Nieuwe Revu 14 is nu uit!

Na een jarenlange voorbereiding is het megaproces tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi dan eindelijk begonnen. Hij, zijn vermeende rechterhand Saïd R. en nog vijftien handlangers staan terecht voor een reeks liquidaties en pogingen daartoe. In ons coververhaal blikken terug op de opkomst en ondergang van Nederlands beruchtste topcrimineel: hoe een straatjongen uit Nieuwegein zich opwerkte in de internationale cokehandel en de meest gezochte man van Nederland werd.

‘Ik had al tig keer failliet moeten zijn.’ Ons grote interview is met Ilja Gort, wiens zeventigste verjaardag een vrolijke was. Het leven is goed op zijn Franse wijnchateau La Tulipe, zijn nieuwe boek Bed & Breakfast is af en de nieuwe afleveringen van de tv-serie Gort over de grens noteren mooie cijfers. Hoewel het lijkt alsof alles wat Gort aanraakt in goud verandert, is dat volgens hem schijn die bedriegt. ‘Mijn kasteel was een middeleeuws blok beton aan beide benen.’

Onze misdaadjournalist Erik Brouwer dook in het leven van een wel heel opmerkelijke oplichter. Politieagenten, journalisten, de FBI en een privédetective maakten allen jacht op de Con Queen of Hollywood, de onbekende scammer die meer dan honderd slachtoffers een poot wist uit te draaien met mooie lokverhalen. Ze hebben één ding gemeen: ze wilden het maken in het filmwalhalla en dachten pakken dollars te gaan verdienen. Nu zitten ze in zak en as. Toch zegt een van hen: ‘Als ik de Con Queen tegenkwam, zou ik zeggen: fuck you! Maar wel heel knap gedaan.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Zo maakt World Press Photo volgende week bekend welke genomineerden in de prijzen zijn gevallen tijdens de 64ste editie van de meest prestigieuze fotografiewedstrijd van het jaar. Wij kozen alvast onze favoriete platen uit. Ook blikken we terug op de opkomst van de feministische beweging FEMEN (inderdaad, die van de protesten met de blote borsten) en het succesvolle raceweekend van Max Verstappen in Bahrein.

