Column James Worthy

‘Wat betrouwbaarheid betreft, heb ik tv-astrologen hoger zitten dan politici’

Zijn zoon van 7 is bijzonder geïnteresseerd in de Nederlandse politiek. James Worthy denkt dat het komt door al die persconferenties. ‘De politiek is het nieuwe Sinterklaasjournaal. Alleen heeft de goedheiligman plaatstgemaakt voor schijnheiligen.’