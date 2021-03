Run op hotelkamers met jacuzzi of privé-sauna

Denk aan een sauna op de kamer, een extra groot bed, of een penthouse met een weids uitzicht. Niet zo zeer op zoek naar een Yab Yum-ervaring , maar naar een poldervariant van het door Instagram-celebrities gehypte Dubai-gevoel.

Hotelkamer met jacuzzi

Ook de vraag naar hotelkamers die voorzien zijn van een jacuzzi is explosief gestegen. Sinds het begin van de crisis is het aantal is het aantal zoekopdrachten bijna vertienvoudigd. Dat merkt ook Hotel Met Jacuzzi.nl , een vergelijkingswebsite die zich in het segment van bubbelbad-hotels heeft gespecialiseerd. “De piek lag vlak na de kerstvakantie, maar ook nu is de vraag nog vele malen hoger dan voor de uitbraak van de pandemie”, aldus een woordvoerder. “En de meeste hotels zijn er blij mee, want hiermee kunnen ze toch nog een beetje omzet draaien in deze lastige tijd”.

De aanleiding is duidelijk, want nu de sterrenrestaurants dicht zijn en tripjes naar het buitenland een stuk lastiger te boeken zijn, is men op zoek naar lichtpuntjes met een beetje luxe. Even samen ontsnappen aan de lockdown (al dan niet om aan door corona ontstane relatieproblemen te werken), het plannen van een speciale date, of wellicht zelfs een huwelijksreis in eigen land – het zijn allemaal redenen om net dat beetje extra exclusiviteit te zoeken.

Luxe met borg

Opvallend genoeg rekenen veel hotels een borg voor hun meest exclusieve jacuzzi-kamers en penthousesuites, variërend van enkele tientjes tot soms wel 200 euro. Blijkbaar kunnen sommige gasten niet helemaal omgaan met de jetset-stijl, of wordt verwacht dat het boeken van een exclusieve kamer ook direct met rock & roll-gedrag gepaard mag gaan.