‘Alsof buiten Urk niet zo’n beetje heel Nederland in geestelijke nood verkeert’

Journalisten geschopt, geslagen en – niet heel hard, maar toch – aangereden met een auto. Omdat ze de gereformeerden van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel en de Sionkerk in Urk wilden vragen waarom ze, hoewel het nog altijd coronatijd is, massaal de zondagsdienst kwamen bijwonen.

Niet bepaald christelijk gedrag, maar echt verbazingwekkend is het nou ook weer niet. Refo’s zijn immers de Original Wappies. Lang voordat Lange Frans Mark Rutte ervan verdacht een babyneukende hagedis te zijn, geloofden gereformeerden reeds rotsvast in allerlei complottheorieën voortvloeiend uit een letterlijke lezing van de Bijbel. Dat de wereld pas 6000 jaar bestaat en dinosaurussen een duivels verzinsel zijn en zo. En zo’n Willem Engel, die loopt anno 2021 tof te doen dat ie anti-vaxxer is, maar de zwarte kousen weigerden zich al in te laten enten toen je nog een aanzienlijk risico liep hartstikke kreupel van de polio te worden. Da’s pas hardcore!

Vooropgesteld: geloof er lekker op los. Dat je geen genoegen neemt met alleen dat ene leven hier en nu, snap ik. Het vooruitzicht op een oneindig niets na dit aardse bestaan is weinig feestelijk. Dus als het idee van een schepper (m/v) en een hiernamaals jou de dag door helpt, knock yourself out. Waarom zou ik een ander die troost misgunnen? Sowieso weinig vervelenders dan van die atheïsten die, met een aan religieuze waanzin grenzende zendingsdrang, maar blijven hakketakken dat er geen God is.

Zo is het goed dat vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in Nederland door de grondwet wordt gewaarborgd. Iedere gek z’n gebrek en leven en laten leven. Niemand wil een overheid die zich bemoeit met tot welke God je wel of niet bidt. Of hoe je dat doet, met wie en waar. Zodoende hebben gebedshuizen wat betreft de coronamaatregelen een uitzonderingspositie. Gelukkig ziet 99,9 procent van de kerken vanuit solidariteit met de rest van de samenleving in dat ze geen misbruik moeten maken van die uitzonderingspositie. Zo niet dominee A.J. de Waard van de Urker Sionkerk. Die achtte de ‘geestelijke nood’ binnen zijn gemeenschap te hoog en gooide de kerkdeuren wagenwijd open.

Alsof niet zo’n beetje heel Nederland in geestelijke nood verkeert en ondanks dat toch nog effe z’n kak ophoudt. Verlichting van zielenpijn kan tenslotte net zo goed gevonden worden in een glas op het terras, op de tribune bij een pot amateurvoetbal, in de bioscoop, de koopjeskelder van de Scapino of een stampesvol Transavia-toestel op weg naar een weekje all-inclusive aan een Turks zwembad.

Gereformeerde wappies zien dat heel anders en hebben schijt aan solidariteit. Stel je moeilijke vragen, dan voelen ze zich aangevallen en in plaats van – zoals Jezus predikte – de andere wang toe te keren, delen ze een paar tikken uit. Enkele dagen later knalt een vuurwerkbom de gevel van de Mieraskerk aan barrels, and we’re back to het oudtestamentische oog om oog, tand om tand. Zo kwaadaardig dom allemaal.