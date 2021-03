‘Het draait allemaal om haar, zíj moet shinen en schitteren’

Wat mankeert er aan Meghan?

Volgens ons absoluut niks! Met haar wapperende donkere haren, haar stralend bruine ogen, spierwitte tanden en ondeugende uitstraling heeft die foeilelijke prins Harry met zijn halfkalende kop en rooie pornobaardje het toch maar knap gedaan. Bovendien is mooie Meghan een exotische mix tussen allerlei rassen, nationaliteiten en culturen. Haar moeder is Afrikaans-Amerikaans en haar vader Thomas heeft Europees bloed; hij is Engels, Iers en Nederlands. Logisch dat de jongste zoon uit het huwelijk van de Britse kroonprins Charles en prinses Diana viel voor de interessante persoonlijkheid van de Amerikaanse actrice.

Ik heb zelfdoding overwogen, maar werd aan mijn lot overgelaten

Toch schijnt niet every Brit happy te zijn met de presence van Harry’s handsome?

Klopt. Sommige leden van het Britse koningshuis schijnen not amused te zijn met de etnische achtergrond van Mrs. Markle. In een recent interview met Oprah Winfrey vertelde Meghan dat bepaalde royalty’s hun koninklijke kopzorgen hebben geuit over hoe donker de huidskleur zou zijn van Archie, het in 2019 geboren zoontje van Harry en Meghan. Nu ze voor de tweede keer zwanger is, kan ze die dwaze gedachten niet langer voor zichzelf houden en beschuldigt ze het Britse paleis dus min of meer van discriminatie. Dit zorgt voor onmetelijke spanningen in het koningshuis, maar ook Meghan kreeg er reeds een flinke tik van mee: tegenover Oprah gaf ze toe dat ze rondliep met suïcidale gedachtes en overwoog zichzelf iets aan te doen.

Het Oprah-interview wordt door Buckingham Palace opgevat als een oorlogsverklaring

Wat vindt Meghan Markle van zichzelf?

‘Ik heb zelfdoding overwogen, maar werd aan mijn lot overgelaten.’

Wat vinden wij van Meghan Markle?

Zonder Meghan zou het pas echt een dooie boel worden in het Britse koningshuis.

BARRIE STEVENS Engelsman

‘Er werd in Engeland door commerciële zenders met miljoenen gesmeten om het interview van Oprah met Meghan en Harry uit te mogen zenden. Ik volg het nieuws rondom het paar op de voet. Ik ben een groot fan van prins Harry en begrijp heel goed dat ze zich proberen af te schermen van de mediawereld. Hij heeft zijn moeder verloren door een wilde achtervolging van de pers in Parijs; de angst dat er iets soortgelijks met zijn vrouw gebeurt, is zó groot... Mede door Meghan heeft Harry een stap gedaan die hij misschien al veel eerder had willen doen, namelijk een stap terug als lid van het koningshuis. Meghan weet goed wat ze wil, ze is geen zacht eitje. Ze heeft zich vanuit de Amerikaanse acteerwereld op een gigantische manier moeten aanpassen om zich staande te kunnen houden in Engeland en in de Britse royalty-wereld. Dat het nu zo escaleert, is ongelofelijk. Of koningin Elizabeth en haar gevolg racistische neigingen hebben? Daar heb ik sterk mijn twijfels over. Misschien heeft iemand anders in het Britse koningshuis zich iets laten ontvallen, mensen kunnen uit domheid soms heel achterlijke dingen roepen, maar de koningin denk ik niet. Of ik me nog Engelsman voel? Jazeker, ik volg de ontwikkelingen in mijn geboorteland nog steeds op de voet, ook al ben ik al bijna zestig jaar in Nederland.’

Mensen kunnen uit domheid heel achterlijke dingen roepen

JEROEN SNEL presentator Blauw Bloed en koningshuiskenner

‘Aan de ene kant is ze naïef, dat zegt ze zelf ook in het interview. Aan de andere kant wist ze donders goed waar ze in stapte toen ze met Harry ging. Het verbaast me dat ze niet meer research heeft gedaan naar wat ze kon verwachten en wat voor leven haar te wachten stond. Meghan is een actrice, dat zag je ook in het interview. Je ziet haar emotioneel worden, maar de pauzes die ze neemt, zijn echt wel getimed en bijna gescript in haar hoofd. Ik vond het lastig om mijn aandacht erbij te houden, het gleed een beetje langs me heen wat ze zei. Dat heb ik sowieso wel met Amerikanen, er zit een bepaald laagje theater overheen. Pas toen Harry erbij kwam, raakte het gesprek me. Ik vind Meghan in zekere zin egocentrisch. Als je jezelf zo in de spotlights zet met zo’n interview, dan zit daar een bepaalde drang achter om jezelf op een voetstuk te zetten. It’s all about her, zíj moet shinen en schitteren. Ze heeft het interview naar zichzelf toe getrokken, terwijl Harry natuurlijk leading had moeten zijn. Dat getuigt van arrogantie. Wat ze zegt over de koninklijke familie is schokkend, maar ze had dat niet op deze manier moeten ventileren. Het levert haar alleen maar nog meer verwijdering op. Het komt de relatie van haar man Harry met de rest van de familie niet ten goede, ze had zich moeten realiseren dat ze daarin een grote verantwoordelijkheid heeft.’

It's all about her, zíj moet shinen en schitteren

HARRY SLINGER een andere Harry

‘Ik ben een republikein, dus als iemand eindelijk eens z’n bek opentrekt over het koningshuis, vind ik dat alleen maar prachtig. Tegelijk is het diep triest dat koningshuizen nog steeds belangrijk zijn. Als je kijkt naar de Oranjes, daar is niks meer Oranje aan. Het heeft niets meer met Willem van Oranje te maken. Koning Willem III was impotent; om opvolging te genereren, moest er een stand-in worden ingezet. Overigens denk ik dat Harry ook helemaal geen volbloed royal is; er gingen in die tijd geruchten dat prinses Diana het deed met getrouwde mannen. Ik denk dat hij geen zoon is van Charles en dat zou het afwijkende gedrag van Harry dan ook kunnen verklaren. Ik snap best dat Harry en Meghan in Amerika zijn gaan wonen, ver weg van die Britse koningshuispoppenkast. Of ik Meghan knap vind? Ik heb haar nog niet van dichtbij bekeken, maar er zijn lelijkere portretten in koningshuizen te vinden.’

Prachtig dat ze haar bek opentrekt