Wie denkt André Hazes wel dat hij is?

Is hij al uit die Hazes-kruiwagen gestapt?

Ontkennen dat hij door zijn achternaam carrière-matig drie stappen voor stond op collega-artiesten is hetzelfde als beweren dat vogels niet vliegen en vissen ommetjes maken. Dik 27 jaar na te zijn geworpen door Rachel, weekt hij zich echter steeds meer los van zijn oude heer. Dré leverde zelf een zoon af en hoeft maar met zijn vingers te knakken of het staat in de bladen. Het publiek smult er ondertussen van hem af te kraken of juist de hemel in te prijzen. Iets waar de onderneming-Hazes heerlijk garen bij spint.

Ik was altijd maar op de vlucht en ik wist niet eens waarvoor

Wat zijn z’n dromen?

Gespierd worden (gelukt), een stabiel gezinsleven opbouwen (work in progress), Lee Towers’ 51 concerten in Ahoy overtreffen (hij staat op acht), een andersoortige plaat opnemen (zijn vader ging voor blues, hijzelf voor rock) en zijn huidige vriendengroep behouden. ‘Er komen regelmatig leuke kennissen bij, maar mijn echte vrienden zijn de personen die altijd al in mijn leven zijn geweest. Johnny de Mol is er daar een van. Met onze bekende vaders hebben we beiden dezelfde strijd moeten leveren, waarin we het geluk hadden dat alle deuren meteen voor ons opengingen. Tegelijkertijd voelde het ook als een vloek omdat we er daardoor nog harder voor moesten werken.’

Leuk dat privéleven, maar hoe zit het met zijn muziek?

Mits corona het toelaat, keert hij op 15, 16 en 17 oktober terug in Ahoy voor De Avond van je leven. Dat is niet alleen leuk voor de fans, maar ook handig voor de zanger zelf. Daarmee komt de teller richting de titel ‘Mister Ahoy’ op elf te staan.

Wat vind André van zichzelf?

‘Ik was altijd maar op de vlucht en ik wist niet eens waarvoor. Nu ik lichamelijk fit ben, gaat het leven me veel makkelijker af en doe ik niet meer zo raar.’

Ik ben verdrietig en het jaar zoals ik het voor ogen had, zal heel anders verlopen

Wat vinden wij van André?

Haal ‘junior’ achter zijn naam maar weg. De zanger is, net als zijn vader, inmiddels een hele meneer geworden.

FERRY DE KOK paparazzo

‘Voor een artiest en paparazzo kunnen André en ik het beter met elkaar vinden dan je misschien zou denken. Ik heb in het verleden ook weleens met zijn vader gewerkt, ken hem dus al van kleins af aan en daarmee heeft hij een uitzonderingspositie bij me verworven. André is in principe de enige BN’er waarvan ik niet alles zal publiceren wat ik wel kan maken. Bij de rest gaat die vlieger niet op. Hij belt me ook geregeld als hijbijmeindebuurtisen dan drinken we samen wat. Foto’s worden dan niet gemaakt, want we zijn dan echt privé uit. Zo is ook nooit op beeld vastgelegd hoe lam als een konijn Bridget Maasland was tijdens hun vakantie op Curaçao. We gingen daar uit eten, met André naast en Bridget tegenover me. Na twee uurtjes was ze zo total loss, dat we haar maar naar huis hebben gestuurd. Ik vind het wel jammer dat hij nu opnieuw van Monique af is. Ook met haar heb ik een goede band en ik dacht echt dat het deze keer goed zat. De breuk doet echter niets af aan mijn contact met André. Hij is een echte levensgenieter waarmee alle meiden de tent uitlopen en daar trekt hij zich van niemand iets aan. Op die leeftijd is dat ook wel te begrijpen. Een tijdje geleden vroeg ik hem bijvoorbeeld waarom hij toch de hele tijd met zwartgelakte nagels rondliep. Zijn antwoord: “Ach Fer, ik ben toch een halve nicht, dus wat maakt het uit.”’

Bridget was zo lam als een konijn

HANS VAN DER TOGT presentator

‘Hij heeft kortstondig mijn oude programma Rad van Fortuin gepresenteerd, maar daar heb ik maar een kwartiertje van aflevering 1 van gekeken. Toen dacht ik al: het zal wel. Lang heeft het niet gelopen dus een groot succes kunnen we het niet noemen. Ikzelf kijk, na het twintig jaar zelf te hebben gepresenteerd, liever naar andere quizzen als Met het mes op tafel, De Slimste Mens en Twee voor Twaalf of actualiteitenprogramma’s als Nieuwsuur en EenVandaag. Ik ben namelijk een echte nieuwsfreak. Wat betreft André’s muziek zit er zo nu en dan wel een leuk liedje tussen, zoals Leef. Dat luister ik liever dan al dat nieuws over zijn privéleven. Als ik zie wat hij daarin allemaal flikt, denk ik: jongen, jongen, je hebt nog veel te leren in het leven.’

DRIES ROELVINK zanger

‘André komt uit een periode van veel feesten en alcohol, totdat hij oud-bodybuildkampioen Willem Jonkman tegenkwam. Hij heeft met voedings- en trainingsschema’s zijn mindset veranderd, waardoor die biertjes naar de achtergrond verdwenen. André vindt gespierde mannen geweldig en hij heeft de knop weten om te zetten om datzelfde te kunnen bereiken. Als ik zou moeten kiezen tussen een feestleven of misschien iets te veel doorslaan in krachtsport, dan koos ik ook voor het laatste. Ik ben het bewijs dat dagelijks sporten – ik doe het al veertig jaar – en een bourgondisch leven prima samengaan. Na mijn krachttraining en rondje rennen door het Vondelpark, kan ik om 18.00 uur rustig drie glazen wijn bij een leuke maaltijd drinken. Puur omdat ik de dag erna weer in die sportschool sta.’

Hij vindt gespierde mannen geweldig

FRANK VERKOOYEN zanger

‘André heeft mij tijdens een festival eens van het podium laten wegsturen omdat ik een medley van zijn vaders nummers stond te zingen. “Het is hij eruit of ik eruit,” riep hij backstage. Daarop heeft de organisatie mijn optreden halverwege afgebroken. Hoe durft hij? Ik was zo kwaad, dat ik zijn assistenten de huid vol heb gescholden en het liefste nog een dreun had uitgedeeld ook. Een beter idee was het om samen een kop koffie te drinken, maar dat is er nooit van gekomen.’

Hij liet me wegsturen