd zijn gaan je rimpels niet weg’

Er is nogal wat reuring in het leven van Dirk Kuijt. Typisch gevalletje midlifecrisis?

Dat zou zomaar kunnen. Een midlifecrisis treedt soms op bij mannen tussen ongeveer 35 en 50 jaar en laat zich het best samenvatten als ‘emotionele verwarring’. De 104-voudig international is vorig jaar veertig geworden en past dus qua levensfase in de periode waarin veel mensen tegen dezelfde problemen aanlopen. Nadat hij zijn carrièredoelen als voetballer had bereikt, is Kuijt blijkbaar gaan nadenken: wat nu? Dat resulteerde vervolgens in een scheiding na 22 jaar met zijn vrouw Gertrude, zijn vertrek bij Feyenoord om zich verder te kunnen ontwikkelen als coach, een nieuwe vriendin die elf jaar jonger is en een totaal nieuw uiterlijk!

Na mijn loopbaan is er veel roofbouw gepleegd op mijzelf en het gezin; ik ben vooral op zoek naar rust

Vooral die nieuwe look gaat momenteel veel over de tong. Wat is er zo spectaculair aan?

De kersverse analyticus bij Ziggo Sport ziet er helemaal hipperdepip uit, hij lijkt alleen totaal niet meer op Dirk Kuijt met zijn maïsgele krullen, lachrimpels, kraaienpoten en diepe huidgroeven. Met een strakgetrokken bekkie, gladgestreken voorhoofd, flitsende nieuwe coupe en macho stoppelbaardje ziet hij er volgens sommigen op Twitter meer uit als een stoere verleider van Temptation Island dan op de zwoegende, zwetende voetballer met zijn guitige oer-Hollandse kop. Het ziet eruit alsof er een compleet nieuw hoofd op de voormalig voetballer van FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe is geschroefd.

Wat vindt Dirk Kuijt van zichzelf?

‘Na mijn loopbaan is er veel roofbouw gepleegd op mijzelf en het gezin; ik ben vooral op zoek naar rust.’

Wat vinden wij van Dirk Kuijt?

Met zijn opgedirkte uiterlijk verdient hij met recht de nieuwe bijnaam Dirk Kuijf.

RONALD DE BOER botoxgenoot

‘Dirk verandert een aantal dingen in zijn leven, waaronder zijn uiterlijk. Dat heeft 100 procent te maken met een andere levensfase. Hij is gescheiden, ontmoet andere mensen, het voetballen is niet meer zo intensief; dan ga je weleens nadenken over andere dingen dan alleen voetbal. Zijn jongere vriendin heeft hem misschien wel geholpen met de mogelijkheden voor wat fysieke aanpassinkjes. Ik vind dat hij er een stuk beter uitziet! Als ik alleen al naar zijn kapsel kijk, is dat al zoveel beter dan altijd maar die gel erin. Dat ik in de media open ben geweest over mijn haartransplantatie en botoxgebruik, heeft er – zeker in de voetbalwereld – voor gezorgd dat er een soort taboe is doorbroken. Mijn schoonvader Leo van Rozelaar is cosmetisch arts en hij hoort dat mannen door mijn openheid het laatste zetje hebben gekregen. Ik gebruik botox en het lijkt er sterk op dat Dirk dat ook heeft gedaan. Sommigen zeggen: laat de natuur zijn werk doen. Ik zeg: lik m’n reet. Ik ben dankbaar dat die techniek er is, waarom zou je er dan geen gebruik van maken?’

ROBERT SCHOEMACHER cosmetisch arts

‘Kuijt heeft opvallend minder rimpels in zijn gezicht. Zijn voorhoofd vind ik een duidelijk geval van botox. Daarnaast lijkt zijn neus-lippen-plooi ook wat verzacht te zijn; dat gebeurt met een filler. Op zijn leeftijd ga je geen grote correcties doen, maar je kunt met botox en fillers heel wat rimpels verzachten, waardoor zijn gezicht wat rustiger oogt. Ik vind het er netjes uitzien. Of zijn haar een verbetering is? Dat weet ik niet, dat is een kwestie van smaak.’

MARIJKE HELWEGEN ex-ambassadeur cosmetische chirurgie

‘Fillers, botox, ooglidcorrecties, kaakcorrecties, een halslift: er zijn veel mannen die iets aan hun uiterlijk laten doen, maar er niet over praten. Voor Dirk Kuijt geldt net als voor veel andere mensen: als je verliefd bent, ga je er vanzelf anders uitzien. Wie na een moeizame relatie de knoop heeft doorgehakt en daarna opnieuw in love raakt, krijgt een andere blik in de ogen en gaat meer stralen. Daar gaan de rimpels overigens niet van weg; Kuijt heeft denk ik sowieso botox laten doen in zijn voorhoofd, rond zijn ogen en bij zijn mondhoeken. Misschien heeft hij ook een peeling laten doen om alles mooi glad en stralend te krijgen. Ik denk geen facelift, alleen injectables. Zijn hippe baardje geeft net als bij de koning een frisse look. ’

KEES JANSMA ex-perschef Oranje

‘Over zijn privéleven heb ik geen contact met hem, daar bemoei ik me niet mee. Hij wilde zijn uiterlijk wat veranderen; dat zou ik ook wel willen, maar bij mij is het onbegonnen werk, haha. Als voetballer was Kuijt een fenomeen die met een geweldige carrière het maximale uit zijn loopbaan heeft gehaald. Dat hij nu aan het zoeken is wat hij met zijn verdere leven moet, vind ik heel normaal. Het lijkt me verstandig dat hij zich buiten Feyenoord verder gaat ontwikkelen. Bij Ziggo Sport zal hij merken hoe lastig het is om te praten over mensen die recent nog collega’s waren.’

AERJEN TAMMINGA psycholoog & relatietherapeut Psyned

‘Voor een menopauze of midlifecrisis bij mannen is geen wetenschappelijk bewijs. We hebben het stereotiepe beeld van mannen rond de veertig met cabrio’s, haarimplantaten, botox en een nieuwe jonge vriendin, maar dat heeft voor mannen van Kuijts leeftijd eerder te maken met arriveren in een levensfase waarin meer tijd en geld is om dat soort dingen te doen en waarin ze zich dingen afvragen over het vervolg. Bezig zijn met die belangrijke levensvraag kan invloed hebben op het gedrag dat je vervolgens gaat vertonen en dus is het niet zo gek dat iemand midden in zijn leven het roer rigoureus omgooit.’