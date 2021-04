‘Bij een interruptie in de Kamer moeten ze wat langer wachten’

Lucille Werner in de Tweede Kamer? Mogen we Mien Dobbelsteen daar dan ook verwachten?

Het is niet zo dat iedere BN’er die een kunstje kan, ook maar pardoes de politiek in kan duiken. Laat staan om ook nog in de Kamer terecht te komen. Werner wil zich vooral inzetten voor diversiteit en de acceptatie van mensen die anders zijn dan de norm. Gedurende haar gehele mediacarrière heeft Werner zich ingezet voor mensen met een handicap, zowel met tv-programma’s, een boek, een kinderserie, een Mis(s)- verkiezing en de Lucille Werner Foundation, die een positieve beeldvorming voor mensen met een handicap beoogt. Flirten met de politiek heeft ze altijd gedaan. Zo betrok ze toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende bij haar activiteiten en presenteerde ze in 2019 een liveprogramma waarin een officieuze minister van Gehandicaptenzaken werd gekozen. Dat het CDA letterlijk in haar bloed zit, blijkt uit het feit dat ze een nicht is van oud-CDA-senator Jos Werner. Het CDA heeft forse bedragen geïnvesteerd aan advertenties rondom Werner.

Ik weet hoe het voelt om bekeken te worden omdat je anders bent

Toen Werner in 2005 Lingo ging presenteren, gingen de gesprekken bij de koffieautomaat over ‘dat gekke loopje’. Bij haar geboorte liep ze door zuurstoftekort een hersenbeschadiging op en daardoor loopt ze moeilijk. Kijkers stuurden zelfs brieven naar de omroep met de vraag of het podium zo slecht gebouwd was, maar uitten tegelijk hun bewondering dat de presentatrice haar handicap juist niet probeerde te verstoppen. In 2014 stopte het woordspelletje bij de AVROTROS en had Werner het tien jaar gepresenteerd. Lingo is nu bij SBS6 in vertrouwde handen van Jan Versteegh, maar een terugkeer op de buis sluit Werner voor de toekomst niet uit: ‘Diep vanbinnen zal ik altijd een televisiemaker blijven, maar voor nu even niet.’

JOHAN VLEMMIX lijsttrekker De Feestpartij

‘Op 17 maart kreeg ik overweldigende reacties. Vanuit de stemhokjes appten mensen me dat ze op mij hadden gestemd. Zoveel positieve berichten had zelfs een optimist als ik niet verwacht. Mensen mogen Lucille graag, ze staat op nummer 10, dan heeft ze verstand van politiek. Het zal echter wel even duren voordat we haar los kunnen zien van het Lingo-meisje. Ik heb zeker vertrouwen in haar; ze is geen joker die ze inzetten, ze heeft verstand van zaken. Voor bekende mensen in de politiek geldt: je moet jezelf bewijzen. Heb je niks in huis, dan lig je er ook zo uit.’

LÉONIE SAZIAS voormalig Tweede Kamerlid 50Plus

‘Het duurt wel een tijdje voordat het grote publiek de omschakeling van presentatrice naar politica heeft gemaakt. Een paar weken geleden zag ik nog een tweet voorbijkomen van iemand die het gevoel had dat ik Magnum, P.I. ging aankondigen als ik ging spreken in de Kamer. Toen heb ik terug getweet: “Wat deed ú 40 jaar geleden? Hetzelfde als vandaag?” Dat blijft dus nog heel lang aan je hangen. Hoe snel Lucille van het Lingo-stickertje af komt, ligt aan haar zelf. Ik had het geluk dat ik al elf jaar ervaring had in de lokale politiek voordat ik in de Kamer kwam. Maar sommige mensen letten gewoon niet op, die blijven hangen in oude beelden en herinneringen. Ik heb er overigens nooit last van gehad, ik ben ook trots op mijn mediawerk. Een tip voor Lucille? Ze moet zich focussen, niet op te veel onderwerpen tegelijk en serieus met haar werk bezig gaan. That’s all.’

SYLVANA SIMONS Kamerlid BIJ1

‘Haar politieke carrière volg ik niet nauwlettend, maar ik weet natuurlijk wel dat ze verkiesbaar is voor het CDA op nummer 10. Of Lucille van het Lingo-plakkertje af kan komen? Zeker wel. Ik denk dat ik de rest van mijn leven herkend zal worden als “die ene van TMF”, maar er zit wel een enorm gat tussen vj zijn en politiek actief worden. Als Lucille zich volledig op de politiek richt en dat een tijdje blijft doen, zullen de mensen haar vanzelf als politica gaan benaderen.’

HENNY HUISMAN oud-collega

‘Samen met Lucille presenteerde ik Henny’s House Party, een programma met verstandelijk beperkte mensen. Ze is altijd wel politiek geëngageerd geweest en had goede contacten met Jan Peter Balkenende. Dat ze de tv-wereld vaarwel zou zeggen, had ik niet zien aankomen, maar ze is wel een strijdbaar type. Niet iemand die denkt van: ik loop een beetje gekkig, daardoor vinden ze me misschien aardig. Lucille is een doordouwer, een pittige dame. Bij een bepaald programma wilden ze haar niet naar de desk laten lopen, zodat de kijker het gesleep met haar been niet zou zien, maar dat wilde ze juist wel. Ze lult vijf kwartier in een uur, je moet haar echt afzetten als je zelf iets wilt zeggen. Ze is geen stille tante, een goede eigenschap voor de politiek. Hoe dat straks moet met al die trappetjes in de Tweede Kamer? Die huppelt ze wel af, hoor. Alleen bij een interruptie moeten ze even wat langer wachten.’

MICHAEL PILARCZYK oud-collega

‘Ik ken Lucille van de programma’s Big Entertainment Club en Hollands Hollywood eind jaren 90. Ik heb altijd heel veel plezier met haar gehad, ik vond ons wel een goed team, we werkten hard. Ze was gedreven, open, oprecht en eerlijk; ze zei alles wat ze op haar hart had. Dat kan ze in de politiek goed gebruiken. Nee, twintig jaar geleden had ik haar niet in de politiek van nu verwacht, volgens mij leefde dat ook niet heel erg bij haar toen. Maar mensen veranderen, dat heeft met levenservaring te maken.’