‘Gewoon. Bloot. is de exacte tegenpool van Bilal Wahib’

De 22-jarige Bilal Wahib – bekend als acteur in de serie Mocro Maffia, van het hitje Tigers en als presentator van het NPO Zapp-kinderprogramma Teenage Boss – spoorde in een livestream op Instagram een ventje van 12 jaar aan z’n leuter te laten zien. Aansporen als in 17.000 euro beloven. Niet omdat Bilal nou per se op minderjarige knulletjes geilt, maar omdat ie een klootzak met een beroerd gevoel voor humor is. Alleen klootzakken met een beroerd gevoel voor humor vinden het immers geinig om een 12-jarige voor lul te zetten. Ondertussen is Wahib gedropt door z’n platenlabel en de tv-programma’s waar ie voor werkte, dus het lachen zal ’m wel vergaan zijn.

De reacties op social media vielen ruwweg onder te verdelen in 1) ‘Vieze pedofiel!’, 2) ‘Natuurlijk weer een Marokkaan!’ en 3) ‘Dit vinden ze bij de NPO helemaal prima, want #gewoonbloot!’ Die eerste geloof ik niet en die tweede is hersenloos racisme, maar dan die derde.

Gewoon. Bloot., da’s dat programma van de NTR waar een paar weken geleden, toen er nog geen seconde van was uitgezonden, half kleinhersig Nederland zich te barsten over viel. Want wat is de insteek? Vijf volwassenen met alledaagse lichamen staan in hun naakte niksie met tegenover ze een tiental (aangeklede, uiteraard) kinderen uit groep 7 en 8 die hen het spreekwoordelijke hemd van het lijf mogen vragen. Très educatief, want die kids staan aan de vooravond van hun puberteit. Nog een jaar of twee en hun eigen lichamen zullen sneller veranderen dan ze lief is. Of juist niet snel genoeg. Of te veel zus. Of te veel zo. Het is sowieso nooit goed, want dat nieuwe lichaam is onwennig en onwennig is raar en niemand wil raar zijn, toch?

Zodoende schaamt de gemiddelde tiener zich te pletter voor zijn/haar eigen lijf. Kruipt zo’n jongeling dan ook nog eens achter de computer, heimelijk op zoek naar porno, vliegen de XXL-frikandellen en knoeperds van meloenen hem/haar om de oren. Niet bepaald het vergelijkingsmateriaal waarmee je je onzekerheid eens lekker weg relativeert.

Ik keek de eerste aflevering van Gewoon. Bloot. en het is precies het tegengif tegen zowel de onzekerheid over het eigen lijf, als de pornoficatie van naakt. Het was licht, maar niet lacherig. Bloot, maar niet seksueel. Slappe borsten of een kleine piemel? De naakte volwassenen lieten zien dat het niks is om je voor te schamen. Voor veel tieners moet dat een opluchting zijn. Presentator Edson da Graça benadrukte ook dat bloot gewoon is, maar: ‘Je mag nooit zomaar je naakte lichaam aan iemand anders laten zien. Je moet altijd van tevoren even checken of de ander daar oké mee is. En je moet jezelf natuurlijk ook nooit zomaar uitkleden als iemand dat aan je vraagt. Ook niet als dat online is.’ Consent in jip-en-janneketaal.

Dit alles maakt Bloot. Gewoon. exact het tegenovergestelde van het Bilal Wahib-schandaal. Wie het verschil niet ziet, wil het niet zien.