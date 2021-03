Nieuwe Revu 13 is nu uit!

‘Willem Holleeder ontkent betrokken te zijn bij de moorden en er zijn beslissingen gemaakt die gewoon niet goed zijn.’ Ons grote interview is met Desiree de Jonge (33), de advocate van Holleeder wiens hoger beroep eindelijk weer is begonnen. De Jonge vecht zijn levenslange gevangenisstraf aan en zet hoog in: ze gaat voor vrijspraak. Wie is de vrouw achter De Neus? ‘Ik hoor vaak dat ik vrij direct kan zijn.’

Onze journalist Koert van der Velde sprak met talloze wetenschappers en meteorologen voor zijn uitgebreide verhaal over het veranderende klimaat en de toekomst van Nederland. Ons land ligt immers voor een groot deel onder de zeespiegel. Als door klimaatverandering de zeespiegel stijgt, kan het dus onderlopen. Hoeveel vertrouwen mogen we hebben in het klimaatbeleid van onze overheid? Zullen onze kinderen hier later nog kunnen wonen? ‘Ik vind het echt heel erg,’ zegt een klimaatwetenschapper, ‘maar ik ben bang van niet.’

Verder hebben we in dit nummer een reportage vanuit New York. Terwijl ons land nog altijd gebukt gaat onder een streng coronaregime is men in Amerika al een stap verder. New York, vorig jaar nog de absolute virusbrandhaard van de wereld, keert meer en meer terug naar het oude leven waar wij Nederlanders slechts van kunnen dromen. De perfecte aanleiding om op onderzoek uit te gaan in The Big Apple.

Nog meer fraais uit de USA: onze fotograaf Eline van Nes duikt in de bloeiende chicano-cultuur van het zuidwesten van Amerika. Een wereld waar mensen trots zijn op hun Amerikaanse én Mexicaanse roots, maar vooral op hun lowriders.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de Fieldlab-testevenementen, oorlogsveteraan en coronaheld Captain Tom Moore en het grootste kunstschilderij ter wereld. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

