‘Straks moet Kees van der Staaij zich schamen als zijn vinkjes op zondag blauw worden’

Beste Caroline van der Plas van BBB,

U deed deze week een voorstel om de informatievoorziening aan de Tweede Kamer eindelijk eens te verbeteren. Het voorstel luidde: een appgroep. Inderdaad: alle 150 Kamerleden in één groepsapp. Het is immers inmiddels 2020, voegde u eraan toe.

Dat is u vergeven: een jaar van lockdowns en quarantaines doet rare dingen met ons aller tijdsbesef, en dan hebben we ook nog een minister die al zoveel heeft gegoocheld met routekaarten, dashboards en stappenplannen, dat een kalender inmiddels ook maar een mening lijkt.

Het lijkt me niet zo’n goed idee. Ik weet niet of jullie bij BoerBurgerBeweging veel aan groepsapps doen. Ik denk het eerlijk gezegd níét, anders zou u dit niet voorstellen, wetende dat een groepsapp altijd, hoe dan ook, met wie dan ook, uit de hand loopt, en uitdraait op een doorgedraaide keuvel-orgie. Mensen die je in een café of op een feest al mijdt omdat ze nooit ophouden met lullen, en die een pantser van gewapend beton blijken te hebben tegen ieder signaal, van de afdwalende blik via het opzichtig midden in een zin checken van de telefoon tot zelfs de geeuw, die blijken op je scherm even stug door te lullen, maar dan ook ’s nachts.

En dan heb ik het nog over groepsapps met vrienden, kennissen, familieleden of collega’s. U stelt een groepsapp voor waarin leden van zeventien totaal verschillende politieke partijen samenkomen.

Voor je het weet, vraagt parttime-huisjesmelker Wybren van Haga in de Tweede Kamer-groepsapp of iemand nog een binnenkort studerend neefje of nichtje heeft dat een kamer wil in Amsterdam. Blijkt Sidney Smeets nog niet uit de groepsapp verwijderd, en vraagt die om foto’s van dat neefje, liefst van een paar jaar geleden. Moet Kees van der Staaij zich schamen als zijn vinkjes op zondag toch blauw worden, en vindt hij een nummer van Agnostic Front in zijn telefoon, gedeeld door Peter Kwint. Moet Esther Ouwehand kijken naar foto’s van uw kerstkalkoen. En Sylvana Simons naar vakantiefoto’s van Thierry Baudet vanuit Zuid-Afrika, waar hij op Robbeneiland die goede oude tijd herdenkt, toen je je niet af hoefde te vragen hoe je het zou vinden als je zus thuiskwam met een zwarte man, omdat die vaak veilig zaten opgesloten. En moeten 149 mensen daarna door een stroom schaterlachende smileys en de witst mogelijk duimpjes omhoog heen scrollen van Baudets cuck Freek Jansen.

De meest zinnige bijdragen aan iedere groepsapp is ‘heeft de groep verlaten’. Ik voorspel u dat er van die 150 groepsleden binnen de kortste keren een groot deel afhaakt, inclusief een grap over het zoeken naar een functie elders.