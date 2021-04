Wie denkt Katja Schuurman wel dat zij is?

Waar liggen Katja’s roots?

De wieg van deze bruingekrulde actrice, zangeres en presentatrice stond in het Utrechtse Bunnik. Pa Wim en ma Sonja zagen respectievelijk op 10 km (Utrecht-stad) en 7850 km (Curaçao) afstand het levenslicht. Ze emigreerden na hun huwelijk in 1970 voor enkele jaren naar het tropische eiland, maar keerden weer terug voor de geboorte van hun dochters Katja (1975) en Birgit (1977).

Waar verdiende ze tot dusver haar geld mee?

Uiteraard met de kerntaken die horen bij bovengenoemde functies, maar in haar BNN-tijd werden daar enkele opmerkelijke secundaire voorwaarden aan toegevoegd. Zo moest ze zwemmen met witte haaien, het rughaar van Patrick Lodiers harsen, badderen in een kuip vol Baileys en een schapenoog eten.

Spraakmakend!

Dat zou je denken. Katja haalt de laatste jaren echter vooral het nieuws met haar opvallende uitspraken over bijvoorbeeld eten (‘Ik heb littekens overgehouden aan zeven jaar boulimia’) en haar seksleven (‘Met zeven mensen in een jacuzzi’). Tegelijkertijd treedt ze ook met regelmaat op de voorgrond via haar maatschappelijk werk. Zo maakte ze de interessante documentaire Try not to die, over de wetenschap die het eeuwige leven onderzoekt, verkoopt ze kleding (Pom by Katja) en handgemaakte producten van vrouwen uit de armste regio’s van de wereld (Return to sender). De naam zegt het al, met de opbrengst worden diezelfde vrouwen weer geholpen.

Wat vind Katja van zichzelf?

‘Ik hou niet van hypocrisie en probeer daarom altijd zo openhartig mogelijk te zijn.’

Wat vinden wij van Katja?

Opzij, opzij, opzij voor Katja. Ze moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.

GERARD COX acteur

‘Onlangs nam ik op Bonaire de film Casa Coco met haar op en daarvóór gingen we samen op reis voor het programma Beter laat dan nooit, waarin ik voor even moest spelen dat ik haar opa was. Katja wilde in Mexico een echo van haar baby laten maken, maar omdat alleen familie daarbij aanwezig mocht zijn, verzonnen we dit leugentje om bestwil. Ik kan haar het best omschrijven als een prettige, hardwerkende, professionele, vrolijke collega met wie het een feest is om te werken. Ik begrijp niet waar die kritiek op haar altijd vandaan komt, want het slaat nergens op. Voor mij is het een topmens.’

JETTE VAN DER MEIJ actrice

‘Ach, wat was ze nog jong toen ze bij ons in GTST kwam. Een jaar of 19, ouder zal ze niet geweest zijn. Bruisend vanaf de eerste dag, vrolijk, gepassioneerd, enthousiast en loyaal. We zijn elkaar na onze samenwerking wat uit het oog verloren, maar als ik dingen over haar lees, heb ik nog steeds het idee dat ze voor de volle 100 procent haar ding doet. Kijk bijvoorbeeld naar haar tweede kindje dat ze onlangs kreeg. Volgens mij doet ze dat ook weer vol overgave.’

MYRNAVAN KEMENADE eigenaar Yogadreams

‘Katja is een gevoelsmens die in up-periodes heel hoog piekt, maar daar in down-periodes de prijs voor betaalt met depressieve gevoelens. Naar buiten toe is ze daar heel open over, wat kwetsbaar en mooi is. Tegelijkertijd kan het als bekend figuur ook onhandig zijn om je te snel uit te spreken, wat je in die overdrive misschien geneigd bent te doen. Yoga helpt haar om steeds weer bij dat middelpunt uit te komen. Vlucht- en vechtgedrag kost je namelijk bakken met energie, zeker voor iemand als Katja met een bipolaire stoornis. Yoga confronteert je met jezelf en maakt je bewust van de “monkey mind” in je hoofd, waardoor je lichaam en geest weer met elkaar in contact brengt. Het helpt Katja zaken in evenwicht te brengen en erachter te komen waarom ze zo nu en dan vastloopt. Ik begrijp daarom heel goed dat ze jaarlijks naar een retreat gaat om de batterij weer even op te laden, al hoeft yoga daarbij niet per se het enige wondermiddel te zijn. Wandelen, fietsen of zwemmen en daarna rustig het gesprek aan gaan, kan ook goed werken.’

GUILLAUME DE BEER vriend

‘Ik ken Katja door mijn goede vriend en zakenpartner Freek van Noortwijk, met wie ik samen een restaurant bezit. Toen hij een relatie met haar kreeg, en al helemaal nadat hij vorig jaar vader werd, heeft hij enorme stappen gemaakt qua volwassen worden. Sommige dingen die vroeger heel makkelijk gingen, zijn nu niet meer mogelijk. Hij heeft echt een switch gemaakt door de verantwoordelijkheden die hij erbij kreeg. Met Katja heeft hij een emotioneel mens naast zich, die het niet belangrijk vindt om per se in het gareel te lopen of het braafste meisje van de klas te zijn. Dat is ze dan ook niet. Daarnaast is ze het voorbeeld van een vrouw waarbij leeftijd echt maar een getal is. Door goed voor zichzelf te zorgen en een bonk levensenergie met zich mee te dragen, lijkt de tijd geen vat op haar te krijgen.’