Unieke Cruijff-special is nu uit!

Nieuwe Revu 12 (nu te koop in de supermarkt bij jou om de hoek of hier online te bestellen) staat geheel in het teken van Johan Cruijff. We hebben een groot interview met zijn oude voetbalmaatje Sjaak Swart, die zegt nog elke dag aan Johan te denken, ‘dat spichtige joch dat niet op straat mocht als het waaide’.

Maar we hebben vooral héél veel mooie foto’s van Cruijff. 74, om precies te zijn. Omdat hij vandaag die leeftijd zou hebben bereikt als de kanker hem niet had getackeld. En natuurlijk ook omdat hij in 1974 met Oranje een legendarisch WK speelde - op die ene wedstrijd na, dan.

Bladerend door de Cruijff-special zie je hoe een schriel ventje uit Betondorp Ajax aan de hand neemt richting de Europese voetbaltop. Hoe hij geschiedenis schrijft door met Ajax drie keer op de rij de Europa Cup I te winnen en onsterfelijk wordt in Barcelona. Hoe hij zelfs in hartje Rotterdam de voetbalharten sneller weet te laten kloppen. Hoe hij als trainer van Ajax en Barcelona de successen net zo makkelijk aaneen rijgt als toen hij zelf nog op het veld stond. En hoe hij Ajax met een fluwelen revolutie weer op het juiste spoor brengt.

Nieuwe Revu 12 is nu te koop in de supermarkt of hier te bestellen.